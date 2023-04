Cecilie (48) og familien tester populær ferietrend

1. Beskriv hjemmet ditt ærlig i din annonse og i all korrespondanse.

Du vil gjerne at din byttepartner blir positivt overrasket når de ankommer, ikke skuffet. Du må aldri skjule at du har husdyr.

2. Etterlat hjemmet ditt rent.

Renslighet er jo svært forskjellig fra familie til familie og fra land til land. Hvis gulvene er støvsuget, kjøleskapet tømt, komfyr og ovn er rengjorte, badeværelset er fritt for skitt og sorte renner, og vinduene så man kan se gjennom dem, så er det ok. Det er ikke meningen at du skal male huset.

3. Lag plass til dine gjester.

Rydd bort nok av dine personlige eiendeler til å la det være plass på hyller, i garderobeskap, og i skuffer slik at dine byttepartnere kan tømme sine kofferter, ordne sine ting i soverom og bad og føle seg hjemme.

4. Legg igjen minst to sett med rene lakner per seng og to sett med håndklær pr person.

5. Lag din egen "Guide til mitt hjem og mine omgivelser".

Denne enkle permen bør inneholde lokal turistinformasjon, instruksjoner om husholdningsartikler og elektriske apparater, kjæledyr og plantestell, detaljer om søppelrydding osv. Det er også nyttig å legge inn telefonnumre for en anbefalt lege, tannlege, barnevakt, gode restauranter og hjelpsomme venner. Det er viktig å ikke ta med alt for mye informasjon slik at dine byttepartnere ikke blir helt overveldet av all den informasjonen du gir.

6. Fyll ut boligbytteavtalen.

Bruk boligbytteavtalen for å unngå alle misforståelser og avklare hvem som betaler hva angående telefon, elektriske regninger, gassforbruk, forsikringsutgifter i tilfelle ulykker, og basismatvarer som mel, sukker, matolje osv.

7. Sikre en varm velkomst for dine gjester.

Hvis du ikke møter din byttefamilie er det en god ide å la noen venner eller familie komme innom og ønske dem velkommen. Din byttefamilie har kanskje en del spørsmål. En slik velkomst er alltid velkommen!

8. Sett igjen litt mat som familien kan få når de kommer.

De er jo trette etter reisen og vil bli glade for litt mat og drikke. Det behøver ikke være så mye.

9. Gi dem en velkomstgave!

Det er god tradisjon å gi den besøkende familien en liten velkomstgave. En lokal spesialitet, en flaske vin eller lignende.

10. Lås døren, vri om nøkkelen og reis på ferie.

Kilde: HomeLink