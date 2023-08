Christine rystet over TV 2-funn: – Helt sykt

Christine (49) gjorde alt hun kunne for å ta vare på lillebroren Kristian (32). Hun reagerer sterkt på politiets håndtering.

– Det skal mye til for å sjokkere meg, men jeg ble rystet av å høre dette. Det var som et tog som var på vei til å krasje. Det han gjorde, var så offentlig.

12. desember 2013 endret livet til Christine seg for alltid. Lillebroren Kristian Nøttveit ble brutalt drept med kniv av en psykisk syk barndomsvenn.

TV 2 har tidligere fortalt hvordan politiet var i kontakt med drapsmannen en rekke ganger i tiden før drapet.

De henla totalt 74 lovbrudd fordi det var tvil om hans tilregnelighet.

– Man så det skje, man så signalene, men man gjorde ikke noe med det, sier Christine, som kun ønsker å bruke sitt fornavn i forbindelse med saken.

RYSTET: Christine reagerer sterkt på at drapsmannen hadde omfattende kontakt med politiet før han drepte broren hennes. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Bodde på barnehjem

Hun var syv år da lillebror kom til verden. Guttebabyen var født for tidlig og alvorlig syk, ifølge søsteren.

Presten ble tilkalt for å døpe ham raskt; det var ikke sikkert det lille barnet ville overleve.

Moren spurte Christine hva hun syns lillebroren skulle hete.

SØSKEN: I stuen står et bilde av et godt barndomsminne sammen med lillebror Kristian. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Siden jeg het Christine, svarte jeg Kristian, sier hun.

Det gikk bedre med Kristian enn legene først fryktet. Han hadde cerebral parese og lett autisme, men var ellers en aktiv og blid gutt.

Livet hjemme hos den lille familien var ikke alltid enkelt. Christine forteller at hun tidlig fikk et sterkt beskyttelsesinstinkt overfor lillebroren.

– Jeg ble fort voksen. Det var litt som å trykke på en knapp da Kristian ble født. Vi hadde en veldig nær relasjon hele oppveksten.

NÆRE: De to søsknene hadde et tett forhold og Christine hadde et sterkt beskyttelsesinnstinkt overfor broren. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Da hun var 13 år og Kristian 6 år, havnet de på barnehjem, blant annet fordi moren var psykisk syk, ifølge Christine.

Der møtte Kristian gutten som senere tok livet av ham.

Ville beskytte lillebroren

Christine var ressurssterk og klarte seg godt. Hun tok utdannelse og startet eget selskap. Lillebroren slet mer med overgangen til voksenlivet.

TUNGT: Brorens død har preget Christines liv. Hun syns det er tungt å tenke på at mannen som drepte ham ikke ble stoppet. Foto: Christian Roth Christensen

– Vi hadde mindre kontakt de siste årene før han ble drept. I gode perioder kunne jeg få ta ham med hjem, handle klær og lage mat til ham. Men det ble sjeldnere mellom hver gang vi møttes.

Storesøsteren tror broren var svært ensom. Hun forsøkte å skaffe hjelp, og søkte om omsorgsbolig for Kristian. Det fikk han avslag på, forteller hun, bare måneder før drapet.

LILLEBROR: Christine var svært glad i broren. Bildet er fra en familieferie til utlandet. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Han var i en veldig vanskelig situasjon året før han ble drept. Jeg følte at jeg kjempet motstrøms. Det var veldig vanskelig, for jeg var vant til alltid å beskytte Kristian.

– Det verste hadde skjedd

I desember 2013 hadde hun en vond følelse av at broren ikke var på et bra sted.

Hun var på vei ut av et styremøte da hun så en rekke ubesvarte anrop på telefonen.

Det viste seg å være fra politiet.

– Jeg begynte å riste og skjelve. Det var som at kroppen min visste at det verste som kunne skje, hadde skjedd.

Det var så vidt hun klarte å komme seg til politistasjonen. Der fikk hun beskjeden hun fryktet.

– De sa at de trodde de hadde funnet broren min død i en rorbu. Han var ille tilredt, så de kunne ikke bekrefte det helt, men var rimelig sikre på at det var han.

Christine tok en DNA-prøve, og det ble bekreftet at mannen som var funnet drept, var broren hennes.

TUNGT BUDSKAP: Christine glemmer aldri da hun fikk telefonen om brorens død. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Kristian Nøttveit ble drept på brutalt vis og blødde i hjel etter å ha blitt knivstukket minst 25 ganger.

Drapsmannen er en mann han hadde vokst opp på barnehjem med.

– Svikt på alle nivåer

TV 2 har vist Christine en oversikt over sakene politiet henla i årene før mannen drepte lillebroren.

– Det er helt sykt. Det er side opp og side ned med straffbare forhold, og så ender det med at han dreper Kristian.

Hun syns det er vanskelig å forstå omfanget av saker som er lagt bort, og hvor mange ganger drapsmannen var i kontakt med politiet og helsevesenet.

– Og så ble han ikke stoppet. Jeg klarer ikke å ta det innover meg, for å være helt ærlig.

VANSKELIG: 49-åringen syns det er vanskelig å akseptere det som skjedde med broren. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Storesøsteren mener Kristian, med sykdomsbildet han hadde, var et helt forsvarsløst offer for den psykisk syke mannen. I retten ble det sagt at broren ikke hadde noen tegn på forsvarssaker, forteller hun.

– Jeg vil si at det her er svikt på absolutt alle nivåer. Det må jo være et system som registrerer signalene og kobler det sammen for å se risikoen. Når en person kommer opp i 45–50 saker, så har det gått altfor langt.

Politiet: Forståelig med reaksjoner

Det var statsadvokaten i Hordaland som henla de 35 første anmeldelsene mot mannen. Vest politidistrikt henla resten.

Gunnar Fløystad er påtaleleder i Vest politidistrikt. Han har tidligere fortalt at han mener de ikke kunne håndtert saken annerledes med datidens lovverk.

FORSTÅR: Gunnar Fløystad, påtalesjef i Vest politidistrikt, mener de fulgte lovverket i håndteringen av drapsmannen. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Samtidig forstår han at søsteren til avdøde Kristian reagerer.

– Jeg tenker det er naturlig, og det er helt forståelig. I lys av lovverket den gang var det av vår oppfatning ikke godt nok. En god del kriminelle slapp unna straff. En del straffbare forhold ble ikke forfulgt. Samfunnsvernet var rett og slett for dårlig på den tiden. Det mener jeg er blitt bedre nå, sier Fløystad til TV 2.

TV 2 har vært i kontakt med mannens tidligere og nåværende verge. De ønsker ikke å kommentere saken. Heller ikke mannens forsvarer ønsker å kommentere saken.

Tenker på broren hver dag

Det har gått ti år siden drapet. Fortsatt tenker Christine på Kristian hver dag.

– Det preger meg i alt jeg gjør. Kristian er i tankene mine hele tiden. Det er både fint og tungt.

PREGET: Christine tenker på lillebroren Christian hver dag. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Drapet på lillebroren forandret livskursen hennes. Hun syns ikke sorgen har blitt mindre med tiden.

– Det sa stopp da han ble drept. Jeg hadde kjempet hele livet for å beskytte ham, og jeg mislyktes. Det sliter jeg veldig med den dag i dag.

Hun unngår å hente posten for ofte, fordi det preger henne når det kommer brev om drapsmannen.

– Første gang jeg fikk et brev om at han skulle ha permisjon, gikk jeg helt i sjokk igjen. Kroppen begynte å riste slik den gjorde da jeg fikk vite at Kristian var drept. Nå håndterer jeg det bedre, reaksjonsperioden varer kortere. Men jeg orker ikke hente posten mer enn hver annen måned og gruer meg alltid til å gå gjennom brevene.

VIL HA HANDLING: Storesøsteren mener det må gjøres mer for verne samfunnet mot psykisk syke lovbrytere. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

Mannen har i senere år fått mer frihet i behandlingsløpet han er i, ifølge forlengelsesdommene om tvungen psykisk helsevern.

Dette er en stor påkjenning, opplever Christine.

– Jeg sliter mye med angst og dødsangst. Det er en redsel og frykt som har satt seg i kroppen. De første årene gikk jeg og så meg over skulderen og var egentlig redd for alt og alle.

– Hvorfor vil du fortelle din historie?

– Jeg vil gi Kristian og livet han levde, verdi. Det som har skjedd, er så unødvendig. Det burde ikke skjedd med ham, og det bør ikke skje med andre. Det er helt ubegripelig for meg at det ikke gjøres mer for å unngå disse drapene.