Da Eyvind (47) ble født, måtte justisministeren godkjenne navnet hans

– Det er en bit av historien som forsvinner når de settes på bakken, sier Eyvind Viking Trondsen ettertenksomt.

Iført en flygerdress står 47-åringen inne i en av hangarene på Rygge flystasjon og ser bort på et Sea King redningshelikopter.

SPENT: Eyvind Viking Trondsen er invitert gjest på Rygge flystasjon. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Hvorfor han er inne på det strengt bevoktede militære området denne aprildagen, skal vi snart tilbake til.



Men det henger sammen med hvorfor en justisminister godkjente og innvilget hans andre fornavn Viking.

Født for tidlig

Han kom til verden to og en halv måned for tidlig. Datoen var 27. mars 1976, og fylket var Finnmark.

Det var en nyrebekkenbetennelse hos moren Anne Kristin som utløste den tidlige fødselen.

Hun hadde blødninger da hun samme morgen forgjeves søkte legehjelp i Honningsvåg. Da hun fikk kontakt med jordmoren på sykestua, var det liten tvil: Fødselen var allerede i gang.

Så gikk fostervannet, men kuvøsen på sykestua var ute av drift.

Dermed måtte jordmoren i full fart rekvirere et helikopter fra redningstjenesten på Banak. Men bare 18 minutter etter at Sea King-helikopteret hadde lettet, og var på vei mot sykehuset i Hammerfest for full maskin, klarte ikke moren å holde tilbake.

De hadde bare fem minutter igjen av flyturen.

– Jeg var livredd. Jeg fikk et par rier, og det var nok. Jeg kjente hodet først og så resten av kroppen, sa moren i et intervju med ukebladet Allers i 1978.

Unik fødselsattest

Han overlevde, og fikk etterpå en unik fødselsattest fra luftens hjelpere. Til vanlig henger våpenskjoldet fra 330-skvadronen på veggen hjemme hos trebarnsfaren i Drøbak.

– Der står det at jeg ble født i 203 kilometer i timen, i 1000 fots høyde over Forsøl. Vi var nesten fremme i Hammerfest, men jeg klarte ikke å vente.

Han står i hangaren på Rygge, ser bort på redningshelikopteret noen meter unna, og smiler litt.

VERDENSREKORD: Sea King 069 er laget av Sikorsky, men lisensprodusert av britiske Westland. Maskin nummer 069 holder verdensrekorden i flytimer blant de lisensproduserte Sea King-helikoptrene. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

For det var nettopp i Sea King-helikopteret med halenummer 069 han ble født.

Nå er han her som invitert gjest. For siste gang skal dette redningshelikopteret fly i tjeneste for Luftforsvaret. Eyvind Viking og familien skal være med på den siste flygningen inn og ut fra Rygge flystasjon.

Skvadronens maskot

På seg har han en flyverdress som han fikk av en av fødselshjelperne, redningsmannen Svein Skaug.

Blant minnene han har tatt med seg til 330-skvadronen på Rygge flystasjon er «fødselsattesten». Våpenskjoldet forteller at fødestuen var Sea King 069, med kallesignalet Viking.

Som skvadronens maskot fikk han våpenskjoldet i gave da han kom hjem fra sykehuset.

– Jeg måtte være tre måneder på sykehuset i kuvøse. Etter at jeg kom hjem, fikk jeg besøk. Da kom de flyveien, for å se at alt gikk bra, sier han og viser frem et bilde fra anledningen.

HJERTELIG MØTE: Eyvind peker på fenrik Svein Skaug, som han senere fikk flyverdressen av. De andre på bildet er (fra venstre) faren Ernst, moren Anne Kristin, jordmor Hjørdis, andrepilot Jan og fartøysjef Kjell Arne. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Det oppsto nære bånd mellom familien Trondsen og mennene i skvadronen som var med og fløy ham, sier Eyvind Viking.

