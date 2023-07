Cathrines hjertesukk går viralt: – Jævlig vanskelig

Småbarnsmor Cathrine Montero Moen har opparbeidet seg nærmere 18.000 følgere på videoplattformen TikTok, ved å publisere humoristiske klipp fra hverdagen som mor til Aron (2) og Iver (10 måneder).

Søndag lot hun imidlertid følgerne sine få se en litt annen side av seg selv.

«Jeg vil ikke være mamma lenger. Jeg synes det er jævlig vanskelig og krevende. Det tar så mye energi, og jeg har ikke mer energi å gi.»

HYGGE: Men det er ikke alltid like gøy å være mamma. Foto: Privat

Det sier en gråtkvalt Moen, før hun forklarer at mammalivet – til tider – kan føles helt uoverkommelig.

«Jeg får seriøst magesår av den mammarollen. Jeg har liksom ikke helt skjønt hva jeg har gått inn i.

Så føler jeg meg så slem som sier til meg selv noen ganger at jeg ikke vil være mamma lenger. Fordi jeg elsker guttene mine. Jeg vil ikke bytte dem med noe annet, men noen ganger så føles det bare så sjukt håpløst.»

– Det er ikke noe fasitsvar på hvordan man skal være en god forelder. Alle barn har ulike behov. Men jeg gjør så godt jeg kan, og det å føle at man ikke er god nok, eller ikke strekker til, er en veldig fortvilende følelse, utdyper Moen til TV 2.

– Det å være forelder kan være en krevende oppgave, fordi vi bruker all den energien og kjærligheten vi har, hver eneste dag.

Se hele videoen her:



– Modig, fint og rørende

Videoen har senere gått viralt på TikTok. I skrivende stund har hjertesukket blitt sett over 430.000 ganger. Nærmere 15.000 har likt videoen, som også har fått over 1300 kommentarer.

Et overveldende flertall er av det positive og støttende slaget:

HYLLES: Cathrine Montero Moen får støtte etter den virale TikTok-videoen. Foto: Privat

«Du er en sterk og helt normal mamma. Vi har alle kjent på dette», er blant kommentarene som har dukket opp.

«Tusen takk for at du tør å dele denne siden av å ha barn. Befriende å høre noen snakke ærlig om det», skriver en annen.

– Det har vært overveldende og fint å se alle som deler sine historier, følelser og tanker, sier Moen selv til TV 2.

– Man føler seg ikke alene, det blir litt en felles følelse av hvordan det er å være forelder. Jeg synes det er veldig modig, fint og rørende å se hvor mange som støtter opp.

– Må tørre å vise den utfordrende siden

Moen forklarer at hun før videoen hadde hatt en vanlig dag med yngstesønnen, som hun beskriver som «utålmodig» og «sutrete». Etter en stund, med lite søvn i banken, forteller hun at det føltes som om «verden raser sammen».



Da bestemte hun seg for å ta seg en pause, i form av en luftetur. Mens hun var ute og samlet seg, fant hun ut at hun skulle ta opp kameraet og spille inn den tårevåte videoen.

– Jeg tror ikke folk tør å snakke høyt om det å være sliten og det å føle på tunge følelser rundt det å være mamma eller pappa, sier Moen.



IDYLL: Småbarnstiden kan være fin, men den er ikke alltid den samme dansen på roser. Foto: Privat

Småbarnsmammaen understreker at utsagnet om at hun ikke vil ha barn lenger, er veldig satt på spissen.

– Misforstå meg rett, jeg er utrolig takknemlig for at jeg har fått to fine og friske gutter, som jeg elsker over alt på jord, sier hun, før hun tar et oppgjør med bildet som ofte males av et perfekt småbarnsliv.

– De fleste snakker om at det er veldig vakkert og fint, og jeg er helt enig, men vi må tørre å vise den utfordrende siden. Vi blir jo tappet for energi. Jeg gir alt jeg kan hver dag og hver natt for barna mine.

– Helt normalt

At dette er en vanlig tanke å ha, kan psykolog Maria Abrahamsen, bedre kjent som @psyktdeg på Instagram, bekrefte.

– Reaksjonen til Cathrine er helt normal. Tankene og følelsene hun har er helt naturlige.

Abrahamsen kaller TikTok-videoen en «fin, sterk og ekte snutt fra virkeligheten». Hun slår fast at de aller fleste foreldre antakelig kommer til å kjenne på de samme følelsene, i varierende grad, i løpet av livet.

I videoen forklarer småbarnsmor Moen at mammatilværelsen frarøver henne mye søvn.

Psykolog Abrahamsen påpeker at manglende søvn har mye å si for hvordan vi føler oss og hvordan vi er i stand til å takle de utfordringene som oppstår i hverdagen.

Selv med nok søvn er det å ha ansvar for små barn såpass krevende og altoppslukende at det kan gå ut over tålmodighet og psyke, forklarer Abrahamsen:

– Særlig når man har mange egne behov som man ikke får dekket, som søvn, mat, egentid, hvile og uavbrutte voksensamtaler.

Ut mot «mammapolitiet»

Selv om Moen har fått stor støtte etter videoen, er det ikke alle tilbakemeldingene som er like hyggelige.

