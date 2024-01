ChatGPT i jobbsøking?

Har du tenkt at det kunne vært lurt å bruke kunstig intelligens (KI) når du søker jobb, men vet ikke helt hvordan du bør gå frem? Regnes det som juks? Bør du være åpen om bruken?

TV 2 har snakket med eksperter som gir sine råd til hvordan du kan bruke KI til din fordel, og hvilke feller du bør unngå.



Generative KI-tjenester, som ChatGPT, kan ha flere styrker i jobbsøkerprosessen, dersom du bruker verktøyet riktig.



Lenger nede i artikkelen har vi samlet ekspertenes konkrete KI-tips til jobbsøkerprosessen - fordelt mellom kategoriene «innhenting av informasjon», «jobbsøknad», «CV», «intervjuforberedelser» og «caseoppgave».

GOD HJELP: Teknologiekspert Magnus Brøyn avbildet på WebSummit, Europas største teknologikonferanse. Han sier KI kan hjelpe deg mye i jobbsøking, men særlig én ting må du gjøre selv. Foto: Simen Skaugrud

Byråleder i Coxit, Magnus Brøyn:

Brøyn er teknologikommentator, og følger nøye med på utviklingen av KI.

– Selv om du bør tilpasse og kvalitetssikre resultatet, er bruk av KI både tidsbesparende og smart, sier han.

Han forteller at KI er et godt verktøy for dem som er usikre på hvilke egenskaper de bør trekke frem i jobbsøknad eller CV.

– KI kan hjelpe deg til å finne andre måter å uttrykke deg på, eller vise at du er interessert i akkurat den jobben du søker, tipser Brøyn.

Det er også nyttig for dem som ikke er like drevne i å skrive gode og konkrete tekster, som en jobbsøknad ofte krever, ifølge teknologieksperten.

– Imidlertid er det viktig å huske på at teknologien ikke kan hjelpe deg med å være menneskelig. Det må du gjøre selv, minner Brøyn om.

REKRUTTERER: Vær bevisst på KI sine svakheter, advarer Sverre Haugen. Foto: Meyerhaugen

Partner i rekrutteringsbyrået Meyerhaugen, Sverre Haugen:

Haugen har i tillegg til å jobbe med rekruttering, skrevet boken «Jobbsøkerkoden». Han har fulgt KI-utviklingen i bransjen nøye.

– KI-utviklingen har eksplodert siden ChatGPT ble tilgjengelig for allmennheten i fjor. Tjenesten har i dag over flere hundre millioner aktive brukere, forteller han.

Generelt er KI god til å generere innhold i form av tekst og bilder, og tjenesten er tidsbesparende, ifølge Haugen.

Likevel advarer han mot å sette for mye lit til KI, uten å være bevisst på dens svakheter:

– Du bør sjekke teksten. Sannsynligvis må den endres noe. Verktøyet fremstår intelligent, men KI genererer tekst basert på en modell. Noen ganger lyver den, samtidig som svarene fremstår som ekte og reelle.

Når man innleder samtalen med KI, setter man kontekst for tjenestens videre modus, ifølge Haugen.

For å få gode svar, handler det om å gi gode instruksjoner. Dette kalles på fagspråket for «prompt engineering».

– Man kan «prompte» med: «Jeg vil at du skal opptre som en tekstforfatter. Jeg skal gi deg en stillingsannonse og min CV, så vil jeg at du skal foreslå endringer i CV-en basert på annonsen», eksemplifiserer Haugen.

POPULÆR: KI-tjenesten ChatGPT har i dag over flere hundre millioner aktive brukere, forteller Haugen. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

KI-bruk kan gjennomskues av rekrutterere, siden teksten kan bære preg av å være generert. Likevel kan man aldri vite dette med sikkerhet, forteller Haugen.

Hvordan bransjen oppfatter bruk av KI i jobbsøking, er ifølge rekrutteringseksperten delt:

– Noen tenker det er juks, mens andre tenker det er positivt at søkere evner å bruke slike verktøy.

Jobbsøkere kan derfor vurdere å legge ved en liten fotnote i søknaden om hvordan de har brukt KI.

– Det er lite å tape på å være åpen om det. Særlig når man kombinerer bruk av KI med å gjøre teksten til din egen, som handler om effektivisering og ikke latskap. Det er bedre å være åpen enn å bli avslørt på intervjuet i etterkant, sier Haugen.

KI-ASSISTENT: Bruk KI som en assistent, råder leder for dataseksjonen i NAV IT, Cathrine Pihl Lyngstad. Foto: NAV

Leder for dataseksjonen i NAV IT, Cathrine Pihl Lyngstad:

NAV er godt oppdatert på KI-utviklingen i arbeidslivet, forteller Lyngstad. Hun sier at en god jobbsøknad får frem hvem du er, din relevante kompetanse, erfaring og motivasjon for stillingen.

