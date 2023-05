Er det én ting som er sikkert her i verden, så er det at verdien på kryptovaluta svinger.

Det vet 32-åringen Cato Andersen fra Årdal alt om.

Da TV 2 snakket med ham i fjor høst, hadde han nettopp solgt pc-riggen til 330 000 kroner. Denne brukte han til å grave etter kryptovalutaen Ethereum på nettet.

– Den gav gratis varme i leiligheten, sier han og flirer.

DYRT: Slik så krypto-riggen til Cato Andersen ut før han solgte den. Her er det mange dyre skjermkort. Foto: Privat

I fjor høst var det en stor nedgang i markedene, men siden nyttår har både Ether og Bitcoin doblet seg i verdi.

I april passerte prisen på sistnevnte hele 30 000 dollar.

– Angrer du på at du trakk deg ut?

– Nei, for jeg gikk mer inn i kryptoen HEX, og siden januar har det vært en dobling der og. Investeringene mine har femdoblet seg siden jeg startet å investere i den for noen år siden, sier Andersen.

I tillegg har han investert i Pulsechain, som han også har tro på.

Dette er kryptovaluta: Kryptovaluta er en form for desentralisert digital valuta. Kryptovaluta eksisterer ikke i fysisk form, slik som for eksempel mynter og sedler. Det finnes mange forskjellige kryptovaluta. Den mest kjente av disse er Bitcoin. Andre kryptovaluta er for eksempel Etherum, Ripple, Litecoin og Monero. De forskjellige kryptovalutaene er ikke like, selv om de er bygd på samme grunnleggende teknologi. I dag er kryptovaluta i hovedsak benyttet til spekulasjon og investeringer. Kilde: Store norske leksikon

Erkjenner risikoen

32-åringen fra Årdal er fullt klar over risikoen ved å investere i kryptovaluta.

Han svarer tydelig «ja» på spørsmålet om han er redd for å miste alt, men er samtidig klar på at krypto er den beste investeringen han noensinne har gjort.

– De siste tre årene har jeg investert omtrent alt jeg eier og har i dette. Det har lønnet seg ganske bra for meg, sier han.

STARTEN: Bitcoin var den første kryptovalutaen, og kom på markedet i 2009 i kjølvannet av finanskrisen. Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Forklarer oppgangen slik

Operasjonsdirektør Marius Blaker Høgevold i den nordiske kryptobørsen Firi tror oppgangen skyldes mer optimisme i markedet etter et tungt 2022.

– Fjoråret var preget av prisnedgang og flere konkurser, i tillegg til negative nyheter rundt FTX-skandalen, sier Høgevold.

Da sikter han til hendelsen der en av verdens største kryptoplattformer kollapset, og 6,5 milliarder kroner skal ha forsvunnet.

Oppgangen etter nyttår tror Høgevold skyldes bank-krisen. Både Silicon Valley Bank og sveitsiske Credit Suisse gikk over ende denne våren.

SVARTEPER: Da den sveitsiske storbanken Credit Suisse stupte på børsen i mars, fikk det brutale konsekvenser for børsene i Europa. Foto: Ennio Leanza / AP

Det tror Firi-direktøren har gitt vann på mølla for dem som sverger til narrativet om at krypto kan spille en rolle i fremtidens finanssystem.

Det var nemlig denne fortellingen som gjorde at den digitale valutaen i det hele tatt oppsto etter finanskrisen i 2008.

HISTORIER: Operasjonsdirektør Marius Blaker Høgevold i den nordiske kryptobørsen Firi.. Foto: Fire

– Det viktigste budskapet er vel uansett at det ikke er krypto i seg selv som er mest risikabelt, men faren for å bli svindlet eller på annen måte miste verdiene sine. Derfor bør man velge kryptobørs med omhu, sier Høgevold.

Kritisk til krypto

En som ikke ser behovet for kryptovaluta er investeringsdirektør Robert Næss i Nordea.

Han minner om at ingen bankkunder har tapt et eneste øre som følge av kollapsene, fordi amerikanske myndigheter har gått inn og garantert for folk sine sparepenger.

– I fjor var det også en del kryptobørser som feilet, og da tapte folk penger, sier Næss.

Han mener krypto-forkjemperne prøver å løse et problem vi ikke har, og mener dagens finanssystem er det tryggeste.

– Den enkle årsaken til oppgangen etter nyttår, er at dette er naturlige svingninger. Med krypto er både stigningene og fallene ofte store, og de har ingen annen verdi-driver enn at noen andre skal kjøpe til høyere kurs enn deg, sier Næss.

Han tror kursen til slutt vil ende på null.

KRITISK: Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea mener det er veldig risikabelt å investere i krypotvaluta. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Størst blant unge

Likevel gjør stadig flere nordmenn som Andersen, og handler krypto.

En fersk EY-rapport viser nå at åtte prosent av den voksne befolkningen i Norge eier kryptovaluta.

Selv om det er en nedgang på to prosentpoeng siden i fjor, anslår de at hele 23 prosent av norske innbyggere - altså én million - kommer til å eie kryptovaluta innen ti år.

– Det demografiske skillet i kryptoeierskap er en global trend, og er svært fremtredende i Norge. Fortsatt velger flere unge nordmenn å eie kryptovaluta fremfor aksjer, sier analytiker Vetle Lunde i Arcane Research til EY.

I aldersgruppen 15 til 39 år eier hele 245 000 nordmenn krypto i dag.

VALUTA: Bitcoin kan kjøpes og selges på internett på egne bitcoin-børser eller direkte fra personer som har bitcoin. Foto: OZAN KOSE

Stor økning

– Vi ble overrasket over å se rapporten med nedgang i antall kryptoeiere, sier Høgevold i Firi.

De er registrert hos Finanstilsynet, og direktøren sier de på Firi har sett en økning i antall kryptoeiere på nesten 40 prosent. Dette er i samme tidsperiode som total-antallet gikk ned med nesten 20 prosent .

– Jeg tror årsaken er at nordmenn i mindre grad stoler på utenlandske børser, særlig etter FTX-skandalen i november, sier Høgevold.

– Derfor kan jeg skjønne at nordmenn velger å søke seg hjem til en trygg kryptobørs, sier Høgevold.

Han opplyser at de har økt kundebasen fra 11 000 personer i januar 2021 til 184 000 i dag.

– Bare en valuta

Ser man tilbake på Bitcoin sin ferd opp og ned kurs-grafen de siste årene, tror Andersen valutaen har vært den beste investeringen for noen, og den verste for andre.

OVN: Cato Andersen sier han fortsatt har en liten pc-rigg som graver etter krypto, men at den er betydelig mindre enn den forrige. – Den gir også litt gratis varme i leiligheten, sier han. Foto: Privat

– Det er utrolig mange ulike krypto-valutaer. Hvordan velger du ut den du vil investere i?

– Det viktigste er å se om det er et voksende samfunn rundt valutaen, og samtidig unngå å bli fanget i et ekkokammer. Man er nødt til å følge med og stikke nebbet sitt inn i forskjellige miljø for å finne ut om det er mange som validerer prosjektet. Det er i så fall et godt tegn, sier Andersen.

Han tror EY-rapporten får rett i at andelen nordmenn som handler krypto vil øke de neste ti årene.

– Mange er redd for krypto fordi de tror det er vanskelig, men det er bare en digital valuta.