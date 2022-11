Coop med pristabbe: – Ser ut som det er gjort for å forlede

I de aller fleste dagligvarebutikker bugner det av ulike tilbud og rabatter.

Det finnes blant annet tilbud som gjør at dersom man kjøper flere varer i samme slengen, får man bedre pris enn hvis man kun kjøper én.

Men dagligvarekjeden Coop Prix sin «dobbel deal» fungerte i prinsippet motsatt, viser bilder TV 2 har fått se.

Dersom du kjøpte to juice i samme slengen, ville det i prinsippet kostet deg 48 kroner.

Mens dersom du kjøpte to juice hver for seg, vill det i prinsippet kostet deg 46 kroner. Altså to kroner billigere enn med tilbudet «dobbel deal».

Coops kommunikasjonsrådgiver presiserer overfor TV 2 at man alltid vi få den laveste prisen i kassa, selv om tilbudet i dette tilfellet viste noe annet.

Flere eksempler

Coop hevder det hele var en feil som blir rettet opp. Se fullstendig svar lengre ned i saken. Saken ble først omtalt i Sandefjords Blad.

TV 2 er innom Coop Prix fredag. Da er «dobbeldealen» endret fra to for 48 til to for 45. Nå sparer du én krone hvis du kjøper to i samme slengen.

For Coops Cashewnøtter blir prisen den samme med «deal» eller ei. Kjøper du nøttene samtidig og til «tilbudspris» koster det 60 kroner. Men prisen er den samme hvis du kjøper to pakker hver for seg.

SAMME: Prisen blir den samme. Foto: Privat

Ved kjøp av Coops melkesjokolade utgjorde «dobbel deal», reklamert med to for 35 kroner, én krone forskjell. Det ville kostet 36 kroner dersom du kjøpte dem hver for seg.

SJOKOLADE: Synes du det er villedende? Foto: Privat

Reagerer

Kunde Kristoffer Rønning reagerer sterkt på «tilbudet».

Han mener denne typen markedsføring er blitt dagligdags.

– Står det tre for to, eller «dobbel deal», så selger produktet seg selv, sier Rønning til TV 2.

– Jeg skulle likt å se den matvarekjeden som virkelig tok miljøet og kunden på alvor, uten alt det falske narrativet om at de gjør alt for å tjene kunden. Kanskje særlig nå i disse tider, legger han til.

Ikke et ukjent triks

Fagdirektør Olav Kasland i Forbrukerrådet mener «dobbel deal» er på grensen til villedende markedsføring.

– Det ser ut som det er gjort for å forlede, og ikke opplyse forbruker, sier Kasland.

Han mener «dobbel deal» er et begrep kjeden bruker for å villede forbruker.

KRITISK: Olav Kasland i Forbrukerrådet er kritisk til «dobbel deal» og lignende tilbud. Foto: Forbrukerrådet

– Begrepet har null innhold, men forbruker vil fort tenke at «her er det et godt tilbud». I denne sammenhengen betyr dobbel noe positivt. Det kan leses som om man får dobbelt avslag for eksempel

Han sier dette tilfellet bare er ett av mange hos flere kjeder.

– Dette er ikke et ukjent triks i boka. Men det jeg blir oppgitt over, spesielt i dyrtiden vi er inne i nå, er at kjedene i større grad må ta ansvaret sitt. Mange forbrukere sliter med å få endene til å møtes, og så blir de forledet med det som ser ut som gode tilbud, men egentlig ikke er det.

– Hva tror du om at feilmerkingen var en oppriktig feil?

– Det kan jo selvfølgelig hende at det var en feil. Men Coop går ut og beklager først etter at det ble oppdaget, så man kan jo tenke sitt. Dette må jo ha godt gjennom mange ledd før det ble lansert.

Skylder på rutinesvikt

Kommunikasjonsrådgiver i Coop, Simen Kjønnås Thorsen, sier det har skjedd en feil.

Han sier det aldri har vært Coops intensjon å villede kunden.

– Hensikten er at du kan kjøpe to varer i samme produktkategori til en fast lav pris, og at det dermed skal lønne seg for kundene. Det har åpenbart ikke vært tilfellet her, og det er ikke slik det skal være, sier Thorsen.

PRIX: Coop beklager glippen, og skylder på rutinesvikt. Foto: TV 2

Slik forklarer han hvordan feilen har skjedd:

– Det som har skjedd her er at enhetsprisene på varene er satt ned, og så er det ikke kommunisert godt nok til butikkene at «dobbel deal»-materiellet skulle fjernes. Forrige uke var dette gode tilbud, men etter at prisene ble endret, var det plutselig ikke gode tilbud lengre.

Han sier det har vært en rutinesvikt.

– Det er viktig å presisere at kunden alltid får laveste pris i kassa, så du betaler ikke mer enn du skal. Vi beklager til alle kundene våre, og vi går nå opp rutinene våre for å sørge for at lignende feil ikke skjer igjen, sier Thorsen