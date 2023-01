Da det røyk fra dette huset, stoppet superprosjektet

Over 2100 selskaper har jobbet for at tog skal suse gjennom fjellet i 250 kilometer i timen. Nå må de ansvarlige svare for seg etter skandaleåpning.

– Dette er forferdelig ergerlig, sier Christian Braarud.

Han pendler daglig til Oslo og flyttet til Ski på grunn av Follobanen.

Derfor ble skuffelsen stor, da Bane Nor sa at togstrekningen holdes stengt ut januar.

– Det har bygd seg opp kjempestore forventninger til dette prosjektet. Både transportmessig som jobbpendler, i tillegg har lokalpolitikken vært så gira på Follobanen. Nå faller alt i grus, så det er mye fortvilelse, sier Braarud.

GLEDET SEG: Christian Braarud hadde gledet seg til en enklere hverdag som pendler i januar. Slik gikk det ikke. Foto: Erik Edland / TV 2

– Et sjansespill

Braarud har tidligere vært aktiv som lokalpolitiker for Arbeiderpartiet. Som ingeniør har han også jobbet på Follobanen i en periode.

Derfor er togpendleren litt ekstra interessert i hvordan det går med prosjektet fremover.

I påvente av at togene skal gå som planlagt, må Braarud beregne cirka 20 minutters ekstra reisetid hver dag.

– Det er heller ikke gitt at togene går som de skal, så det er et sjansespill. Jeg tar med meg laptopen hjem fra jobb hver dag for sikkerhets skyld, sier han.

TRANSPORT: Reisende må belage seg på alternativ transport inntil Follobanen fungerer slik den skal. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Ordfører i Nordre Follo, Hanne Opdan (Ap), forteller at hun er lei seg på vegne av innbyggerne sine.

– Dette er veldig, veldig trist, og har store konsekvenser for den enkelte, men også for samfunnet. I regionen er det tusenvis som reiser til Oslo med tog hver eneste dag. At vi har et enda dårligere togtilbud, merkes veldig godt, sier Opdan.

Historisk prosjekt

I 2014 kunne pendlere sør for Oslo juble over et av de største samferdselsprosjektene i Norges historie.

Med en kostnad på 26,3 milliarder bestemte Stortinget å bygge Follobanen.

Planen var at reisende kunne nyte godt av et nytt og bedre togtilbud i 2021. I 2015 startet gravemaskinene.

Siden den gang har problemene kommet på rekke og rad.

Ble dømt

Over 2100 selskaper har vært involvert i prosjektet, men ikke alle leverte som planlagt.

I 2017 stanset flere av selskapene arbeidet ettersom de ikke fikk penger av det italienske selskapet Condette, som var en storleverandør til Follobanen.

Samme år måtte Bane Nor møte i retten.

Entreprenøren Skanska mente Bane Nor hadde gitt kontrakten til Condette på feil grunnlag. Bane Nor ble dømt og måtte betale 270 millioner kroner i erstatning til Skanska.

I 2018 ble Condette fjernet fra prosjektet, noe som kostet Bane Nor 1,6 milliarder.

Så kom det en budsjettsprekk.

JUBEL: Her kunne arbeiderne feire at boringen av tunnelen er ferdig. Foto: Camilla Island / TV 2

I 2019 ble det klart at prosjektet kostet 30,7 milliarder kroner, som var over fire milliarder dyrere enn planlagt. I tillegg ble åpningen utsatt ett år.

Nå, tre år siden forrige budsjettsprekk, koster banen 36,8 milliarder.

Kostnadene stopper neppe der.

Vil ikke svare

Så kom den store dagen. 12. desember skulle endelig prosjektet bli satt til livs.

For å kaste glans over prestisjeprosjektet kom selveste Kongen for å gi toget grønt klarsignal.

ÅPNET: Kongen åpnet Follobanen den 12. desember. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Da det endelig så ut til å være lys i enden av tunnelen, ble det mørkt.

For etter bare syv dager med kjøring var det full stopp.

Follobanen ble stengt etter varmgang og røykutvikling i et teknisk anlegg på Ski stasjon 19. desember. Nå er banen stengt ut januar.

TV 2 har spurt Bane Nor hva feilen skyldes og hvor mye dette vil påvirke budsjettet.

STANS: Brannvesenet måtte rykke ut etter røykutvikling ved dette tekniske anlegget på Ski Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Det kan de ikke svare på. Tirsdag må selskapet møte hos samferdselsministeren for å svare på alt som har gått galt.

– I mellomtiden vil vi ikke spekulere på hvorfor dette har skjedd, hva som har gått galt, hva det vil koste eller kommentere andre uavklarte spørsmål, skriver Anne Kirkhusmo, pressesjef i Bane Nor til TV 2.

Krever svar

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har bedt Bane Nor om å redegjøre for hva som har gått galt.

– Jeg ønsker å komme til bunns i hva som har skjedd, og ikke minst hva som må til for å få Follobanen opp og stå igjen, slik at vi kan sikre drift og et tilbud som passasjerene fortjener, sier Nygård til TV 2.

– Hva vet du om hva som har skjedd?

– Det Bane Nor sier er at det handler om returstrømmen, og at det ikke er konstruert på en måte som gjør at det fungerer per nå. Hva som er årsaken utover dette, har jeg ikke kunnskap om nå, sier samferdselsministeren.

– Dette er jo en kjempeskandale – er du enig?

– Det vil avhenge av hvor raskt vi får banen i drift igjen. Dersom dette trekker ut i månedsvis, er det en riktig betegnelse å bruke. Dersom dette ordner seg i løpet av kort tid, tror jeg dette vil glemmes raskt. Men selvfølgelig, en optimal åpning av Follobanen er det ikke.