Ifølge Lyngstad må man særlig hjelpe KI med å skape en søknad tilpasset deg som person, og konteksten for stillingen. Det gjør man ved bruk av god «promting».

Hun legger vekt på at man ved bruk av KI selv bør være i «førersetet» og bruke verktøyet som en assistent.

– Tenk: «Hvis du hadde hatt en assistent, hva ville du bedt den om?». Jo mer konkret du er, og jo flere spørsmål du stiller underveis - jo bedre blir resultatet, tipser hun.

I likhet med Haugen påpeker hun at KI er god til å generere tekst, men ikke en faktamaskin, der du kan forvente at alt er korrekt. Ikke tenk at tjenesten skal gjøre hele jobben for deg.

– I NAV har vi hatt eksempler på søknader generert av KI, der personer har glemt å sette inn sitt eget navn. Det er en åpenbar felle, forteller Lyngstad.

AI: Artificial intelligence (AI), kunstig intelligens (KI) på norsk, er i rivende utvikling. Foto: Josep Lago

Hun legger til at man også bør være oppmerksomme på at en god søknad varierer mellom ulike kulturer og bransjer:

– KI-generert innhold er basert på datasettet tjenesten er trent på, med særlig innflytelse fra USA. Hva som er en god søknad varierer mellom kulturer. Dermed bør det du «forer» den med av informasjon være mest mulig nøytralt, som å unngå å bruke kjønn og alder, med mindre det er særlig relevant for stillingen.

Lyngstad oppfordrer i likhet med Haugen til å være åpen om man benytter seg av KI, siden hun også erfarer at det er ulike syn på bruken.

– Det er ikke juks å bruke KI til søknad, forberedelser eller caseoppgaver dersom du er ærlig og klarer å formidle hvordan du har brukt det. Det kan kan også være en fordel på jobbmarkedet at du klarer å bruke KI i arbeidshverdagen.

Dette er ekspertenes konkrete tips til hvordan KI kan hjelpe deg i jobbsøkerprosessen:

Finne informasjon om arbeidsgiver og stilling:

Skaffe informasjon om selskapet: ChatGPT kan finne informasjon om selskapet du søker jobb hos. Vær bevisst på at det ikke er sikkert at all informasjonen den presenterer stemmer.



Vær også oppmerksom på at KI-modeller som ChatGPT er trent på data frem til en gitt dato. Det vil si at modellen ikke alltid har nylig oppdatert kunnskap om selskaper, eller kjenner til nye selskaper.

Få informasjon om bransjen: Hvis du beskriver stillingen du søker på, kan KI gi deg historisk innsikt i hva som er viktig i bransjen.

Forstå stillingsrollen: Spør KI-tjenesten om hva de fleste rekrutterere ser etter når de rekrutterer den konkrete stillingstittelen du søker på (for eksempel «en selger»).

Stikkord om det viktigste i stillingen: Du kan gi KI-tjenesten stillingsutlysningen, og så be den om å gi deg stikkord om hva som vil være det viktigste i stillingen, basert på utlysningen.

Finner ikke fersk informasjon: Som nevnt over er en av ChatGPT sine svakheter at tjenesten ikke har tilgang til helt ny informasjon, som nyheter om et selskap. Den kan imidlertid brukes til å finne generell informasjon og historisk innsikt.



Kan kombineres med andre tjenester: For å løse ovenstående problem, kan du kombinere ChatGPT med søk i ny informasjon, for eksempel ved bruk av Bing sin KI-tjeneste.

Jobbsøknad:

Lage søknadstekst: Du kan be ChatGPT lage søknadstekst for deg. Send den noen stikkord om jobben, eller hele stillingsutlysningen og CV-en din, og be den lage en søknadstekst basert på CV-en din, som i størst grad passer til utlysningen. Vær tydelig på hvor lang søknad du ønsker.

Du kan be ChatGPT lage søknadstekst for deg. Send den noen stikkord om jobben, eller hele stillingsutlysningen og CV-en din, og be den lage en søknadstekst basert på CV-en din, som i størst grad passer til utlysningen. Vær tydelig på hvor lang søknad du ønsker. Tilpasse søknaden til ulike stillinger: For eksempel kan en student som søker fire forskjellige jobber, be KI om å skrive søknaden på nytt, og be den legge til nye elementer tilpasset hver enkelt stilling, rolle eller bransje.

For eksempel kan en student som søker fire forskjellige jobber, be KI om å skrive søknaden på nytt, og be den legge til nye elementer tilpasset hver enkelt stilling, rolle eller bransje. Oversettelse: ChatGPT kan oversette søknad og CV til engelsk, og skal være bedre enn Word sin oversettelsesfunksjon.

ChatGPT kan oversette søknad og CV til engelsk, og skal være bedre enn Word sin oversettelsesfunksjon. Rette skrivefeil: Du kan be KI-tjenesten om å finne og rette skrivefeil.

