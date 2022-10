Cruise-milliardær vurderer å flytte hjem til Norge

Torstein Hagen (79) fra Nittedal har på 25 år bygget opp selskapet Viking Cruises fra fire gamle elvecruisbåter i Russland til en flåte på rundt 100 skip på elver og alle hav.

Fredag døpte han sine to nyeste luksusskip, som skal cruise turister i polare farvann.

For cruisenæringen ble pandemien en brutal opplevelse. Viking Cruises måtte stenge helt ned og tapte inntekter på omkring 60 milliarder kroner.

Hagens formue, som bladet Kapital i 2019 anslo til 50 milliarder kroner, har nå falt til 20 milliarder. Men Torstein Hagen ligger fremdeles på tolvteplass på listen over norske rikinger, og han er ikke redd for fremtiden.

Brutal nedtur

– Tøft var det. Vi var de første i bransjen til å stenge ned, men også de første til å starte opp igjen. Nå er vi tilbake på nivået fra 2019.

– Jeg driver ikke med dette for pengene. Verdien er der kun i det øyeblikket du selger. Og jeg har ikke planer om å selge en eneste aksje mer enn det jeg har gjort, sier Hagen til TV 2.

Ubåter om bord

Hagen viser stolt frem sin nyeste anskaffelse, Viking Polaris, som sammen med det identiske søsterskipet Viking Octantis kan ta 930 passasjerer, og er tenkt satt i cruisefart i Antarktis og i nordområdene.

Skipene er bygget ved Vard Søviknes på Sunnmøre og er utstyrt for å tåle de ekstreme forholdene. De har to hurtiggående ekspedisjonsbåter, 12 gummibåter og fire ubåter om bord for å sette passasjerene i nærkontakt med naturen, både på og under det iskalde vannet i polområdene.

Et tyvetalls havforskere er om bord på alle seilinger, for å gjøre forskningsoppdrag og drive formidling for passasjerene.

YELLOW SUBMARINE: Torstein hagen insisterte på at ubåtene på Stella Polaris skulle være gule. De har fått navn etter medlemmene i The Beatles. Her står han foran George. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Liker ikke bråk

Historien om Viking Cruises startet med elvecruise i Russland og etter hvert Vest-Europa. I 2015 anskaffet Viking sitt første havgående cruiseskip.

Viking profilerer seg først og fremst mot det amerikanske markedet. Det første døpt i Bergen den 17. mai 2015 med Bergens ordfører Trude Drevland som gudmor.

Det ble en oppvask med korrupsjons-etterforskning mot henne, havnesjefen og Torstein Hagen. Men saken ble henlagt. En dårlig start for Hagens havgående flåte, men prosjektet gikk bra.

Helt til pandemien stoppet all cruisetrafikk i verden. Hagen var den første som stoppet, men også den første som startet opp igjen, med daglig korona-testing av alle mannskaper og passasjerer.

Nå er Viking cruises tilbake på nivået fra 2019.

80 prosent av passasjerene kommer fra USA, resten fra Storbritannia og Australia. Hagen satser på voksne passasjerer. Han liker ikke fyll, bråkete bakgrunnsmusikk eller annen støy.

Det er 18-årsgrense om bord, og her finnes ingen casinoer eller enarmede banditter. Og skipene er mye mindre enn mange av konkurrentenes fartøyer. De tar maksimum 950 passasjerer.

– Jeg pleier å si at vi leverer ferieopplevelser for «the thinking person», sier Hagen, som selv er utdannet fysiker fra NTNU i Trondheim.

Enig i klimakritikk

Cruisenæringen har de siste årene fått hard medfart for sitt klimaavtrykk. Hagen er delvis enig i noe av kritikken.

– Vi jobber veldig hardt med dette. Mine nye skip har alle elektrisk fremdrift, men strømmen får vi foreløpig fra diesel-motorer. Riktignok med et lukket eksossystem og rensing. Men de jeg har i bestilling til 2025 skal forhåpentligvis gå på flytende hydrogen. Det er teknisk komplisert, men det kommer, sier Hagen.

Hagen, som heller vil tituleres som styreformann enn skipsreder, vil gjerne ha strengere miljøreguleringer av cruisefarten - og høyere avgifter.

