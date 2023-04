HAMAR (TV 2): Krfs leder hadde et tydelig budskap til statsministeren under sin tale til landsmøtet.

Fredag formiddag åpnet Bollestad partiets landsmøte på Hamar med å fyre løs mot helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Foran 160 Krf-delegater fra hele landet, presse og gjester, gikk den tidligere intensivsykepleieren hardt ut mot Kjerkol.

– En ting har blitt tydelig for meg: Ingvild Kjerkol har ikke tilliten som trengs for å bygge et sterkt helsevesen for fremtiden. Verken blant helsepersonell eller pasienter.

Bollestad kritiserer ministeren for å ha fjernet fritt behandlingsvalg for pasienter og skapt en todelt fødselsomsorg.

Hun ga statsråden klar tale:

- Kjerkol, det nytter ikke bare stikke hodet i sanden og gjemme deg og håpe at alt går over!

HARDT UT: Olaug Bollestad ønsker seg ny helseminister. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Krf-lederen oppfordrer så statsminister Jonas Gahr Støre til å bytte ut sin helseminister.

– Nå trengs det et skifte. Det er på tide å få inn noen som vet hva de vil og en helseminister som kan styre sektoren med stø hånd!

Sjokkert av kontantstøtte-forslag

Bollestad raste også mot regjeringens forslag om å fjerne kontantstøtten for barn mellom 20 og 23 måneder.

Tonje Brenna og Kjersti Toppe gikk tidligere fredag ut med planene om å kutte i kontantstøtten til barn under to år. Dette er en sak Krf lenge har vært opptatt av.

– Arbeiderpartiet og Senterpartiet går nok en gang til angrep på familienes valgfrihet, sa Bollestad til landsmøtet.

SMILTE BREDT: Men Krf-leder Olaug Bollestad raste fra talestolen fredag. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Bollestad fortalte landsmøtet at regjeringens kutt i kontantstøtten vil gi foreldrene mindre frihet til å bestemme over eget familieliv.

– Det sjokkerer meg at det går an å være så i utakt med det familiene selv ønsker, tordnet partilederen.

Regjeringens planer faller ikke i god jord hos Krf, som har valgfrihet og familiepolitikk blant sine sentrale verdier.

– Jeg skjønner ikke hva de er redde for. Foreldre snakker om tidsklemmen som ligger som en klam hånd over småbarnslivet, og dette er svaret fra regjeringen. Hvis vi ønsker at folk skal få barn, må vi prioritere ordninger som gjør det enklere, og kontantstøttene er en slik ordning, sa Bollestad til landsmøtet.

KrF starter landsmøtet med en blytung stortingsmåling fra Norstat og Vårt Land/Dagbladet som bakteppe, som viser at stadig færre velgere vil stemme på partiet. Med bare 2,8 prosents oppslutning ville KrF, som før forrige valg hadde hele sju representanter på Stortinget, bare sitte igjen med to.

Delte vond opplevelse

Bollestad viet også tid til å snakke om sosiale medier.



Partilederen delte sin bekymring over hvordan dagens unge blir utsatt for kommentarer på digitale plattformer til enhver tid.

Bollestad snakket om hvordan hun selv ble påvirket av stygge kommentarer i ung alder. Krf-lederen fortalte hvordan hun selv raste ned i vekt etter en bemerkning hun fikk da hun var ung.

– Den ene kommentaren alene fikk meg til å slanke meg drastisk, og raskt hang og slang Levis-buksene på meg. I størrelse 24. Jeg veide om lag 45 kg.

Partilederen tok til orde for en reell aldersgrense på sosiale medier og foreldrene flere verktøy for å beskytte barna sine på sosiale medier.

– Sosiale medier ødelegger unges psykiske helse!