Bytter ut narkose med Peppa Gris

På barneavdelingen ved Trøndelags største sykehus gjøres det klart til nok en MR-undersøkelse.

Mens barnet vanligvis både må faste i flere timer og legges i narkose for å gjennomføre undersøkelse, rulles det nå inn en TV.

På skjermen dukker en figur som de fleste barn har et nært forhold til.

– Positivt overrasket

St. Olavs hospital har de siste månedene hatt et prosjekt hvor de bytter ut narkose med å vise blant annet Peppa Gris på en skjerm inne i MR-maskinen.

– Av de som har vært her foreløpig, har de fleste aldri hørt at dette går an, forklarer fagansvarlig radiolog ved barneavdelingen, Erlend Klokken, til TV 2.

MYE BRUKT: Fagansvarlig radiolog ved barneavdelingen, Erlend Klokken og seksjonsoverlege Trond Bondevik gjør MR-maskinen klar for undersøkelse. Foto: Anneli Isaksen / TV 2

Radiologen sier stemningen i rommet endrer seg med en gang.

– De blir veldig positivt overrasket, og barna har bare lyst å se film.

Klokken understreker at ved å bruke dette grepet, får de også bedre tid til å gjøre undersøkelser.

Sparer penger

Han får støtte av seksjonsoverlege ved barnerøntgen, Trond Bondevik.

– Vi har ikke vært nødt til å avbryte undersøkelser enda når barnet har fått se film. Det får man også kvalitetsmessig veldig mye finere bilder av, sier overlegen.

Å erstatte narkose med video, sparer også sykehuset for både økonomiske og personalmessige ressurser.

– Når vi bruker kun video, trenger ikke anestesi å være tilstede. Barnet trenger ikke faste, og har ikke behov for å overvåkes etter undersøkelser. Så det er veldig store summer å spare på dette, sier anestesisykepleier Gry Sandø.

FORNØYD: Anestesisykepleier Gry Sandø, barnepsykiater Else Stål og maskoten Gusse er svært fornøyd med den nye videoløsningen. Foto: Anneli Isaksen / TV 2

Bestemmer selv

Video istedenfor narkose blir nå brukt daglig ved St. Olavs.

– Vi ser at de barna som er fra fem år og oppover, har mest nytte av dette, sier Klokken.

For øyeblikket er det NRK Super sitt utvalg av barne-TV det kan velges i.

Men snart kommer også Netflix på skjermen.

IKKE NØDVENDIG: Anestesisykepleier Gry Sandø trenger ikke lenger være tilstede når barn skal ta MR. For ved St. Olavs viser de nå barna video i stedet for å legge de i narkose. Foto: Anneli Isaksen / TV 2

– Barna har stort sett et ønske de kommer med, sier radiologen.

Innimellom kan interessen for innholdet på skjermen bli for stor, slik at barna rett og slett ikke vil komme ut av maskinen.

– Det kan forekomme at barna også vil se slutten av filmen. Men da må vi nesten avslutte, sier overlege Bondevik.