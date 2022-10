Byrådsleder Roger Valhammer: – Jeg beklager

Oppdateres!

Bergens byrådsleder, Roger Valhammer (AP), startet et møte i forretningsutvalget tirsdag med å vise til den siste tilsynsrapporten til Statsforvalteren.

I rapporten avdekket Statsforvalteren alvorlige mangler i barnevernets oppfølging av en 7 år gammel gutt, som ble funnet mishandlet fastbundet til en seng.

På vegne av Bergen kommune beklager han til disse barna.

– Jeg beklager på det dypeste. Jeg lover at vi skal gjøre alt vi kan for at flere ikke skal oppleve det dere har gjort.

MØTE: Tirsdag orienterer byrådslederen i Bergen om barnevernssaken. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Strakstiltak

Han strekker ut en hånd for et bredt forlik i bystyret for en ny barnevernsreform.

– Det er samtidig å viktig å understreke at det er ikke en «quick fix» eller et eller flere tiltak som kan løse utfordringene. Vi trenger en systemendring, og da må vi se på en helhetlig reform.

Han sier det nå kreves tiltak som kan iverksettes raskt som svarer på de konkrete kravene fra Statsforvalteren og fylkeslegen.

– Da kan vi ikke vente på reformen.

– Liv kunne gått tapt

Bystyremedlem Charlotte Spurkeland (H) er veldig bekymret for at det kan være lignende meldinger der ute.

– Disse to sakene kunne kanskje vært unngått. Hvorfor har ikke byrådet fulgt barnevernet tettere opp?

Bystyremedlem Marte Monstad (FrP) sier flere barn er sviktet fundamentalt, og at liv kunne gått tapt.

– På syv års har syv forskjellige byråder hatt ansvar for barnevernet (med vikarierende byråder jorur.anm). Har byrådet gjort nok?

Fremmer mistillitsforslag

Etter kritikken mot barnevernet den siste tiden femmer Bergen SV mistillitsforslag mot sosialbyråd Katrine Nødtvedt (MDG).

– På en rekke avgjørende punkter i svært grove saker om barnemishandling og omsorgssvikt har Bergen kommune hatt mulighet til å avverge at barn har lidd og kommet til skade. Den plikten har kommunen sviktet i, og det politiske ansvaret for det har fagbyråden på feltet, skriver SV i en pressemelding.

Barnevernssjefen i Bergen, Alette Hilton Knudsen, varslet mandag at hun går av.

– Dette har ikke vært en enkel avgjørelse. Trykket på etaten har over tid vært stort, også mot meg som leder. Mitt håp er at min fratreden vil skape arbeidsro i organisasjonen, sa hun.