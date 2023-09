Byrådet går av – nekter å forhandle om Bybanen

I morgentimene tirsdag bekreftet han til NRK at byrådet kommer til å gå av.

– Vi har ikke ligget godt an, men gjorde en god sluttspurt. Resultatet er som det er, da får vi ta konsekvensene, sier han til TV 2.

Siden Høyre og Fremskrittspartiet har gjort det best under kommunevalget i Bergen, ligger Christine Meyer (H) an til å ta over som byrådsleder.



– Nå må vi prøve å få til et styringsdyktig flertall for Bergen. Det er nå vårt ansvar. Så får vi komme tilbake til hva som skjer etter hvert, sier hun til TV 2.

– Helt avgjørende

Bakervik har vært byrådsleder i Bergen siden 3. november 2022, og er tydelig på at han ikke ønsker å sette Bybanen på spill, noe han derfor er villig til å ta konsekvensene av.

– Dette var min store frykt i valgkampen, at Høyre ønsket å gå tilbake på garantien, det viste seg i går at bybanen altså var i spill igjen. Det er svært skuffende, sier han.

KAOS: Bergenserne har kranglet om Bybanens trase i en årrekke. Foto: Torjus Sagenes / TV 2

Bybanen skal etter planen gå langs Bryggen i Bergen. Hvis Høyre går inn for å legge Bybanen i tunnel, vil det imidlertid ligge an til flertall for en omkamp, ifølge Bergensavisen.

Høyre-politikeren Meyer har også gjennom valgkampen sagt at det ikke blir omkamp om saken, men hun åpner nå døren på gløtt, ifølge avisa.

– Jeg frykter at dette fører til at vi aldri få den bybanen til Åsane. Nå pålegges det Høyre et veldig stor ansvar om bybanen, sier Bakervik.



Christine Meyer på valgvaken mandag. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Sammen med Venstre, KrF og Frp har Høyre 31 mandater mot de 34 som kreves for flertall.

De kan få flertall med et av partiene Industri- og næringspartiet, Bergenslisten eller MDG, eventuelt kombinasjonen av Pensjonistpartiet og Senterpartiet.

– Vi starter nå med de borgerlige partiene vi har signalisert at er vårt primæralternativ, med KrF, Frp, Venstre og Høyre, og så vet vi at vi er avhengig av noen partier utover det. Sonderingene starter, så får vi se hvor vi ender, sier Meyer.



– Har nok makt

Bergenslistens viktigste sak er at Bybanen ikke blir bygget over Bryggen. Heller ikke INP ønsker dette.



– Jeg ser at vi og INP fikk ganske mange stemmer i midten der, som gjør at det nok blir folk og parkområde på Bryggen og ikke Bybanen der i framtiden, sier Trond Tystad i Bergenslisten til TV 2.

– Vi har nok makt nok til at det ikke blir bybane på Bryggen. Så spørsmålet er om de innser det i dag eller om et år eller om tre.

Han sier at de vil være samarbeidsvillige og at de vil vente på at de blir kontaktet for forhandlinger.

– På et eller annet tidspunkt må de vende seg mot oss. Vi har en tung og viktig sak. Vi har ikke så store personlige ambisjoner, vi har ambisjoner om å få ordnet opp i én sak. Om det betyr at vi går inn og er med og styrer, eller om vi sitter litt på sidelinjen i bystyret, det er det samme for oss, bare vi får det til.