POLARCRUISE: Polområdene er Torstin Hagens neste cruisesatsing. Viking Cruises er for folk som kan tenke, og destinasjonene er det fiktigste, mener Hagen. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Vil ha passasjeravgift

– Jeg har selv en leilighet på Tjuvholmen i Oslo, og har opplevd gigantiske skip med 5-6000 passasjerer om bord på nært hold. Jeg forstår kritikken. Den rette løsningen er å legge en skikkelig avgift per passasjer. Da vil byene få noe tilbake som kompensasjon for de ressursene cruisbåtene legger beslag på, sier Hagen.

Viking-skipene har til sammen den største flytende samlingen av norsk kunst i verden.

Interiøret, navnsettingen, maten og musikken om bord har et tydelig norsk og nordisk preg.

Skipene er registrert i NIS, og hjemmehavnen er Bergen. Men selv har Hagen bodd i utlandet mesteparten av livet. Nå bor han i Luzern i Sveits.

– Har du flyttet til Sveits for å unngå å betale formuesskatt?

– Nei! Og det svaret har jeg øvet på.

– Nå flytter Kjell inge Røkke til Sveits også, tror du det er på grunn av utsikten?

– Det må du spørre Kjell Inge om. Men jeg synes utsikten i Luzern er finere enn i Lugano. Grunnen til at jeg bor i Sveits og har hovedkontor i Basel er rett og slett at dette er elvecruise-hovedstaden i Europa.

– Vurderer du å flytte hjem til Norge, selv om vi har formuesskatt og nå får skatt på grunnrente?

– Det vil jeg ikke utelukke. Jeg synes Norge er et flott land, og det hender jo at laks finner veien hjem. Så man skal ikke se bort fra det, sier Hagen.

Fire krav

Hagen stiller fire krav til seg selv, og andre han samarbeider med: Man må være snill, ærlig, arbeidsom og takknemlig.

– Snill er jeg, og ærlig. Det betyr 100 prosent ærlig. Dette er noe man enten er eller ikke er, i alt man gjør. Arbeidsom - vel jeg føler meg privilegert som kan gå på arbeid hver dag i en alder av 79 år. Og takknemlig, det er jeg, sier multimilliardæren fra Nittedal.

Hagen har overlevd mange kriser, både privat og profesjonelt. Skilsmisse, terrorangrepet på New York, finanskrisen, pandemi, en nær-katastrofe med cruiseskipet Viking Sky ved Hustadvika i 2019, og nå krigen i Ukraina som har stengt ned store deler av elvecruise-virksomheten hans.

Likevel har han tror på fremtiden.

Trives i kriser

– Jeg trives i kriser. Når det går bra er jeg på vakt. Noen har sagt at dersom jeg ikke opplever en krise, pleier jeg å lage en selv, sier cruise-kongen med en latter.

– Hva er det deiligste ved å være milliardær?

– Vel, teknisk sett er jeg ikke milliardær, for alle verdiene ligger i en trust. Men jeg har god økonomi. Og det beste med det er at jeg ikke trenger å bekymre meg om mange ting. For eksempel å betale strømregningen. At pengene ligger i en stiftelse, betyr også at verdiene ikke kan arves.

– Jeg mener at det er feil å arve mye penger. De verdiene som ligger i selskapet håper jeg for det meste skal gå til gode allmennyttige formål.

MOTSTANDER: Torstein Hagen syns det er feil å arve mye penger. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Hagen var med å etablere konsulentselskapet Mc Kinsey i Norge. Han var sjef for Bergenske dampskipsselskap. Han kunne blitt noe helt annet enn cruise-eier.

Han kunne kanskje også endt opp i politikken. En periode var han vara for Høyre i Bergen bystyre. Høydepunktet var da han og to andre brøt ut og stemte sammen med Ap om nordre innfarts-åre til byen.

Det kostet, men Hagen er overbevist om at han gjorde rett.

– Jeg søkte jobben som finansrådmann i Oslo. Den fikk jeg ikke. Jeg ble heller ikke sjef i Borregaard. Jeg hadde ikke jobb, så noe måtte jeg finne på. Det ble Viking cruises. Nå er vi rangert som best i verden av de to største reisemagasinene i verden flere år på rad. Det er jeg stolt av.