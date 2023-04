Bygning rast sammen – flere satt inne da det skjedde

Et industribygg ved fabrikken Saugbrugs i Halden har delvis kollapset torsdag morgen.

21 personer som arbeidet i bygget er gjort rede for, opplyser politiet i Øst på Twitter. Flere av disse befant seg inni bygget da kollapsen skjede.

Ingen skal være skadd.

– En person var en kort periode sperret inne, men ble frigjort, sier operasjonsleder ved politiet i Øst, Trond Lorentzen, til TV 2.

Ras bak bygget

Da politiet kom til stedet, så de at det hadde gått et ras langs en bergvegg like bak bygget. Flere kraner veltet over bygget som følge av raset.

Dette skal være årsaken til at vegger og tak i bygningen har falt sammen.

Vurderer fare for nye ras

– Alle ansatte som har vært på jobb er gjort rede for, og det vil bli gjort vurderinger i forhold til nye ras i området, sier Lorentzen.

Politiet jobber nå med å sikre området. Politihelikopter bistår i arbeidet med å vurdere faren for nye ras. De forsøker også å kartlegge omfanget av raset.

– