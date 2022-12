Christinas medisin gis til overvektige – nå har hun vært flere uker uten

MANGEL: Christina Jahr ble diagnostisert med diabetes type to for ti år siden. Nå har hun slitt med å få tak i den nødvendige medisinen Ozempic, fordi den også brukes som slankemedisin. Foto: Lage Ask / TV 2

Hver eneste uke i over én måned har Christina Jahr ringt til apoteket for å høre om diabetesmedisinen hun er avhengig av er tilgjengelig.

Gang etter gang har hun fått den samme fortvilte beskjeden:

Apoteket har ikke kunnet gi et svar på når Christina og andre diabetikere kunne hente ut Ozempic.

– Nå har jeg vært uten min type Ozempic i nesten ni uker. Så jeg har kjent på panikken ved å ha høyt blodsukker og ikke få det ned. For det er min største utfordring, sier Jahr til TV 2.

KREVENDE: De mange ukene uten Ozempic har vært krevende for Christina. Foto: Lage Ask / TV 2

Eksplosiv økning

I en rekke saker har TV 2 avdekket at bruken av Ozempic som behandling for overvekt har eksplodert i Norge. På under ett år har salget av Ozempic til bruk for behandling av overvekt økt med 650 prosent.

Medisinen er ikke godkjent til dette formålet, men norske leger står likevel fritt til å skrive den ut såkalt «off label».

Det vil si at de har et særskilt ansvar for å følge opp pasientene.

Den enorme etterspørselen har ført til medisinen har vist seg å være svært vanskelig å få tak i.

Både Apotek1 og Boots apotek opplyser at det er svært stor etterspørsel etter Ozempic.

– Noen varianter er vi per nå helt utsolgt for over hele landet, sier kommunikasjonssjef i Boots, Anne Margrethe Aldin Thune.

– Bekymret

Diabetesforbundet sier til TV 2 at de flere ganger om dagen blir kontaktet av fortvilte medlemmer.

– De er bekymret. Dette er pasienter som har prøvd mange legemidler for blodsukkeret sitt, også har de landet på Ozempic fordi den gjør at de fungerer godt i hverdagen, sier generalsekretær Anne-Grete Skjellanger.

Medisinen gjør at diabetikerne unngår kvalme, energitap og de mest ubehagelige symptomene diagnosen medfører.

RINGES NED: Diabetesforbundet ringes ned av fortvilte medlemmer daglig. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Men nå opplever altså pasientene stadig oftere å få beskjed om at Ozempic ikke er tilgjengelig hos norske apotek.

– De er bekymret for livskvaliteten på kort sikt. Går man rundt med dårlig regulert blodsukker over lang tid, kan det føre til alvorlige komplikasjoner, sier Skjellanger.

– Ordentlig sint

Jahr fikk diabetes-diagnosen for ti år siden. I løpet av årene som har gått, har hun prøvd det meste av medisiner.

Det var ikke før hun omsider ble satt på Ozempic for to år siden at 33-åringen merket en bedring.

– Det var først da jeg så at blodsukkeret gikk ordentlig ned.

At medisinen Jahr er så avhengig av, nå også skrives ut til behandling av overvektige personer, provoserer 33-åringen.

– Jeg blir ordentlig sint. Det blir for lett, rett og slett. Jeg har brukt ti år på å komme meg dit jeg er i dag, også er det noen som bare kan betale for en sprøyte som jeg er nesten livsavhengig av, for å bruke den til slanking. Jeg tenker at det fins veldig mange andre veier for å gå ned i vekt.

SKUFFET: Christina er skuffet over at norske leger skriver ut diabetesmedisin til slankebehandling. Foto: Lage Ask / TV 2

Dersom Jahr ikke får kontrollert blodsukkeret sitt, har hun høy risiko for en hel rekke senkomplikasjoner.

– Fordi jeg ikke har fått kontrollert blodsukkeret mitt, har jeg slitt med blodpropp i øyet for eksempel. Det er masse rare bivirkninger som man egentlig ikke har oversikt over.

– Tragisk

Selv om norske leger står fritt til å skrive ut Ozempic til pasienter som ikke har diabetes, synes Jahr det er skuffende at det blir gjort i så stor grad.

– Jeg har veldig tro på det norske helsevesenet og norske leger, men jeg mister litt den troen nå. Det er andre som trenger medisinen mer. Det er et tragisk i-landsproblem at man har råd til å bare betale for det, mener hun.

TAR GREP: Marte Kvittum Tangen, leder Norsk forening for allmennmedisin, opplever at norske leger endrer praksis etter at det har oppstått mangel på Ozempic. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Leder i Norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen, ga tydelig beskjed i et intervju med TV 2 i forrige uke at hun ikke ønsket at norske leger skulle skrive ut Ozempic til pasienter på hvit resept.

En drøy uke senere opplever hun at legene har tatt oppfordringen på alvor.

– Jeg har vært i kontakt med mange fastleger som sier at de i løpet av de siste ukene har sagt nei til pasienter som ønsker å få det på hvit resept. De ønsker å bidra til mangelsituasjonen, sier Kvittum Tangen.

– Fortvilet situasjon

Mari-Mette Graff er leder i Landsforeningen for Overvektige. Hun sier at det siste de overvektige ønsker, er å bli stilt opp mot diabetespasienter.

– Det er en fortvilet situasjon når man som pasient ikke får medisiner som hjelper, sier hun.

– Men hvis det er sånn at man ikke har nok medisin tilgjengelig, så er det en selvfølge at de som trenger den mest, må prioriteres.

HØY ETTERSPØRSEL: Fordi etterspørselen av Ozempic har vært så stor, har det ført til en mangelsituasjon verden over. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Også helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) mener situasjonen som har oppstått er uheldig.

– Dette er et legemiddel som skal brukes for pasienter med diabetes type to på blå resept. At det skrives ut til pasienter på hvit resept har skapt en uheldig situasjon med mangelproblemer, sier statsråden til TV 2 og legger til:

– Derfor er det viktig at man understreker det ansvaret legen har, når de forskriver legemidler til et formål det ikke er godkjent for i Norge.

GJENNOMGANG: Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Legemiddelverket om en rapport for å se om norske leger har skrevet ut Ozempic i strid med reglene. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Falsk trygghet

Kjerkol understreker at vi har et system i Norge for å godkjenne legemidler, og at en godkjenning for bruk av Ozempic til behandling av overvekt foreløpig ikke eksisterer i Norge.

– Da er det viktig at vi følger de rutinene, og den innrammingen bruken har i Norge.

Etter en flere ukers lang jakt, fikk Jahr ved en tilfeldighet omsider tak i Ozempic. Hun ville ha sprøyter for tre måneders bruk, men fikk kun for én måned.

Selv om hun endelig har fått tak i medisinen, oppleves dette bare som en falsk trygghet for 33-åringen.

– Jeg vet jo ikke om jeg får tak i den på nytt om fire uker igjen.