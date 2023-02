Carlsberg varsler dyrere øl

2023 blir nok et vanskelig år, sier den danske øl-giganten. Økte priser på øl blir en del av løsningen.

Det siste året har vært preget av høye priser. I løpet av 2022 steg prisen på mat og drikke med 11,5 prosent. Nå kommer Carlsberg med nok en nedslående beskjed.

I årsrapporten for fjoråret skriver selskapet at de planlegger å kompensere for høyere kostnader gjennom prising, miks og stramt fokus på kostnader.

– På grunn av våre leverandørers sikring, vil fjorårets råvare- og energiprisøkninger ha en betydelig innvirkning på våre salgs- og logistikkostnader i 2023, skriver selskapet.

DYRERE Å LAGE: Økte priser på energi og råvarer gjør samtlige mat- og drikkevarer dyrere å lage enn før. Foto: Ingvild Gjerdsjo / TV 2

Årsakene bak den utfordrende situasjonen er sammensatt. Ettervirkninger fra pandemien, økte energi- og råvarekostnader samt krigen i Ukraina trekkes frem i rapporten som viktige faktorer.

Ukraina er en av verdens største kornprodusenter. I flere måneder var havnene i Ukraina blokkert etter at Russland invaderte landet 24. februar.

Også i Norge har ølprodusenter fått kjenne på økte kostnader.

– Strømkostnader kombinert med råvarekostnader påvirker alle produsenter av mat og drikke. Situasjonen har vært vanskelig for alle norske produsenter, sier kommunikasjonssjef i Bryggeriforeningen, Hege Ramseng.

Hun kan imidlertid ikke si noe om norske produsenter kommer til å følge Carlsberg og skru opp prisene.