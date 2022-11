– Byrjinga på rettferd for ME-pasientar

I lang tid har ME-pasientar opplevd å bli diskriminert i møte med helsevesenet. Eit stortingsvedtak skal no endre på dette.

Fleirtal for ME-vedtak

HARDT RÅKA: TV 2 har tidlegare bede norske ME-sjuke sende bilete av sin eigen kvardag. Eit nytt vedtak i Stortinget skal no gå gjennom korleis deira møte med det offentlege Noreg kan bli betre. Foto: Privat

– Dette er på mange måtar ein historisk dag, seier Ap-politikar Torbjørn Vereide.

Arbeiderpartiet, Rødt, SV og Senterpartiet fremja i dag eit forslag som skal sikre at ME-sjuke ikkje blir diskriminert i møte med trygdesystemet.

Med det vil forslaget etter alt å dømme få gjennomslag.

– Fleirtalet av norske politikarar går no god for det ME-sjuke har fortalt heile tida, seier Mímir Kristjánsson i Rødt.

FREMJA FORSLAG: Eivind Drivenes (Sp), Kirsti Bergsø (SV), Mímir Kristjánsson (R) og Torbjørn Vereide (Ap) har jobba fram forslaget. Foto: Runar Sjåstad

– Reine overgrep

TV 2 har tidlegare fortalt om ME-sjuke Christine Moen, som først opplevde at ho blei tatt på alvor som pasient då ho fekk brystkreft, 13 år etter at ho fekk diagnosen ME.

Ho seier til TV 2 at ho opplevde å få både hets og fordommar som følge av sjukdommen hennar, og at møte med det offentlege var tunge opplevingar.

HAR ME: TV 2 har tidligere fortalt om ME-sjuke Christine Moen, som følte ho ikkje blei tatt på alvor av helsevesenet. Foto: Pål Schaathun

Opplevinga hennar er ikkje unik.

Ein omfattande studie på norske ME-pasientar viser korleis pasientane i årevis har blitt svikta og mistenkeleggjort i møte med det offentlege Noreg.

Sjølv forskarane reagerte sterkt på det som kom fram i studien.

– Me har døme i vårt materiale som vanskeleg kan skildrast som anna enn reine overgrep, sa Anne Kielland, ein av forskarane bak studien, til TV 2.

Torbjørn Vereide meiner han som folkevald må ta ansvar, og at det er på tide at folk som sliter med ME blir anerkjent.

– Det har svikta på så mange plan. Folk har blitt behandla for dårleg. Det meiner eg vi har eit ansvar for å få rydda opp i, seier Vereide.

RIKTIG RETNING: Torbjørn Vereide i Arbeiderpartiet meiner fleirtalet viser at den konfliktfulle debatten tar eit steg i riktig retning. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Dette foreslår dei Stortinget ber regjeringen gjennomgå regelverk og praksis for å sikre at man 8 ivaretar CFS/ME-sykes rett til likebehandling med tanke på krav om hensiktsmessig behandling ved søknad om uføretrygd.



2. Stortinget ber regjeringen gjennomgå regelverk og praksis for å sikre at 12 CFS/ME-syke under avklaring ikke blir stilt krav om behandling som er utilgjengelig eller som de får avslag på i det offentlige helsevesenet.

Vil sikre likebehandling

Eit fleirtal på Stortinget vil difor be regjeringa om gå gjennom all praksis og reglar som kan bidra til at ME-sjuke kan bli diskriminert i møte med helsevesenet og trygdesystemet.

Målet er å sikre reell likebehandling.

– Håpet er å rydde unna det som er av unødvendige krav, mistillit, mistru og unødvendige fordommar i helsevesenet og i trygdesystemet mot ME-pasienter, seier Kristjánsson .

FREMJAR FORSLAG: Mímir Kristjánsson i Rødt meiner det er på tide å rydde opp i korleis ME-sjuke blir møtt i helse- og NAV-systemet. Rødt, Ap, Sp og Sv har difor jobba fram eit forslag som skal sikre at regjeringa tar grep. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Han meiner mange ME-pasientar må gå mange ekstra rundar for å bevise at dei har prøvd alt dei kan for å bli frisk.

Dei må teste ut ei rekke behandlingar, som ofte berre ender opp med å gjere vondt verre.

– Difor må me gjennomgå denne praksisen og sikre at folk blir møtt på likeverdige vilkår. Dette forslaget er ikkje siste kapittel, men byrjinga på rettferd for ME-sjuke, seier Kristjánsson .

– Førehandskonkluderer

Anna Molberg i Høgre meiner derimot at forslaget blir feil slik det står no.

– Dette er å førehandskonkludere på eit område der det er mykje usemje. Me meiner det heller trengs ei utgreiing for å finne ut kva som faktisk er tilfelle i NAV og i helsetensta, seier Molberg.

Ho meiner det trengs meir forsking på området, før ein kan konkludere med kva som er tilfelle.

– Alle er einige i at me må gjere noko, men først må me ha all fakta på bordet.

Forslaget skal offisielt opp i Stortinget 24. November.