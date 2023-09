Camilla ble «angrepet» på sopptur: – Fikk nok

Soppentusiast Camilla Wilhelmsen fra Eidsvoll tilbringer mye tid i skogen for å sanke inn skogens gull.

I år har imidlertid soppturene blitt preget av noen innpåslitne, små rakkere.

Den siste dråpen kom da Wilhelmsen og mannen var på sopptur på søndag.

– Det har alltid vært mye hjortelus her på høsten, men i år er det ekstremt. På søndag plukket jeg og mannen min sikkert hundre av oss. Da fikk jeg litt nok, sier Wilhelmsen til TV 2.

– Kravler som lus

Hun mener hjortelusfluene har kommet mye tidligere i år enn de vanligvis gjør, og beskriver dem som ekstremt plagsomme.

– De flyr, lander på deg og kaster vingene. Da begynner de å kravle rundt som lus, sier hun.

Insektene, som er store nok til å se, er vanskelige å fjerne, da de holder seg godt fast i underlaget.

– Også kan de bite. De er ordentlig innpåslitne, sier Wilhelmsen.

Hun og mannen måtte bare komme seg unna, og da de kom hjem tenkte hun at hun måtte ta grep for å redde resten av soppsesongen.

IRRITERENDE: Hjortelusfluene kan være plagsomme, men er ikke farlige. Foto: Wikimedia commons

Lagde egen drakt

Wilhelmsen gikk rett til Google for å se om det fantes noe egnet beskyttelsesutstyr, men resultatene skuffet.

– Det nærmeste jeg fant var en birøkter-drakt, men det hadde blitt for dyrt og for varmt. Jeg fant ut at jeg måtte være kreativ og fikse selv, sier hun.

Løsningen ble sønnens regntøy, myggnetting og en glidelås, samt noen timer med håndarbeid.

– Med mine særdeles dårlige sykunnskaper, tok det et par dager, sier Wilhelmsen.

Resultatet ble en heltett kjeledress med mulighet for lufting i overdelen.

– Det er kun åpent rundt håndleddene, men der kan jeg eventuelt bruke teip.

MYE SOPP: Wilhelmsen sier hun plukker «alt som er spisende» av sopp. Foto: Privat

Ingen ny inntektskilde

Ildprøven for den nye «hjortelusdrakta» ble fredag kveld, da Wilhelmsen igjen våget seg ut på sopptur.

Hun har delt ideen om hjortelusdrakta på Facebook-gruppa «Sopp-plukkere».

Der har flere etterspurt mulighet til å kjøpe drakta, men ifølge Wilhelmsen blir det nok ingen ekstra inntektskilde foreløpig.

– Det holder med én. De kan godt få oppskriften og lage den selv, sier hun.

Hoper seg sammen

Preben Ottesen er tidligere avdelingsdirektør for skadedyravdelingen ved FHI, og tilbringer som pensjonist mye tid i skogen.



Han opplever selv at det ikke er flere hjortelusfluer enn normalt i år, men sier at det kan samle seg veldig mange på enkelte steder.

– Elger kan ha veldig mange av disse fluene på seg, og når de hviler om natten så bruker de gjerne faste plasser. Der kan det bli en opphopning, sier Ottesen til TV 2.

Dette er ofte høytliggende steder i terrenget.

Anbefaler kam

Ottesens beste råd for å unngå plager fra insektene, er å ha med seg en kam som man effektivt kan gre dem unna med.

– Jeg pleier også humoristisk å anbefale romfartsdrakt, sier Ottesen.

Han har imidlertid gode nyheter for folk fra Midt- og Nord-Norge:

– Utbredelsen kommer ikke lenger enn rundt 61 grader nord. Det vil si fra Lillehammer og nordover.