Disse var om bord i Sea King 069 under fødselen: Løytnant og fartøysjef Kjell Arne Hansen (forulykket senere med Helikopterservices helikopter ved Statfjord) Løytnant og andrepilot Jan Moe Løytnant Thorulf Mathisen Fenrik Svein Skaug Korporal Arnfinn Solbakken Jordmor Hjørdis Rise Far Ernst Trondsen Mor Anne Kristin Trondsen

– Mine foreldre ville hedre besetningen i 330, fordi det hadde gått bra. Mamma ville ta en bokstav fra hver mann i besetningen, og skape et navn til meg.

SISTE OPPDRAG: Sea King 069 utenfor hangaren til 330-skvadronen på Rygge. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Det ble litt vanskelig, hun knotet fælt med det. 330-skvadronen foreslo at jeg skulle få navnet Viking, som da var kallesignalet på Sea King. Viking var et beskyttet navn, så for å få til dette, måtte 330-skvadronen og Forsvaret søke Justisdepartementet om bevilling for å gi meg navnet, forteller 47-åringen.

Han viser frem skrivet der Justisdepartementet ga Eyvind Trondsen, «født i helikopter mellom Honningsvåg og Hammerfest», bevilling til å ta navnet Viking som sitt andre fornavn.

– Med stempel og alt. Det er veldig fint å ha. Veldig spesielt. Det har blitt en del av min og mine barns arv, smiler han bredt.

DRAMATISK: Eyvind Viking Trondsen og sønnene hans skal ut og fly i Sea King 069 hvor han ble født under dramatiske omstendigheter i 1976. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Det siste oppdraget

Så er det tid for Eyvind å ta farvel med det 50 år gamle redningshelikoptret.

Sammen med de tre sønnene går han ut av hangaren, mot helikopteret som er gjort klart til sitt siste oppdrag før det tas ut av drift.

Sea King 069 hadde sin første flytur 30. juli 1972, og ble overlevert Luftforsvaret 1. april 1973. Før den siste reisen med Eyvind Viking og sønnene har redningshelikopteret loggført 18.907 flytimer.

Flest flytimer i verden

– Den har flest flytimer av de Westland-produserte Sea King-helikoptrene i verden, fastslår kommandérsersjant Ole Johan Kjeserud, som er teknisk sjef på 330 Sea King.

Han sier det alltid har vært noe eget med helikopteret som Eyvind Viking ble født i.

– Den har gått veldig bra. Det har vært lite tull med 069. Det virker som de operative også liker den og synes den er en bra flymaskin, sier kommandérsersjanten.

TEKNISK SJEF: Kommandérsersjant Ole Johan Kjeserud foran Sea King 069. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Så lenge jeg har jobbet med Sea King, har 069 vært første maskin på alt. Da vi startet store modifikasjonsprogrammer og gjort store reparasjoner, har den vært prototypen på det meste. Den har alltid ligget i front på flytid, og det er derfor den har blitt tatt ut som maskin nummer én, forteller Kjeserud.

Flyr over familiens bolig

– Hallo, velkommen om bord. Det blir dårlig med servering, men jeg håper dere får en fin flytur, sier fartøysjef Jarle.

Etter takeoff fra Rygge settes kursen mot Drøbak. Eyvind Viking og sønnene får se huset de bor i, fra luften.

LIDENSKAP: Eyvind Viking Trondsen har hatt et nært forhold til Sea KIng hele livet sitt. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Helikopterturen vekker mange følelser og minner hos 47-åringen.

Han ser bort på yngstesønnen. Holder ham i hånda, og klemmer den.



– Det er veldig hjertenært å sitte igjen i flykroppen som berget meg, og som jeg ble født i, sier han.



– Veldig takknemlig

Sønnene har vokst opp med farens lidenskap for 330-skvadronen Sea King og Luftforsvarets redningstjeneste.

– Det å være her nå, og ha med ungene sine, er vanskelig å sette ord på. Nå forstår de mer av hva jeg har snakket om, og kjenne på følelsen når en Sea King flyr forbi, sier han.

