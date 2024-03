Christina løp halvmaraton barbeint: – Var livredd

KASTET SKOENE: 26-åringen har kastet skoene på trening. Nå har hun et tydelig råd til andre. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Christina Forstrønen Bruarøy (26) tok et uvanlig grep etter å ha fått en skade i foten. Nå har hun ikke brukt vanlige sko på flere år.

Fysisk aktivitet og trening har alltid vært en viktig del av hverdagen til 26 år gamle Christina Forstrønen Bruarøy.

I 2020 fikk hun plantar fasciitt, en skade i foten som gjorde det vanskelig å være aktiv.

– Jeg gjorde alt jeg kunne for å bli bedre. Jeg gikk til fysioterapeut, prøvde trykkbølgebehandling og kjøpte nye sko og spesialsåler til over 3000 kroner, sier Bruarøy.

TRENINGSENTUSIAST: Bruarøy trener både boksing og løping aktivt. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Men ingenting hjalp, og smertene i foten forble. Bruarøy valgte derfor å gå til sosiale medier for å lete etter svar. Der ble hun presentert for en helt ny verden.

– Jeg begynte å lese meg opp på fordelene ved å gå og trene barbeint. Det var veldig spennende, og helt motsatt av det jeg hadde lært tidligere, sier Bruarøy.



Stolte på prosessen

Hun startet med økt styrketrening av beina og tåyoga. I tillegg begynte Bruarøy å gå mer uten sko.

– I starten var det veldig uvant, men jeg kjente raskt at jeg fikk mer kontakt med beina, sier Bruarøy.



UTEN SKO: 26-åringen er som oftest den eneste som trener uten sko. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Opptreningen tok lang tid, og Bruarøy var flere ganger usikker på om den nye treningen hadde noen effekt. Likevel valgte hun å fortsette, og etter hvert forsvant smertene.

– Jeg stolte på prosessen og til slutt kunne jeg gå og løpe uten smerter, sier Bruarøy.



SPESIALSKO: Bruarøy bruker i dag kun barfotsko. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Var livredd før halvmaraton

Da smertene forsvant kunne Bruarøy sette seg større mål. Drømmen om å løpe et halvmaraton barbeint ble raskt det store fokuset.

Bruarøy begynte gradvis å løpe lenger og lenger uten sko. I starten bruke hun barfotsko. Dette er sko som er brede, fleksible og helt flate. Til slutt kastet hun skoene helt.

I september sto hun på startstreken til halvmaraton i Trondheim barbeint.

RARE BLIKK: Bruarøy fikk noen rare blikk, men opplevde at de fleste var nysgjerrige og støttende. Foto: Privat

– Rett før jeg begynte var jeg livredd. Men det var en perfekt dag og solen strålte. Jeg merket fort at beina fløt og at jeg ikke hadde noen smerter, sier Bruarøy.



Da hun løp i mål var hun i lykkerus. I ettertid har hun fortsatt å leve mest mulig uten sko. Hun kan se at føttene har blitt bredere, sterkere og mer fleksible.

I dag bruker hun ikke lenger vanlige sko, kun barbeint-sko.

– Vi er født uten sko, og jeg tror det ligger mye i det. Dagens sko begrenser mye av den naturlige bevegeligheten i foten, sier Bruarøy.



STOLT: Bruarøy er stolt av at hun klarte å gjennomføre halvmaraton barbeint. Foto: Privat

Dette viser forskningen

Barbeintløping ble ett hett tema i 2010 da boken «Born to Run» ble publisert.

Mange kastet seg på trenden for å se hvordan kroppen og føttene reagerte på å trene barbeint.

Men 14 år senere er forskerne fortsatt usikre på om barbeintløping faktisk har noen effekt.

– Det er mye motstridende informasjon og forskning, sier Hannah Rice, førsteamanuensis ved Norges idrettshøgskole.



SPENNENDE: Rice synes det har vært spennende å følge med på forskningen om barbeintløping. Foto: Privat

I 2010 kom også en studie som fikk mye oppmerksomhet, ledet av Harvard-professor Dan Lieberman. Der hadde man studert et samfunn i Kenya som vokste opp med å løpe uten sko, og sammenlignet deres løpestil med personer som brukte sko.

Studien viste at de som løper barbeint lander lenger frem på foten, mens de som løper med sko ofte lander med hælen først.

Hvordan foten lander når man løper kan påvirke kraft, ankelbelastning og knebelastning. Flere trenere og løpere mener at det å lande langt frem på foten er det ideelle, fordi det kan være mer effektivt og minimere skade.

– Men ingen studier har klart å slå dette tydelig fast, sier Rice.



FORSKJELL: Christina Bruarøy merker en tydelig forskjell på føttene, men forskningen er mer uklar. Foto: Privat

Øker ikke skaderisikoen

På den andre siden er det heller ingen studier som peker på at det å løpe barbeint øker skaderisikoen.

– Du kan åpenbart skade deg ved å tråkke på steiner eller glasskår, men utover det ser det ikke ut til å være noen forskjell, sier Rice.

Hun synes det er viktig at folk finner en treningsform som funker for dem.

– Hvis man har vært plaget med skader kan det være et poeng å prøve noe nytt. Men de som funker for noen funker ikke nødvendigvis for alle, sier Rice.

Til de som ønsker å prøve barbeintløping har hun ett tydelig råd.

– Hvis du vil unngå å bli skadet må du gjøre det gradvis. Det gjelder all trening, sier Rice.



GRADVIS: Bruarøy anbefaler i likhet med Rice å trene opp føttene gradvis. Foto: Privat

Har satt seg nytt mål

På føttene har Bruarøy tatovert «walk» og «barefoot». Hun er ikke i tvil om at det å endre fottøy har gjort henne skadefri og sterkere.

– Vi har muskler i føttene også, så det er ikke bra å gå rundt i stramme sko hele dagen og aldri bruke de musklene, sier Bruarøy.



TATOVERING: Bruarøy tok tatoveringen to år før hun for alvor kastet skoene. Hun har alltid likt å gå barbeint. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Hun anbefaler alle å bli flinkere til å ta pauser fra sko, og bli flinkere til å gjøre enkle styrkeøvelser for beina.

– Prøv å balansere på en fot mens du pusser tennene, eller strekke ut foten når du sitter i sofaen. Hvis du får krampe når du bøyer foten burde det være et varselstegn, sier Bruarøy.



Etter å ha gjennomført halvmaraton i fjor har 26-åringen nå satt seg et nytt mål.

– Jeg må gjennomføre et maraton barbeint. Det blir mest sannsynlig neste år, sier Bruarøy.