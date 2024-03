Celine (7) døde

Navn og bilde frigis i samråd med de pårørende, opplyser politiet.

Jenta ble hentet opp av flere som var på stedet i Mandalshallen i Lindesnes kommune lørdag. Men livet sto ikke til å redde. Hun ble fløyet til sykehus, hvor hun ble erklært død.

I løpet av helgen har politiet gjort undersøkelser. De betegner hendelsen som en tragisk ulykke, og har valgt å ikke åpne etterforskning, men en undersøkelsessak.

– Det er per nå ingenting som tyder på at det er gjort noe straffbart. Avdøde vil bli obdusert, sier politistasjonssjef Bernt Mushom ved Mandal politistasjon i en pressemelding.

ULYKKESSTED: Det var i et svømmebasseng i Mandalshallen at den syv år gamle jenta havnt undet vannet. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Barnet og familien var bosatt i Mandal. Jenta var av kongolesisk nasjonalitet. Familien hadde ifølge politistasjonssjefen bodd i Norge i ett år.

– Preget

Kommunen opprettet kriseteam, som følger opp familien, ansatte som var på jobb og gjester da ulykken skjedde.

– Det er en preget familie. De får nå oppfølging av både prest og kriseteam, sier pårørendekontakt Magne Langseth i politiet til TV 2 mandag.



Politiet opplyser at de har vært i kontakt med pårørende og etterlatte både søndag og mandag, sist i et møte andre aktører i kommunen.

Politistasjonssjef Mushom sier at det var mange til stede da ulykken skjedde.

– Det er klart at både andre badegjester og de som var i nærheten, også er preget, og at dette har gjort et inntrykk på dem.

Tilbakeholdne med detaljer

I løpet av helgen ble det klart at politiet så på hendelsen som en tragisk ulykke.

Politiet har innhentet videomateriale, men det er uklart om dette viser selve hendelsen.



– Vi går ikke inn på noen nærmere detaljer, utover at vi mener å ha god oversikt over det som har skjedd, sier Mushom.