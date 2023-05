– Når det skjedde, så tok eg mentalt farvel med mamma og pappa. Eg tenkte at det var betre å døy enn å oppleve det eg opplevde. Eg var så redd, sa kvinna i 20-åra til tingretten i Bergen.

I 2021 politimelde ho tre menn for å ha valdteke ho på ein fest i Bergen natt til 3. januar.

I retten mandag fortalde kvinna gråtande om korleis ho opplevde å få hendene bundne fast med eit belte og at mennene ropte til ho medan dei slo ho på kroppen.

Ho følte ho hadde ingen moglegheit til å komme seg vekk. Dei tiltalte sat rett ved sidan av vitneboksen og følgde uberørt med.

– Eg huskar dei drog av meg strømpebuksa og skreik at eg skulle slenge meg rundt. Ei hand tok hardt i bakhovudet mitt. Det var brutalt. Slagene var så harde, sa kvinna.



NEKTAR STRAFFSKULD: Advokat John Christian Elden er forsvarar for 23-åringen som er tiltalt for gruppevaldtekt og seksuell omgang med 15 år gamal jente Foto: Eva Frimanslund/TV 2

Nektar for valdtekter og sex med mindreårig

Denne veka starta rettsaka mot dei tre mennene, samt to menn til som er tiltalt i andre seksuallovbrotsaker.

Alle er i 20-åra og skal vere vener og bekjente av kvarandre.

Ein etter ein reiste dei seg opp og nekta straffskuld for det dei er tiltalt for.

Fem menn i 20-åra tiltalt i tre overgrepssaker Tre av mennene er tiltalt for gruppevaldtekta av ei kvinne i starten av 20-åra.



Ein av dei, ein 23 år gamal mann, er vidare tiltalt for å hatt sex med ei 15 år gamal jente, saman med ytterlegare to menn.



Ein av dei igjen, ein 25 år gamal mann, er tiltalt for sovevaldtekt av ei tredje kvinne.

– Gruppesex som hobby



I innleiingsforedraget sitt fortalde aktor Benedicte Hordnes om korleis politiet i januar 2021 hadde fått fleire valdtektsanmeldelsar på guttegjengen.

Totalt var det snakk om fire ulike kvinner som kvar for seg hadde anmeldt ein eller fleire av dei fem unge mennene for valdtekt.

Totalt fem menn er tiltalt i tre ulike seksuallovbrotsaker, der tre ulike kvinner er fornærma. To av mennene, ein 23-åring og ein 25-åring, går att i to ulike tiltalepostar. Grafikk: May Husby

– Politiet oppfatta at dei hadde å gjere med ein guttegjeng som hadde til felles at dei likte dyre bilar og var opne om at dei som hobby saman hadde sex med jenter. Alt frå to til fire gutar og ei jente, sa Hordnes.



Til slutt la politiet vekk alle sakene, bortsett frå gruppevaldtektssaka. Seinare vart det også tatt ut tiltaler for sovevaldtekt i 2018 mot ein av mennene, samt seksuell omgang med mindreårig mot tre av mennene.

AKTOR: Statsadvokat Benedicte Hordnes. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Matcha på Tinder

Første rettssdag omhandla gruppevaldtektssaka frå januar 2021. Dei tre tiltalte mennene vedgår å ha hatt sex med kvinna, men dei hevdar samleiet var frivillig.

– Ho var ikkje ute av stand til motsette seg handlingane, slik påtalemakta hevdar, sa advokat John Christian Elden, som forsvarar 23-åringen som er tiltalt for gruppevaldtekta, samt seksuell omgang med ein 15-åring.



I intervju med TV 2 utdjupar Elden at den tiltalte meiner kvinna frivillig var med på gruppesexen.

– Kvifor bandt dei hendene hennar fast med belte då?

– Det var den aktiviteten som fann stad og som dei har forklart seg om, svarar Elden.

Den unge kvinna var i starten av 20-åra då ho i desember 2020 matcha med 23-åringen på Tinder. Etter å ha snakka saman på Snapchat, møttes dei og hadde sex.

Ho sa i retten at ho følte 23-åringen var ein ho kunne snakke saman med, hadde felles interesser med og som ho var litt forelska i.

Før ho reiste på festen natt til 3.januar for å møte 23-åringen, var ho difor forventningsfull og gleda seg til å treffe han.

– Eg var i veldig godt humør og var veldig glad. Det er siste gang eg kan huske å ha vore skikkeleg glad, sa kvinna gråtande i retten.

FORSVAR: Dei tre som forsvarar mennene som er tiltalt for gruppevaldtekta. Frå venstre: Advokat Eirik Johan Mjelde, Maria Hessen Jacobsen og John Christian Elden. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Sa nei til trekant

På festen ville ho ha med seg 23-åringen heim igjen til seg, men han ville ifølge ho vere lenger på festen. På eit tidspunkt skal mannen ha spurt henne om ho ville vere med på ein trekant.

– Det sa eg tydeleg nei til. Då svara han at eg skulle slutte å vera så kjip.



Dei gjekk seinare likevel inn på eit soverom i kjellarleilegheita. Det var for å ha sex med kvarandre, fortalde kvinna.

– Men det neste eg hugsar etter at vi kom inn på rommet er at det er tre gutter der. Og alt var veldig overveldande. Det var akkurat som om dei visste kva som skulle skje, medan eg ikkje ante noko, fortalde ho.

På eit tidspunkt tok aktor fram beltet ho skal ha fått hendene bundne med, for å vise det til retten. Då sa kvinna at ho blei veldig uvel av å sjå det igjen.

Saka har også fått store konsekvensar for kvinna, som til tider har hatt «flashbacks» frå overgrepet.

– Dei tok frå meg livsgleden min. Eg har strevd med å spise, hatt store søvnproblem og hatt mareritt. Eg har fått angst og blitt fråteke det livet eg hadde.

Dei tiltalte skal gi sine forklaringar til retten tysdag.

Kasta ut etter å ha filma rettssaken



Fleire unge personar fulgte saka frå ein anna rettssal, der saka blir overført med lyd og bilde.

Tilhøyrarane hadde på førehand fått streng beskjed om å ikkje ta opptak av rettssforhandlingane. Det var også ein rettsbetjent i lokalet som skulle sikre at det ikkje ville skje.

Likevel skjedde det. Personen vart etter mykje om og men til slutt bortvist frå retten. Då hadde vedkommande allereie lagt ut fleire videoar på sosiale medier.

Både namna på dei tiltalte vart lagt ut, samt lyd og video av offeret i gruppevaldtektssaka som forklarte seg i rettssalen.

Det er sett av ni dagar til rettssaken. Maksimalstraff for gruppevoldtekt er 21 år fengsel.