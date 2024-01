Cerine fikk kreft – så kom redningen

KREFT: Da hun var bare to år gammel fikk Cerine påvidt leverkreft med spredning til lungene. Foto: Privat

Tett inntil beina til far, med prinsessekjolen under jakken, subber fireåringen inn på Karmøy kino i Kopervik.



Cerine Kværnøy Falnes (4) er litt sjenert i møte de få voksne som står og venter på henne, men ellers er kinoen helt tom.

Alt er tilrettelagt bare for henne, storebroren og foreldrene.

– Det er en dekkoperasjon, avslører Heine Birkeland.



Han er styremedlem i Make A Wish Norge, som står bak dagen som ligger foran uvitende.

Stiftelsen ble grunnlagt i USA på 80-tallet, og har drevet i Norge siden 2015. De hjelper barn med livstruende sykdommer å få ønskene til å gå i oppfyllelse.

«MIRAKELBARN»: På sykehuset kaller de Cerine for et mirakel. Mot alle odds har hun kjempet mot kreften - og vunnet. Foto: Privat

– Bare i Norge er det mellom 4000 og 8000 barn til enhver tid som er i den situasjonen, sier Birkeland.

Nå, mens Cerine og familien ser den nyeste Disney-filmen «Ønske», skal den lille prinsessen få sitt eget lille slott.

Men det er hemmelig.

– En person kan redde mange liv



I 2021 fikk Cerine påvist leverkreft med spredning til lungene, bare to år gammel.

Den lille kroppen responderte ikke som den skulle på cellegiften.

– I fjor jul visste vi ikke om hun kom til å klare seg, sier mor Vanessa Kværøy Falnes.



JUL PÅ SYKEHUSET: Julen 2022 ble tilbrakt på sykehuset. Det var uvisst om Cerine kom til å overleve. Foto: Privat

Familien har tilbrakt store deler av de siste to årene på sykehuset.

– Det har vært en annerledes barndom. I fjor kalte hun sykehuset for «hjem» sier Vanessa.

I lungene var det mulig fjerne kreften, men leveren sto ikke til å redde.

Lille Cerine trengte organdonasjon om hun skulle overleve.

Hun ble satt opp på donorliste, men det hastet.

Cerine trengte en levende donor, og dermed ble mor Vanesa og bestemor Wendy Kværnøy utredet for mulighet til å donere.

Og heldigvis, det var håp.

– Så jeg har fått lov å gi cirka tjue prosent av min lever til Cerine, sier bestemor Wendy og legger til:

DONERTE LEVER: Wendy Kværnøy donerte deler av sin lever for å redde barnebarnet Cerine. Foto: Privat

– Det er jo en flott gave å få lov å gi.

For bestemoren har dette skapt et brennende engasjement for organdonasjon.

– Jeg har vært på avdelingen og sett de som har fått nye organer, og som har vært helt avhengige av det for å få overleve, sier hun.

Nå vet hun hvor stor forskjell det kan utgjøre.

– Én person som sier ja til å donere vekk organene sine, kan redde mange liv, sier Wendy.

Ønskehytta

Hjemme i Skudeneshavn har forberedelse vært i full gang mens filmen har rullet over lerretet.

Den hvite og rosa lekehytta har blitt løftet på plass med kran.

Ønskehytta er donert av Make A Wish Norge og snekret av frivillige Nordvald Langåker fra Fredtun frivillighet på Karmøy.

FORBEREDELSER: Frivillige Nordvald Langåker og styremedlem i Make A Wish Norge, Heine Birkeland, mens ønskehytta til Cerine løftes på plass. Foto: Thomas Mortveit / TV 2

Mens mørket faller på, tennes en rekke fakler og lys.

Familie, venner og kjente står klare for å feire Cerine.

– Nå kommer de, roper bestemoren.



Bilen stanser, og ut kommer Vanessa bærende på Cerine. Bestemor Wendy tar dem imot.

ØNSKEHYTTA: Cerines helt egen nye lekeplass er transportert hjem til familien i Skudeneshavn og venter på fireåringen. Foto: Thomas Mortveit / TV 2

– Vet du hva, vi har en overraskelse til deg, vi, sier hun til en spent fireåring.



For moren er det også en overraskelse. Hun visste ikke at det ville være så mange til stede for å glede datteren.

Vanessa er tydelig rørt mens det beveger seg mot hagen for å avsløre overraskelsen til Cerine.

Og for fireåringen var det ingen mangel på begeistring da hun fikk se sitt nye lekeslott.

Hun springer umiddelbart inn dørene og begynner og leke.

OVERRASKELSEN: Cerine får øye på sin nye lekehytte. Foto: Thomas Mortveit / TV 2

– Jeg er tom for ord. Det er bare så fint, sier moren.

Dette har vært planlagt mange ganger, men ting har oppstått og vi har måttet vente, sier moren.

Cellegiften har fått konsekvenser for fireåringen. Hun har redusert immunforsvar, og vil leve med følgene av kreften lenge.

– Hun har hatt en voldsomt tøff reise, og den er ikke slutt, men jeg håper dette kan bli hennes fristed, sier Vanessa.