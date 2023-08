Christina (3) ble nektet å kjøpe is med kontanter

Christina (3) følte seg stor og selvstendig der hun gikk bort til disken på Leos Lekeland i Trondheim.

I hånden hadde hun penger, som hun hadde fått med seg av moren.

Skuffelsen var derfor veldig stor da Christina fikk nei.

Svaret treåringen fikk var at de ikke ville ta i mot pengene hennes.

Boikotter

Denne dagen var det Christinas gudmor som fulgte henne på lekeland.

Hun fikk hakeslepp da hun hørte hva betjeningen sa.

Christinas mor, Ann Helen Johansen (42), synes behandlingen av datteren er hårreisende.

SKUFFET: Knut Sjursen og Ann Helen Johansen er ikke særlig imponert over hvordan datteren Christina ble behandlet på Leos Lekeland. Foto: Privat

– Det kan da ikke være lov å nekte noen å betale kontant? Mener de at et lite barn skal ha bankkort eller vipps, undrer Johansen.

Treåringens gudmor kom hjelpende til, og betalte for Christina.

Dagen etter hendelsen kjenner Johansen fortsatt på sinnet over at de nektet å ta i mot datterens penger.

– Jeg håper de tar til fornuft og endrer praksis. Inntil da kommer vi til å boikotte Leos Lekeland, sier Johansen.



FULL FART: Christina avbildet da hun besøkte Leos Lekeland i Trondheim fredag. Foto: Privat

Christinas far, Knut Sjursen, ble så sint over hvordan datteren ble behandlet, at han samme dag forsøkte å ringe daglig leder samt sende han mail.

Sjursen har lørdag ikke fått svar fra Leos Lekeland.

– Jeg følger bare ordre

Daglig leder Ruben Haagensen ved Leos Lekeland i Trondheim bekrefter at de ikke tar i mot kontanter ved noen av deres avdelinger i Norden.

– Vi får veldig lite klager på at vi ikke tar i mot kontanter, sier Haagensen.

Ifølge justis og beredskapsdepartementet er det ikke lov til å nekte å ta i mot kontant betaling.

– Hva tenker du om at dere likevel nekter?

– Det er ikke jeg som har tatt denne beslutningen. Det er det ledelsen sentralt som har gjort. Jeg bare forholder meg til det vi har fått beskjed om, sier Haagensen.

Leos opplyser at de har gjort alle deres lekeland kontantfrie, for å sørge for økt trygghet for deres gjester og ansatte.

– Tryggere for gjestene

Direktør for forretningsutvikling Anders Forssten i Leos Lekeland sier at under pandemien valgte de å fjerne kontanter, på grunn av smittespredning og samfunnssikkerhet.

– Det har fungert bra og svært få gjester har fått kommentarer til dette, sier Forssten.

ULOVLIG: Det er ikke lov til å nekte å ta i mot kontant betaling fra kunder, likevel blir det gjort. Foto: Berit Roald/ NTB

Han mener at ved å ikke håndtere kontanter blir miljøet tryggere for gjestene og lekeområdene slipper å utsettes for risiko for ran.

– Ifølge justis- og beredskapsdepartementet er det ulovlig å nekte kundene å betale kontant. Hvorfor nekter dere likevel?



– Hvis det viser seg at dette er et juridisk problem, må vi vurdere å endre våre prosedyrer, sier direktøren.

Ikke lov å nekte

Det er ikke bare på Leos Lekeland kunder nektes å betale med kontanter.



Både en frisørkjede, flere restauranter og kafeer nekter også å ta i mot kontanter.

1. september i fjor sendte justis- og beredskapsdepartementet et lovforslag på høring, som er ment å styrke forbrukeres rett til å betale med kontanter.



Forbrukerrådet har i denne runden vært tydelige på at forbrukerne, som hovedprinsipp, selv bør få bestemme hvordan de skal betale for seg.

– Kontanter bør, med enkelte unntak, fortsatt være et tvungent betalingsmiddel i Norge, skriver Forbrukerrådet i sitt høringssvar.



Lovforslaget er fortsatt under behandling.