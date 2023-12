Claus hadde gitt opp julaften. Så kom en uventet melding

Claus Pedersen (52) var en av de mange som ble rammet av flykaos lille julaften. Han kom seg ikke hjem til jul, og var forberedt på å tilbringe julaften alene.



– Det er veldig trist. Akkurat nå er jeg bare drittlei. Det blir en Grandiosa-jul, sa Pedersen til TV 2 da.

Uventet julemelding

Pedersen er dansk, men jobber som rådgiver i Bergen kommune. Han skulle reise hjem til Danmark 22. desember, i god tid før julaften. Slukøret innså han at det ikke ble noen tur til familien.



– Jeg ville egentlig ikke feire jul. Jeg var trist og ville bare bli hjemme, forteller han.



Så, på kvelden lille julaften, fikk han ut av det blå en melding fra Daniel Knudsen, en bekjent av en bekjent som hadde fått høre om Pedersens uheldige skjebne.

VENTETID: Fredag kveld var det så lange køer på Oslo Lufthavn at det ble satt ut stoler til de som ventet. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Fikk presang fra Mila (5)

– Da ble det full julemiddag med mat, pakker og hva som ellers hører til en skikkelig juleaften. Det viser hvordan julen handler om hjertevarme og nestekjærlighet til alle, forteller han.

At noe sånt skulle skje, hadde han ikke trodd. Julaften har han spist pinnekjøtt, drukket vin, og til og med fått en presang med sitt eget navn på. Den var fra fem år gamle Mila, og inneholdt et hjemmelaget julehjerte.

– Jeg har den dypeste takknemmelighet for mennesker som åpner seg selv og hjemmet sitt for folk i nød. Jeg skulle ønske at det var mer av sånt i den verden vi lever i. Takk til alle dere som tar imot mennesker med hjertet, sier han.