Byrådsleder trekker seg etter barnevernskandale

– Disse sakene er så alvorlige og grusomme at noen må stå til ansvar. Jeg både har og tar ansvar for det som har skjedd, sier byrådsleder i Bergen, Roger Valhammer (Ap) under en pressekonferanse fredag kveld.

– Vi står her på grunn av en syv år gammel gutt som ble mishandlet av sin far, innleder Valhammer pressekonferansen fredag kveld.

Torsdag varslet et flertall i bystyret i Bergen at de kommer til å fremme et mistillitsforslag mot byrådsleder Roger Valhammer (Ap) etter at flere grove svikt i barnevernstjenesten ble avdekket. En syv år gammel gutt ble funnet fastbundet og mishandlet.

– De skulle blitt sett før, de skulle blitt fanga opp før og noen skulle ha hjulpet de lenge før, sier Valhammer fredag kveld.

– Etatsdirektørene har allerede gått og det er riktig. Men det er både jeg som har og har hatt ansvar for det som skjer i Bergen på min vakt, sier Valhammer før han offentliggjør at han vil trekke seg som byrådsleder og at byrådet vil gå av som følge av skandalen.

Valhammer sier også at han ikke vil stille som byrådsleder igjen ved en senere anledning.

– Det blir feil for meg å komme tilbake. Jeg kjenner på alvoret i saken og jeg vil ikke gå på igjen. Vi har et barnevern som trenger hjelp, ro og stabilitet fremover, og derfor velger jeg å trå helt til siden nå.

– Riktig å trekke seg

– Det var som forventet at Valhammer varslet sin avgang i kveld. Bakteppet for denne saker er gjentatte rapporter, granskinger og revisjoner som har pekt på veldig alvorlige feil og mangler i Barnevernet i Bergen, sier gruppeleder i Bergen Høyre, Charlotte Spurkeland, til TV 2.

– Det har vært en vedvarende krise i Barnevernet som nå kulminerte i to veldig alvorlige saker hvor barn ikke har fått den beskyttelsen de har krav på, sier hun videre.

BERGEN HØYRE: Gruppeleder Charlotte Spurkeland mener det er viktig å få på plass et nytt byråd så fort som mulig. Foto: Tor Henning Flaatten / TV 2

Sakene ligger til grunn for mistilliten som ble fremmet, og Spurkeland mener Valhammer har tatt rett valg fredag kveld.

– Var det riktig å kaste Bergen ut i politisk uro?

– Når man over flere år ikke klarer å rydde opp i en så viktig tjeneste, er det riktig å plassere det politiske ansvaret der det hører hjemme. Det burde ikke komme som en overraskelse når så mange parter som har pekt på dette, sier Spurkeland.

Nå skal ordføreren sondere hvordan man skal stable et nytt byråd på beina.

– Høyre er klar til å ta ansvar hvis det må til, og hvis det er et parlamentarisk grunnlag for det. Det vil de neste ukene vise, sier Spurkeland.

– Ikke taktikk

TV 2s kommentator Aslak Eriksrud forventet også Valhammers avgang i forkant av pressekonferansen.

– Det er uvanlig med mistillitsforslag uten en plan for at du ønsker å felle et byråd, sier han.

Spurkeland sier imidlertid at sakens alvor gjorde det viktig å påpeke det politiske ansvaret byrået hadde.

– Denne saken har virkelig ikke handlet om taktikk, sier gruppelederen til TV 2.

Mistillit

Torsdag kveld varslet 37 av 67 representanter i bystyret i Bergen at de kom til å fremme mistillitsforslag mot byrådslederen.

– Det flertallet som har samla seg om mistilliten har et stort ansvar for at Bergen skal få et styringsdyktig byråd igjen, sier Eriksrud etter at Valhammer offentliggjorde at han trekker seg som byrådsleder.

De aktuelle kandidatene

– Det er Charlotte Spurkeland som er Høyres fremste i bystyret nå. Hun er dermed et aktuelt navn som ny byrådsleder, men Høyre har allerede valgt Christine Meyer som sin byrådslederkandidat til valget neste år, sier Eriksrud.

Politisk kommentator Gerd Tjeldflåt i Bergens Tidende nevner også Christine Meyer som en mulig kandidat.

– Hun hadde nok ikke planlagt det før etter valget. Det vil være vanskelig for Høyre fordi de mangler samarbeidspartier. Det vil i så fall bli et skjørt byråd, sier Tjeldflåt.

POTENSIELL KANDIDAT: Flere peker på Christine Meyer som neste byrådsleder. Foto: Cornelius Poppe

– Arbeiderpartiet må bytte ut byrådskandidaten sin og finne en ny frontfigur. Det kan de gjøre, men det må i så fall skje raskt. Aktuelle navn kan være Rune Bakervik, ordfører i Bergen, eventuelt Linn Katrin Pilskog, som sitter i byrådet i dag.

– Ingen står klar

Professor i moderne historie, Yngve Flo, sier det kan gjøre vondt verre dersom Arbeiderpartiet insisterer på å beholde makten.

– Når man ser på alvoret i saken, er det rett og rimelig at byrådet går av.

Det vil ikke vil være beleilig for noen å ta over nå, ifølge Flo.

– Ingen står klar. Men det mest nærliggende å tro, er at det vil bli et mindretallsbyråd bestående av Høyre alene, slik jeg ser det.

Historiker Yngve Flo sier situasjonen der byrådet går av, vil være «ubeleilig for alle» Foto: Penelope Larsen/ TV 2

Hvem er de mest aktuelle kandidatene i Høyre?

– De har nok flere aktuelle kandidater, men det vil være merkelig om de ikke fører frem den de har valgt som byrådskandidat, nemlig Christine Meyer, sier Flo.

Barn fastbundet

Tidlig august fant politiet i Bergen en syv år gammel gutt - fastbundet til en seng med sår og skader over hele kroppen. Syvåringens far ble pågrepet samme kveld og siktet for mishandling.

BEKLAGER: Roger Valhammer beklaget etter at Statsforvalteren avdekket alvorlige mangler i barnevernets oppfølgning av en 7 år gammel gutt. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Én måned før politiaksjonen hadde faren selv meldt fra til barnevernet.

Syvåringen er en av barna som Statsforvalteren har ført tilsyn på i år. I rapportene ble det avdekket alvorlige mangler og grov svikt fra barnevernets side.