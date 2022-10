Da den tidligere programlederen fikk kreft, ville ingen snakke med henne om dette

«Tankane lever sitt eige liv, og smyg seg stadig inn i dei mørkaste krokane. Det er ingen som vil prate med meg om dette. Ingen vil bli med meg inn i desse mørke krokane som heiter palliativ behandling og slutten på livet. For alle rundt meg er eg berre den sterke og modige Eli som køyrer på. »

Beskrivelsene er fra Eli Strands private notater, som nå har blitt bok.

I boken «Eg er her enno » beskriver Eli hvordan livet hennes endret seg da hun fikk den uhelbredelige sykdommen. Hun måtte forholde seg til døden på en annen måte enn hun hadde gjort tidligere.

– Jeg tenker mye på hvordan det skal bli. Det tror jeg er helt naturlig når du lever så tett på døden som jeg har gjort, og fremdeles gjør, sier Eli.

VANSKELIGE TANKER: Etter at hun fikk kreftdiagnosen har Eli måtte takle at tanker om døden stadig dukker opp. Foto: Frank Melhus/TV 2

Programmet «Vårt lille land» på TV 2 har fulgt Strand etter at hun fikk den alvorlige kreftdiagnosen.

– Det er en del ting som jeg har behov for å snakke om, som jeg ikke bare kan gå rundt med alene.

Beskjeden som endret alt

I det lille huset i huset i Fjordgløttveien med utsikt over hele Oslo spiser den lille familien middag.

FAMILIEN: Eli har opplevd en enorm støtte fra familie og venner etter at hun fikk kreftdiagnosen. Foto: Frank Melhus/TV 2.

Sønnen Olav, mannen Trond og Eli.

De har hatt noen tøffe år.

– Jeg forstår ikke hvordan de som er alene klarer å takle det, sier Eli.

Det var en fredag i desember hun fikk beskjeden som endret livet hennes.

Hun hadde hun vært hos fastlegen for å få sjekket den ene leggen.

Den hadde blitt så hoven. Hun var redd det kunne være en begynnende blodpropp.

Eli skjønte ingenting da legen begynte å snakke om kreft. Han ville sende henne til Radiumhospitalet for å ta en CT.

BESKJEDEN: Fastlegen sendte Eli til CT på Radiumhospitalet. Da ble det oppdaget at hun hadde tilbakefall av kreft. Foto: Frank Melhus/TV 2.

To år tidligere hadde hun gjennomført en udramatisk operasjon da hun fikk påvist en liten kreftsvulst i livmorhalsen. Etter det ble hun erklært frisk – og rutinekontrollene i tiden etterpå hadde også gått fint.

Etter CT-undersøkelsen ble Eli møtt av en kvinnelig lege.

Hun så bekymret ut.

Så kom beskjeden om at Eli hadde fått tilbakefall av kreft. Eli oppfattet så vidt at legen brukte ordet uhelbredelig.

– Da gikk alt i svart, sier Eli.

Vant til kriser

Mannen Trond Idås (60) er rådgiver i Norsk Journalistlag og har blant annet jobbet med å hjelpe journalister til å takle traumatiske situasjoner.

HAR JOBBET MED KRISER: I jobben sin på NJ har ektemannen Trond Idås jobbet med journalister som har opplevd traumer. Men nå følte han seg maktesløs.. Foto: Frank Melhus/TV 2.

Da krisen rammet hans egen familie, følte han seg likevel maktesløs.

– I en sånn situasjon så er det jo litt sånn at du går inn i en slags boble, sier han.

Eli beskrev dagen da hun fikk beskjeden slik, i dagboken:

«I løpet av nokre timar var heile livet som eg kjente det over. Alle spør korleis det kjennes å oppleve noko slikt. Men det er umogeleg å skildre kva som skjer når livet går i svart på denne måten. »

NOTATER: Eli skrev ned sine egne tanker da hun ble syk. Nå har det blitt bok. Foto: Frank Melhus.

Innlagt

Etter at hun hadde forlatt programlederjobben på tv, hadde Eli startet eget firma. Hun hadde store planer for framtiden.

Oppdragene strømmet på. Livet gikk på skinner.

Men i dagene etter sjokkbeskjeden på Radiumhospitalet var hun så psykisk nedbrutt at hun ble innlagt på sykehuset.

– Jeg ville ikke at familien skulle se meg slik, sier Eli.

– Jeg lå bare i senga og tok imot alt jeg kunne få av medisiner; sovemedisin og beroligende medisin.

Etter noen dager la hun ut en oppdatering på sin egen Facebook-profil:

«Gode vener. Det har skjedd ting i livet mitt som har endra alt og som gjer at eg vil trenge mykje hjelp og støtte i tida framover. Eg er takksam for å ha så mykje gode folk i livet mitt, for det er no det gjeld.»

LYKKELIGE STUNDER: På veggen hjemme hos Eli henger mange bilder fra lykkelige øyeblikk i livet. Foto: Frank Melhus/TV 2.

Eli opplevde en varme og omsorg fra omverdenen som hun aldri hadde gjort tidligere.

– Det å få hjerter på Facebook og at folk skriver «Stå på, Eli! Vi er glade i deg! » det varmer, sier hun.

Likevel har hun aldri følt seg så alene som disse hun gjorde disse dagene. I notatene står det:

«Det einaste eg kan gjere no er å følgje legane sine råd og ta imot såkalla livsforlengjande behandling. Det er slik det må bli. Ikkje gi opp no. Klamre seg til eit eller anna slags håp og gå vidare. »

Livsforlengende behandling

I løpet av de siste to årene har Eli vært gjennom både cellegift, immunterapi og strålebehandling.

