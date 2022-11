Då Emma (20) skjønte kva som hadde skjedd, var det for seint

UTSATT FOR HACKAR-ANGREP: Profilen til venstre slik han ser ut to døgn etter at Emma Nordvik blei hacka. Ho har allereie mista over 400 følgarar. Dei siste bilda på profilen hennar er det ikkje ho sjølv som har lagt ut. Foto: Privat/Instagram

Emma Nordvik frå Bergen har jobba seg opp ei følgeskare på vel 3000 følgarar på Instagram over dei siste åra. Ho har samarbeidsavtalar med kjente klesmerker.

Dagleg får ho mange meldingar frå følgarane sine og det er ikkje alle ho svarar på.

Men då ei tilsynelatande ung jente tok kontakt, svarte ho for å vere høfleg.

Jenta påstod at ho dreiv ein hjelpeorganisasjon. Ho ba deretter om e-post adressa til Nordvik, som ho fekk, og sendte deretter ei lenke til ei e-postadresse som Nordvik gjekk inn på.

Så tilbydde jenta henne 13 000 norske kroner for å bli med i organisasjonen.

– Då skjønte eg at det var noko muffens, seier Nordvik til TV 2.

Men før ho rakk å blokkere «jenta», blei ho utestengd av profilen sin.

Gir seg ut for å vere henne

– Eg fekk ein utruleg ekkel følelse, seier ho.

Den personlege informasjonen hennar på Instagram blei bytta ut med informasjonen til ein ukjent person. Og så fekk ho melding på iMessage frå ei ukjent e-post adresse der avsenderen hevda han berre skulle «låne» profilen hennar i nokre timar.

Ikke bekymre deg, ingenting vil skje med kontoen din, du vil ha den i løpet av få timer Hackaren som overtok instagramkontoen til Nordvik

– Det var jo berre tull, personen hadde aldri som hensikt å gi meg tilbake kontoen min, seier Nordvik frustrert.

Ho oppretta ein ny instagramprofil som raskt blei blokkert av hackaren. Via venner og familie fekk ho skjermbilder av at hackaren la ut historier og bilder på Nordvik sin gamle profil og oppfordra følgarane hennar til å investere pengar.

IDENTITETSTJUVERI: Slike stories dukka opp på profilen til Nordvik etter at hackaren hadde tatt over. Foto: Skjermdump/Instagram Les mer

– Det er utruleg kjipt og ubehageleg at han utgir seg for å vere meg, eg ville jo aldri ha lagt ut dette sjølv.

På eitt av innlegga som er brukt for å overbevise følgarane om at dei kan få tilbake 95 000,- dersom dei investerer 5000,-, er det eit kontonummer som er knytta til DNB.

SUPER-AVKASTNING: Dette innlegget blei lagt ut for å overbevise følgarane til Emma om at dei kan tjene 95 000 dersom dei investerer 5000. Bildet skal vise ein skjermdump fra Emma sin bankkonto, men det stemmer ikkje. Foto: Skjermdump/Instagram

Tilhøyrer ein DNB-konto

Sebastian Claydon Takle i DNB bekreftar til TV 2 at kontonummeret som er oppgitt av hackaren, høyrer til ein DNB-konto.

Utover det ønsker han ikkje å kommentere «dei interne rutinene rundt slike saker».

– Utan å kommentere denne saka spesifikt kan eg seie at det er naturleg i alle slike saker at vi gjer nærare undersøkingar.

Han skriv vidare at dette er ei form for investeringsbedrageri.

– Det kjem i mange former, alt frå falske trading-plattformar til lovnadar om enorm avkastning gjennom kryptoinvesteringar, til dømes.

I fjor prøvde kriminelle å svindle DNB-kundar for 186 millionar kroner gjennom investeringsbedrageri, opplyser han i ein e-post.

KJENT PROBLEMSTILLING: Det er vanleg at svindlarane brukar kjendisar eller profilar med mange følgarar for å få folk til å investere, seier Takle som er avdelingsleiar i Financial Crime Cyber Center i DNB. Foto: Stig B. Fiksdal

– I dette tilfellet har dei brukt ein påstått kompromittert instagramkonto for å få ut bodskapen sin, seier han.

Nordvik sjølv stussar over at bankkontoen er knytt til DNB. Takle i DNB trur det blir for enkelt å konkludere med at hackaren er norsk, men seier likevel at det kan hende.

Når det blir brukt norske bankkontoar i slike angrep, er det ein indikator på at aktøren i alle fall har kunnskap om lokale forhold eller oppheld seg i Norge Sebastian Claydon Takle, DNB

Vanskeleg å vite kven som står bak

Rune Fimreite i Politiets nettpatrulje i Vest er godt kjent med den type hackarangrep som Nordvik blei utsett for.

VER ÅRVÅKEN: Fimreite seier at det konstant er ein straum av hackarar som prøver å svindle folk på nett og at dette skjer svært ofte. Ver årvåken og bruk sunn fornuft, er hans oppmoding. Foto: Politiet

Han vil ikkje spekulere i om hackaren er norsk, og uttalar seg på eit generelt grunnlag:

– Vi veit ikkje kven som gjer dette, men det har blitt peikt på både norske og utanlandske aktørar.

IKKJE EMMA: Dette er eitt av bilda som hackaren har posta på Nordvik sin profil i løpet av dei siste 24 timane. Foto: Skjermdump/Instagram

Ei stor utfordring med slike angrep, er at det er krevjande å få informasjon om saken, legg Fimreite til. Saken må gå via ei rettsanmodning og ut av landet til dei store tech-selskapa som eig plattformane der desse angrepa skjer.

– Difor ender det dessverre ofte med at politiet må henlegge slike saker, fordi dei er svært omfattande og tidkrevjande. Vi må heile tida vurdere alvorsgraden i desse sakene mot andre saker vi jobbar med.

– Og om vi skulle klare å spore opp eigaren av ei e-postadresse i utlandet, er det ikkje så mykje meir vi kan gjere med den informasjonen.

– Men eg har stor forståing for at det må kjennes frykteleg ekkelt ut når andre utgir seg for å vere deg, legg han til.

Sjå politiets tips for å unngå å bli hacka lengst nede i saka.

Har anmeldt

ADVARER: På sin nye profil advarer Nordvik om at hennar gamle profil har blitt hacka og ber om at folk rapporterer inn den gamle brukaren. Foto: Skjermdump/Instagram

Tilbake i Bergen har Nordvik anmeldt hendinga. Ho har eit håp om å få tilbake følgarane til sin nye instagramprofil, sjølv om ho trur det vil ta lang tid.

– Det er frykteleg surt når eg mister annonsesamarbeid fordi namnet mitt blir brukt til svindel, seier ho.

Men det er likevel ikkje det som bekymrer henne mest.

– No håpar eg at personen som hacka meg blir tatt, slik at han ikkje får lurt andre. Og så håpar eg folk kan hjelpe til med å rapportere min gamle profil for å få stoppa han.