Du kan be KI-tjenesten om å finne og rette skrivefeil. Formuleringsforslag: ChatGPT kan komme med forslag til hvordan du kan formulere deg bedre, eller få hjelp til å finne andre måter å uttrykke deg på. Gi den kontekst: Er det en konservativ bransje, eller et ungt og hipt sted? Be tjenesten velge en ordlyd som representerer deg på en god måte.

ChatGPT kan komme med forslag til hvordan du kan formulere deg bedre, eller få hjelp til å finne andre måter å uttrykke deg på. Gi den kontekst: Er det en konservativ bransje, eller et ungt og hipt sted? Be tjenesten velge en ordlyd som representerer deg på en god måte. Få tilbakemeldinger på utkast: Skriv selv et utkast til en søknad, og be KI-tjenesten om å gi deg forbedringsforslag, eller tilbakemeldinger på søknaden. For eksempel kan du få hjelp til å vise at du er interessert i akkurat den jobben du søker.

Skriv selv et utkast til en søknad, og be KI-tjenesten om å gi deg forbedringsforslag, eller tilbakemeldinger på søknaden. For eksempel kan du få hjelp til å vise at du er interessert i akkurat den jobben du søker. Korte ned teksten: Om du har skrevet et utkast til søknad, som er for langt, kan du be KI korte ned på lengden, eller gi deg forslag til hvor du kan kutte. Ved lange tekster kan ChatGPT ha en tendens til å forkorte og forenkle tekst. For å unngå dette må du være tydelig i promptet på at KI-en ikke skal gjøre det.

CV:

Tilpasse CV til stillingen: Be KI-tjenesten om å opptre som en tekstforfatter, og om å foreslå endringer for å tilpasse CV-en din til stillingen. Send først stillingsutlysningen, og deretter CV. Be så KI-tjenesten om å komme med endringsforslag til CV-en basert på utlysningen.

Be KI-tjenesten om å opptre som en tekstforfatter, og om å foreslå endringer for å tilpasse CV-en din til stillingen. Send først stillingsutlysningen, og deretter CV. Be så KI-tjenesten om å komme med endringsforslag til CV-en basert på utlysningen. Finne relevante nøkkelegenskaper: Du kan fortelle KI-tjenesten hvilken jobb du søker, og spørre hvilke egenskaper arbeidsgiver verdsetter mest i en slik rolle. CV-en er det kanskje best å skrive selv, men dette kan hjelpe deg til å vektlegge relevante egenskaper bedre.



Du kan fortelle KI-tjenesten hvilken jobb du søker, og spørre hvilke egenskaper arbeidsgiver verdsetter mest i en slik rolle. CV-en er det kanskje best å skrive selv, men dette kan hjelpe deg til å vektlegge relevante egenskaper bedre. Lage nytt CV-design: Det finnes egne KI-løsninger som kan gi deg en visuelt penere og mer oversiktlig CV.

Intervjuforberedelser:

Finne eksempler på intervjuspørsmål: Før intervjuet kan det lønne seg å be om tips til spørsmål man bør forberede seg på.

Få typiske spørsmål for stillingen: Du kan fortelle KI-tjenesten hvilken jobb du skal søke, og i hvilket selskap. Beskriv så CV-en din. Basert på dette kan du be KI-tjeneste om å finne spørsmål rekrutterer kan komme til å stille i jobbintervjuet.

Du kan fortelle KI-tjenesten hvilken jobb du skal søke, og i hvilket selskap. Beskriv så CV-en din. Basert på dette kan du be KI-tjeneste om å finne spørsmål rekrutterer kan komme til å stille i jobbintervjuet. Få forslag til svar på intervjuspørsmål: Noen spørsmål kan være utfordrende å svare på under et intervju. For å få hjelp til dette, kan man spørre ChatGPT om råd. Et eksempel Brøyn testet for TV 2, som fungerer bra, er å spørre ChatGPT hva man bør svare på spørsmål om hva man forventer i lønn.

Noen spørsmål kan være utfordrende å svare på under et intervju. For å få hjelp til dette, kan man spørre ChatGPT om råd. Et eksempel Brøyn testet for TV 2, som fungerer bra, er å spørre ChatGPT hva man bør svare på spørsmål om hva man forventer i lønn. Gi tilbakemelding på intervjusvar: Hvis du har planlagt noen svar på spørsmål som kan bli stilt, kan du be KI gi deg tilbakemeldinger på svarene dine. Haugen viser eksempel på hvordan dette fungerer godt i versjonen ChatGPT4:

«Jeg skal på et jobbintervju til en jobb. Jeg skal gi deg stillingsannonsen. Så skal du stille meg tre spørsmål som kanskje kan komme på jobbintervjuet til denne jobben. Etter å ha stilt hvert spørsmål skal du vente på mitt svar. Så skal du gi meg en tilbakemelding på hvordan en rekrutterer vil vurdere svaret mitt, før du stiller neste spørsmål.» Du kan for eksempel også spørre om svaret er forståelig, konsist, virker korrekt og lignende, ifølge Lyngstad.

Caseoppgave: