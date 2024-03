– Da er det grunn til bekymring

FARLIG?: Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har vurdert helserisikoen ved å spise grillet mat. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Det er Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) som for første gang siden 2007 kommet med en vurdering av helserisikoen ved å spise grillmat.



– Vi finner at for de fleste vil det være lav helserisiko knyttet til å grille, men det kan være noen som griller ofte og hovedsakelig griller fete kjøttvarer. Hva og hvordan du griller, påvirker dannelsen av helseskadelige stoffer, sier faglig leder av utredningen Espen Mariussen i VKMs faggruppe for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester.

Flere faktorer

Samtidig er det også et hovedbudskap at det kan dannes flere helseskadelige stoffer ved å grille mat enn å steke det i panne. Det skyldes at steketemperaturen er høyere og mindre kontrollerbar.



– Avstand til varmekilden, hvor tidlig du legger på maten, og hvilket brennstoff man bruker, påvirker dannelsen av skadelige stoffer, skriver de i rapporten.

Det er særlig to kreftfremkallende stoffer, heterosykliske aminer (HAA) og polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), som dannes i høyere konsentrasjon i grillet mat enn i stekt mat, skriver VKM.

Så mye kan du grille

Komiteen har i rapporten konkludert med at om du i hovedsak griller magert kjøtt er det lav risiko å spise grillmat 100 ganger i året.

– Man kan grille mange ganger i året og fortsatt ha lav risiko om man velger riktige produkter og ikke overspiser, sier leder for faggruppa, Helle Knutsen, til TV 2.

– For de som spiser veldig ofte, og velger å spise fet grillmat, er det grunn til bekymring, sier hun.

VÆR OBS: Fet mat som Hamburgere kan føre til bekymring. Foto: Per Haugen / TV 2

Ifølge Mariussen konkluderer rapporten med at de som hovedsakelig griller fet mat, og gjør det 15 til 30 ganger i året, bør være oppmerksomme på grillmetoden.

– Det er snakk om fett svinekjøtt, hamburgere og den typen grillmat som det drypper fett fra på varmekilden. Da vil fettet ta fyr, det blir røyk og skadelige stoffer fra røyken som legger seg på maten. Det er det som er til bekymring, sier Knutsen.

Aller verst er pølse grillet på bål, fordi uforbrent fett og sot kan feste seg på pølsa. Også pinnebrød kan ha høyt innhold av PAH. Samtidig understreker VKM at barn fortsatt kan spise grillmat, men at voksne bør være påpasselige med å ikke steke maten for hardt.

– Skal man grille på bål er det nyttig å vente til bålet er brent ned, så det er glør, og ikke flammer, man stikker maten inn i, sier Knutsen.

BEDRE ENN BÅL: Hvordan du griller maten spiller inn på risikoen. Foto: Aage Aune / TV 2

Samme konklusjon som før

I tillegg til at det er 17 år siden sist, har rapporten hatt bedre datagrunnlag. Samtidig har de ikke fått bedre data på selve forbruket av grillmat.

– Vi fant ikke studier på helseeffekter av å spise grillmat som sådan, derfor gjelder konklusjonen fra den forrige rapporten (2007) fortsatt, om at det kan være en assosiasjon mellom inntak av stekt og grillet mat og noen krefttyper som for eksempel tarmkreft.

Gassgrill kan være noe sunnere, samtidig som det ikke er gjort noen grundige studier på dette.