Blant annet har hun viet en TikTok-video til å svare på en kommentar fra en anonym konto, der vedkommende «håper at Barnevernet blir involvert».

– Jeg er så dritt lei sånne nettroll som det her, for det er det som fører til at folk ikke tør å være åpne og ærlige og faktisk fortelle om baksiden av en situasjon, svarer Moen i videoen.

Under kommentaren er det flere som viser støtter til Moen.

UNG FAMILIE: Moen har sønnene Iver og Aron sammen med tidligere Farmen-profil Gaute Grøtta Grav. Foto: Privat

Hun går ut mot de som mener det finnes et klart fasitsvar på hvordan man skal være forelder.

– Det må være rom for å kunne si at man synes det er tungt å være mamma eller pappa uten at det skal være tabu eller feil, eller at mammapolitiet skal kommentere det negativt, sier Moen.

– Jeg føler det er nettrollene og mammapolitiet som får det til å bli slik – at det er en «følelse» som ikke passer inn i det offentlige, eller at man ikke skal ha barn hvis man føler det slik. Da begynner jeg å lure på om de har egne barn, eller hvor enkle barn de har hatt.

– Filtrerer bort det vanskelige

Psykolog Abrahamsen sier seg enig i at det er tabu å snakke om de vonde følelsene som kan oppstå når man er småbarnsforelder.

Blant annet viser hun til at man har en tendens til å rosemale egne liv på sosiale medier, noe som kan bidra til et forvrengt bilde av hvordan det er å være foreldre til små barn.

Maria Abrahamsen Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

– Vi romantiserer tilværelsen og filtrerer bort det vanskelige. Om man sammenlikner seg med andre, føler man gjerne på mer utilstrekkelighet og misnøye.

Instagram-profilen, som selv er småbarnsmor, påpeker også at vi lever i en kultur der vi i stor grad er overlatt til oss selv, i motsetning til kulturer der storfamilier deler ansvaret for barna, slik at det ikke bare faller på foreldrene.

Abrahamsen tror også det spiller inn at nordmenn blir førstegangsforeldre stadig senere i livet, noe som betyr at vi i større grad må legge bort en hverdag der vi i stor grad har kunnet fokusere på oss selv.

– Plutselig må vi nedprioritere dette for noe så altoppslukende som det å bli foreldre. Det kan oppleves som et stort sjokk, forklarer hun.

– Før i tiden, da vi fikk barn da vi var mye yngre, ble kanskje rollen mer integrert i identiteten og personligheten vår, ettersom hjernen ikke er ferdig utviklet før vi er i 25-årsalderen.

Abrahamsen har selv fortalt om vanskelige følelser i forbindelse med sin egen barseltid i et blogginnlegg på kvinnehelsesiden friida.no.

Her viser hun til Kvinnehelseutvalgets rapport fra mars i år, som slår fast at svangerskap og barseltid er er en risikoperiode for psykisk helse hos kvinner.

Rapporten peker på tall fra Legeforeningen, som tyder på at mellom 6000 og 12.000 norske kvinner utvikler en psykisk lidelse i forbindelse med graviditet og barseltid hvert år. Internasjonale studier indikerer at omtrent én av ti kvinner sliter med depressive symptomer i denne livsfasen.

– Heldigvis har jeg lært at slike tanker og følelser er normale. At det å ha pessimistiske tanker om både seg selv, om andre og egen livssituasjon i barselperioden, er normalt, skriver Abrahamsen i blogginnlegget.

HØSTER ROS: Tidligere Farmen-programleder Gaute Grøtta Grav hylles for egenskapene som far. Foto: Privat.

Roser forloveden

Psykologens klare råd er at det er viktig å minne seg selv på at følelser er forbigående, på samme måte som småbarnslivet.

Moen forteller at hennes beste triks er å tillate seg selv å ta noen pustepauser i hverdagen.

– Man må tørre å gi barnet til noen andre, enten det er den andre forelderen, familie eller venner, slik at du faktisk får deg litt luft. For min del hjelper det å gå tur og lufte tankene, sier hun.

– Hvis jeg står for lenge i «stormen» og kjenner at tankene blir mørkere og mørkere, så hjelper det å komme seg litt ut av huset. Egentid er gull verdt for å hente seg inn igjen og lade batteriene.

Hun roser Aron og Ivers far, tidligere Farmen-programleder Gaute Grøtta Grav. Moen sier at hun er «ekstremt heldig» som har ham og samspillet de to har som foreldre.

– Han leser meg godt. Ser han at jeg blir sliten, ser han mine behov og tar seg litt ekstra av ungene. Han er utrolig flink med guttene – det er noe av det vakreste jeg ser. Han er en far som alltid stiller opp.

Småbarnsmoren understreker viktigheten av at man som forelder sier ifra når man trenger litt tid for seg selv.

– Du må ta deg en «time-out» når det er rom for det. Hvis det ikke passer seg der og da, anbefaler jeg at du tar deg egentid uansett, før det bikker over. Er du sliten, må du tørre å si ifra, sier hun.

– Det er ikke alltid like lett for andre å lese hvordan du har det, folk er ikke tankelesere heller, dessverre.