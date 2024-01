Byrådsleder Solberg: – Oslo er bygget for å tåle kulde

ULLFRAKK: Byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) forsikrer om at han har flere lag med ull under frakken. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Østlandet går en kald helg i møte, og utfordringene begynner å melde seg.

Bussjåførene i Oslo roper varsku om lammet kollektivtrafikk, og Frelsesarmeen forbereder seg på å ta de som sover ute inn i varmen.

Byrådsleder i Oslo, Eirik Lae Solberg (H), forsikrer om at hovedstadens infrastruktur er godt rustet for en iskald helg.

– Det er ekstra beredskap. Vi følger nøye med. Sykehjemsetaten følger med, bydelene følger med, skolene og barnehagene følger med.

– Oslo er bygget for å tåle kulde, sier Solberg.

Hvor kaldt blir det egentlig? Les denne hvis du er kuldeforvirret.

– Elbusser er en god idé

Til tross for sprikende værmeldinger, er konklusjonen like fullt at det blir kaldt i helgen: Om lag 20 minusgrader.

Den offisielle kulderekorden i hovedstaden er minus 26 grader. Den ble målt på Blindern i januar 1941. De kaldeste temperaturene som er målt i Oslo etter dette er minus 24,9 grader i 1966 og 1985.

TV 2 skrev nylig om at de elektriske bussene som brukes i hovedstaden stanser i kuldegrader. Tillitsvalgte frykter problemet nå vil øke i omfang.

Solberg sier de er på saken.

– Vi, Ruter og Sporveien jobber for å finne gode løsninger. Både for å brøyte mer, og sørge for at elbussene blir ladet opp hyppig nok til at de kan gå.



– Var elbusser en dårlig idé?

– Nei, elbusser er en god idé, men nå har vi hatt en kombinasjon av stort snøfall og kaldt vær, sier Solberg.

Men Osloborgere må regne med at det vil ta lengre tid enn vanlig før søppelbilen kommer fremover. Snøværet har skapt krevende kjøreforhold som påvirker avfallsinnsamlingen. Dette er ikke løst, ifølge byrådslederen.

Frykt for strømbrudd

DSB-direktør Elisabeth Sørbøe Aarsæther sa til TV 2 onsdag at Norge i utgangspunktet er godt forberedt på å takle kulden. Men hun er bekymret for at ekstremværet den siste tiden skal føre til at strømledninger ryker, og at man får strømbrudd, i tillegg til sprengkulde.

Direktøren mener nordmenn må være forberedt på noen dager uten strøm, noe hun mener er et vanskelig scenario i januar måned.



– Uten strøm vil ting fryse, både systemer og mennesker. Derfor er det lurt å gjøre en liten beredskapsanalyse for seg selv, sa Aarsæther.

Solberg er ikke bekymret for strømbrudd eller overbelastning på nettet i Oslo.

– Vi har ikke fått noen beskjeder om at det er fare for det. Jeg tror det viktigste er at folk sørger for å holde seg varme hjemme og bruker den strømmen de trenger for å slippe å fryse, sier Solberg.

Men det vil bli dyrt. Strømprisene er ventet å stige kraftig på Østlandet fra fredag.

Han legger til at vann- og avløpsnettet kommunen er ansvarlig for, også skal være bygget for å tåle denne kulden.

– Men det er viktig at folk sørger for at det er varme på og sørger for at det er plussgrader i rom med vann, så det ikke fryser.

– Be om hjelp

Byrådsleder Solberg vil ikke oppfordre folk til å holde seg inne denne helgen, men:

– Pass på deg selv og kle deg godt og varmt. Bruk ull!

– Er du god til å kle deg selv?

– Ganske god, sier Solberg, som forsikrer om at han har flere lag med ull under frakken.

Han understreker at man særlig må passe på barna i kulden, og hjelpe andre som kan ha behov for det.

– Og ikke vær redd for å be om hjelp fra andre hvis du trenger det.

– Synes du vi blåser dette litt vel opp, at vi er sytete «søringer»?

– Nei, vi skal passe litt ekstra godt på nå, sier Solberg.