Men behandlingen er kun livsforlengende. Legene har helt fra starten vært tydelige på at de i dag ikke kan kurere Elis krefttype.

Men ektemannen Trond nekter å gi opp håpet om en kur som kan redde livet hennes. For ham er det nødvendig å tenke positivt for å klare hverdagen.

– Prosjektet her handler jo om å overleve og stå i det på best mulig måte. Også satse på at finnes en løsning mot alle odds.

Vil ikke snakke om slutten

Derfor vil ikke Trond forholde seg til Elis tanker og bekymringer rundt livets siste fase.

Eli prøver å beskrive perspektivene som nå fyller tankene hennes, i dagboken:

«Angsten for å døy er ein ting. Den klarer eg å leve med, for når eg døyr så er eg jo ikkje lenger. Det er det som er det fine med døden. Alt blir borte. Også angsten. Men det er verre med uvisse over korleis resten av livet mitt blir. »

VIL IKKE: Ektemannen Trond vil ikke at Eli skal tenke på livets avslutning. Han vil at hun skal tenke på behandling og å bli frisk. Foto: Frank Melhus/TV 2.

– Det er ikke noe Trond vil snakke om nei. Han vil at jeg skal ha fokus på den behandlingen som jeg er i, og bruke kreftene mine der, sier Eli.

– Det har jeg rett og slett skjøvet litt fra meg, innrømmer Trond.

– En blir bare deprimert av å prate om sånne ting. Så jeg er mer opptatt av hva vi kan gjøre for å ha et godt liv så lenge som mulig, sier han.

LEVE: - Prosjektet er å overleve, mener ektemannen Trond. Foto: Frank Melhus/TV 2.

Redselen for det uvisse

Eli har erfart det selv: Når du har fått vite at du har begrenset med tid igjen å leve, skjer det noe med deg.

Tankene går sine egne veier. Og angsten kan komme når du minst aner det.

Løsningen for Eli ble en kvinne som sitter på et kontor innerst i den gamle delen av Radiumhospitalet. Hun beskriver møtene med henne som avgjørende:

«Den einaste som vil høyre om dette er ein psykiatrisk sjukepleiar som eg går til. Ho har nok prata med andre i min situasjon og veit at det er naturleg å tenkje på desse tinga. »

MARIANNE: Den psykiatriske sykepleieren Marianne Kirkerud ble Elis ventil. Med henne kan hun snakke om alt. Også døden. Foto: Frank Melhus/TV 2.

Elis samtalepartner er den psykiatriske sykepleieren Marianne Kirkerud. Mye endret seg for Eli da de to fikk kontakt.

Siden har de hatt jevnlige møter hvor Eli kan ta opp alt hun går og tenker på. Eli har vært her mange ganger og de to har snakket sammen mye de siste årene.

Samtalene om det vanskelige

På bordet mellom dem står en boks med Kleenex.

– Hva er det du er mest redd for, Eli? spør Marianne.

– Det er at jeg skal få en avslutning på livet som blir vanskelig og vond, sier Eli.

– Jeg har forsonet meg med døden. For når jeg er død, så er jeg ikke lenger. Men jeg er redd for tiden før det. Jeg er redd for å miste all kontroll.

VANLIG: - Det er vanlig at ektefellen til den som er syk ikke vil snakke om døden, forteller Marianne Kirkerud som er psykiatrisk sykepleier. Foto: Frank Melhus/TV 2.

Det at ektefeller eller nær familie ikke ønsker å snakke om livets slutt med den som er syk er svært vanlig, ifølge den psykiatriske sykepleieren.

Men at tankene kommer hos den som er alvorlig syk er helt naturlig – og de er umulige å holde borte. Derfor forsøker hun å skape et rom der uhelbredelig syke kreftpasienter kan få lufte alt det de ønsker å snakke om.

– Jeg pleier å si at det her er et rom de kan bruke til å dele alle sine tanker og følelser og at jeg tåler det, sier Marianne.

Hun gjenkjenner Elis tanker om den siste fasen. Hvordan blir det? Blir det mye lidelse? Hva gjør man i en sånn situasjon? Hvem får man hjelp av da? Hvor vil man være?

Eli føler at samtalene med Marianne og den konkrete informasjonen hun har fått har hjulpet henne å bearbeide frykten for slutten å livet.

– Det handler om den siste etappen. Hva som skjer. Hva slags pleie kan en få. Hva slags hjelp finnes. Hva skjer når du ikke har kontroll lenger. Hvordan forbereder en seg på det, sier Eli.

HJELP: Samtalene med den psykiatriske sykepleieren Marianne Kirkerud har hjulpet Eli og gitt henne ro. Foto: Frank Melhus/TV 2.

Trygghet og erkjennelse

Selv om informasjonen er vond å få - skaper det en trygghet for henne.

– Det hjelper meg å få lufta de tingene, sier Eli.

I løpet av denne prosessen har også Eli kommet til en erkjennelse; hun trenger ikke å involvere ektemannen Trond i alle de vonde tankene hun har om døden og slutten på livet.

– Han har jo et håp han om at jeg skal bli frisk. Så da er det der han vil være, sier Eli.

– Vi trenger ikke å gå inn i alle de mørke krokene sammen.

Eli og Trond sitter på balkongen med hver sin kopp og ser utover hagen. Eli ser bort på ektemannen.

ANKERET: - Trond er ankeret mitt, sier Eli om ektemannen. Foto: Frank Melhus.

– Jeg kan ikke se for meg hvordan jeg skulle ha gjort dette uten Trond. Det er en klisje, men han er ankeret mitt. Han er der uansett.

