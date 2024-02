«Cannabishuset» solgt: Så høy ble prisen

Det er langt fra hverdagskost å komme over boligannonser med følgende «advarsel»:

«[ …] store deler av huset innvendig er dekket av plast i forbindelse med innvendig ulovlig planteproduksjon».

I januar bekreftet advokat Ole Rune Døskeland i Fjordane Eiendomsmegling til TV 2 at denne produksjonen dreide seg om cannabis.

Det har ikke hindret kjøps- og skuelystne fra å trekke inn i huset for en nærmere kikk. Døskeland forteller at han har holdt rundt ti privatvisninger.

– Så kom det kun én på fellesvisningen onsdag. Men interessen har vært enorm.

HOBBY: Huset ble visstnok kjøpt som feriested av et lituaisk ektepar, som ville male bilder og dra på fisketurer. Men det var helt andre ting som foregikk innenfor husets fire vegger. Foto: Fjordane Eiendomsmegling

Millionbedrift

Huset ligger, passende nok, i Høyanger i Sogn.

Det har plassering høyt i fjellsiden over bygda, med panoramautsikt ut mot Høyangsfjorden og videre ut mot Sognefjorden.

Høsten 2021 ble huset kjøpt for 450.000 kroner av en litauisk dame i 60-årene. Dette skulle være et feriehus for henne og ektefellen, der de kunne dra på fisketurer og male bilder.

Litt over tre måneder senere oppdaget politiet den omfattende cannabisproduksjonen i huset.

De fant 415 planter som hadde gitt rundt 16,6 kilo med tørket marihuana. I tillegg var det plantet 337 nye stiklinger som ville gitt 13,4 kilo.

Totalverdi? Opp mot 2,6 millioner kroner, slår Sogn og Fjordane tingrett fast i en dom fra juli 2022.

Der ble kvinnen dømt, sammen med sin sønn og en kamerat.

TØRKET OG KLART: Da politiet gjorde beslaget i 2022, var mye klart for salg. Foto: Politiet

Billig hus, men …

Nå i januar ble altså huset lagt ut for salg, på oppdrag fra Vest politidistrikt. Huset selges som en del av et beslag.

Taksten på de 161 kvadratmeterne var satt til skarve 100.000 kroner. Cannabisen var naturlig nok borte, men «oppsettet» stod fremdeles igjen.

Boligannonsen var derfor krystallklar på at kjøperen av huset må planlegge for en totalrehabilitering av huset.

Den omfattende cannabisproduksjonen har gjort beslag på to rom i hovedetasjen og tre rom i kjelleren.

Bygget har vært uten strøm i lang tid og er mildt sagt i dårlig stand, både innvendig og utvendig.

GRØNT LANDSKAP: Huset (nede i høyre bildekant) har panoramautsikt over Høyanger i Sogn. Foto: Fjordane Eiendomsmegling

Hvor høy ble prisen?

Da visningen startet onsdag, var høyeste bud steget til 290.000 kroner.

Torsdagens budrunde endte til slutt på 370.000 kroner. Den var ikke særlig omfattende. To budgivere ga bud fram og tilbake før én stod igjen.

– Det var en av dem som har vært på privatvisning, forteller Døskeland.

Han vet ikke hvilke planer den nye eieren har for huset.

– Men det blir en del å gjøre, men det er overkommelig for noen som er nevenyttige.