– Hadde det ikke vært for crewet og den fine dama vi sitter i, hadde verken de eller jeg vært her. Jeg er veldig takknemlig for at det gikk så bra den gangen, fortsetter Eyvind Viking.

Mens Sea King 069 flyr over Oslofjorden, tenker han tilbake på da han ble født i helikopteret.

Historiene fra fødselsdramaet har blitt hans arv, og vevd livet hans inn i den 50 år lange historien om Sea King-helikoptrene i 330-skvadronen.

Nær 47.000 oppdrag

Før denne flyturen hadde skvadronens helikoptre loggført 196.446 flytimer siden det første redningstoktet 17. juli 1973. Utallige oppdrag som har satt uutslettelige spor etter seg hos generasjoner med nordmenn.

– Det er blitt noen oppdrag over tiden, sier major Trond Egil Hilstan.

MANGE HISTORIER: Major Trond Egil Hilstan i cockpiten. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Han er andrepilot under Sea King 069s siste flytur med Eyvind Viking, og til vanlig nestkommanderende i 330-skvadronen Sea King.



Hver eneste dag handler jobben om å redde mennesker.

– Det er det som er fokuset vårt, og derfor vi gleder oss til å gå på jobben. 330-skvadronen som jeg jobber i, ble opprettet i 1972, og har fløyet nesten 47.000 oppdrag, sier Hilstan til TV 2.

Det blir mange møter med mennesker, fortsetter han.

SMILER: Smilet er vanskelig å holde tilbake for Eyvind Viking Trondsen under flyturen. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Selv om Eyvinds historie med fødsel om bord er unik og ganske sterk, er det mange historier. Vi ser veldig mye, er med på veldig mye og får ta del i andres skjebner. Det gjør meg veldig ydmyk og takknemlig å være en del av redningstjenesten, sier majoren.

– Fantastisk maskin

Gjennom 50 år har oppdragsmengden økt betraktelig, sier han.

– Det har vært en fantastisk maskin som har gjort veldig mye godt arbeid, sier Hilstan.



FORMASJON: I lett snødrev flyr Sea King 069 og 073 i tett formasjon på vei mot Drøbak. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Selve Sea King-helikoptrene har fått ulike modifikasjoner som har gjort dem enda bedre rustet til å fly i dårlig vær, blant annet med radar. Nå er reaksjonstiden nede på godt under 15 minutter, og det gjør noe med hvor mange oppdrag vi får, sier skvadronens nestkommanderende.

Teknisk sjef Kjeserud sier at skvadronens Sea King-helikoptre i dag er utstyrt med blant annet moderne hjertestartere og sprøytepumper.

TROFAST TJENER: Sea King 069 har vært i tjeneste i 50 år. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Hadde ikke vann

Da Eyvind Viking ble født om bord i Sea King 069 i mars 1976, var redningshelikoptrene ikke utrustet med medisinsk utstyr til fødsler.

Det var ikke en gang noe vann å vaske det nyfødte barnet med. Jordmoren klippet av navlesnoren og pakket inn den lille guttekroppen i ulltepper.



– Da jeg kom ut, i et øredøvende bråk, hadde jordmoren løftet meg opp til besetningen og bare ristet på hodet. Det var ikke livstegn. Hun la meg på mammas mage, forteller Eyvind Viking om da han kom til verden.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Han minnes morens historie om hvorfor han fikk fornavnet sitt.

– Hun ga meg navnet Eivind, som betyr «ikke vind, ikke pust». Når man er nær tre måneder for tidlig født, er ikke lungekapasiteten der. Da det da ble klart at jeg overlevde, byttet hun ut i-en med en y. Så fikk jeg navnet Eyvind med y, sier Trondsen.

Hans mor hadde først vært helt sikker på at barnet var dødt. Men så kjente hun at det rørte på seg, og fikk formidlet det til jordmoren.

– Så fikk jeg høre i etterkant at jordmoren hadde sagt: «Dem é seig, de småkaran», sier Eyvind Viking Trondsen til TV 2.