Bård Fosse står med en liten, men full, bærepose fra apoteket i hånden.

– Dette her er én måneds forbruk av medisiner for meg, sier han.

Mens han kikker oppi posen, legger han til:

– Og jeg hater å ta medisiner, bare så det er sagt.

Det mangler ikke på humør, men når han snakker om det å være ufør, blir han fort litt blank i øynene. Siden 2016 har 52-åringen stått utenfor arbeidslivet.

– Du vil jo ikke det. Du vil jobbe. For det første mister du alt det sosiale, du blir enstøing og får en følelse av å ikke være verdt noe, sier Fosse.

BEKYMRET: I garasjen står hobbyen og det eneste kjøretøyet Bård eier, en gammel Harley Davidson. Den finner han ro i å skru og fikse på. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

I tillegg er det beinhardt å klare seg på uføretrygd, forteller han. Prisstigningen på blant annet strøm og matvarer gjør at han nå teller kroner hver måned.

– Det er ikke noe overskudd noen plass. Du må kutte ting du faktisk trenger, sier han.

Til slutt blir det matbudsjettet som tar støyten, forteller Fosse.

– Da blir det pasta og grøt i noen måneder, til du kommer over den kneika med ekstra utgifter, sier 52-åringen.

Hard start på året

Nå går rogalendingen inn i 2023 med en bismak. Han må nemlig betale mer hver gang han går på apoteket og kjøper medisiner, frem til han når frikortgrensa. Men den er også blitt høyere.

– Når du er helt avhengig av medisiner for å klare deg, og i tillegg skal bli straffet for det, da blir det helt feil, sier Fosse.

Dette er reglene for medisiner på blå resept Legemidler som helt eller delvis betales av folketrygden forskrives på det som kalles blå resept. For eksempel kan pasienter med diabetes eller hjerte- og karsykdommer få medisin og medisinsk utstyr på blå resept. En som mottar medisiner på blå resept betaler en egenandel på maks 520 kroner per legemiddel. I 2022 var egenandelen 39 prosent av reseptbeløpet. I 2023 er denne økt til 50 prosent av reseptbeløpet. Personer som jevnlig mottar medisiner kan slippe å betale for disse etter å ha betalt en viss sum i egenandel. De får da et frikort. Grensen på frikortet har vært mye diskutert. Frp kjempet i 2020 mot Høyres foreslåtte egenandelstak på 3183 kroner, og landet på 2460 kroner etter forhandlinger med KrF, Venstre og Høyre. Siden har grensen steget til 2921 kroner i 2022 og fra og med 1. januar ligger beløpet på 3040 kroner.

I fjor måtte Fosse, og alle andre som trenger medisiner på blå resept, betale 39 prosent av beløpet i egenandel. Nå, i 2023, er det steget til 50 prosent.

Taket på egenandelen man må betale for medisiner på blå resept forblir den samme, nemlig 520 kroner, men 52-åringen må betale mer i årets første måneder.

Det gjør at regnestykket er vanskelig å få til å gå opp, frem til frikortgrensa på nå 3040 kroner er nådd.

GRUER SEG: Når frikortgrensa er nådd, slipper Fosse å betale for midler, men månedene frem til det er også de dyreste med tanke på andre kostnader, forteller han. Foto: Håkon Vårhus Sagen / TV 2

Han påpeker det er folk som er veldig syke som har behov for frikortet, og at de gjerne ikke har særlig god råd, nettopp fordi de er syke. Derfor er han frustrert over at frikortgrensa økes.

– Er det de som er i full jobb som har behov for frikortet? Er det Røkke? spør Fosse før han svarer på eget spørsmål:

– Det er jo ikke de som er på toppen av pyramiden som trenger frikortet mest.

– Grunnleggende usosialt

– Maten koster mer, det koster mer å bo og betale strømregninga, og så skal det i tillegg koste mer å være syk? Det mener vi er grunnleggende usosialt, sier Seher Aydar, helsepolitisk talsperson i Rødt.

Selv om det ikke er en stor økning i frikortgrensa, fra 2921 til 3040, mener Aydar det rammer feil del av befolkningen.

– En hundrelapp betyr kanskje ikke så mye for mennesker som har god råd, men betyr veldig mye for de som ikke har det. Det er hele poenget, sier Aydar.

PROTESTERER: Helsepolitisk talsperson i Rødt, Seher Aydar, mener pengene heller burde hentes fra landets rikeste, enn de som trenger medisiner. Foto: Martin Fønnebø / TV2

Både Rødt og Fremskrittspartiet er motstandere av økt frikortgrense.

– Regjeringa burde i det minste holde kostnadene på stedet hvil, og jeg skulle ønske de heller gjorde helse billigere og mer tilgjengelig for alle, sier Rødt-representanten.

Hun mener staten henter inn penger fra helt feil sted, og i en tid hvor prisstigningen allerede er vanskelig å takle for folk flest.

– Vi vet jo at sykdom og økonomi henger sammen, og at de som er rammet av dette føler seg sviktet er helt forståelig, sier Aydar.

– Skal ikke gå ut over kjøpekraften

Statssekretær Karl Kristian Bekeng i Helse- og omsorgsdepartementet mener det nettopp er de svakeste staten har forsøkt å ta vare på i statsbudsjettet for det kommende året.

– For eksempel endringen på blå resept, der har vi ikke økt egenandelstaket på 520 kroner. Det er fortsatt det samme per legemiddel, sier Bekeng.

UENIG: Statssekretær Karl Kristian Bekeng sier det er de som befinner seg i Bård Fosses situasjon staten har forsøkt å verne. Foto: Marie Grensbraten Lorvik / TV 2

Dermed påpeker han, er endringen rettet mot de som bruker legemidler av og til, og ikke trenger medisiner jevnlig.

– Det er altså friskeste av oss som får økning der, sier statssekretæren.

Økningen i frikortgrensa skyldes ikke at staten ønsker å tjene penger på de svakeste i samfunnet, understreker Bekeng.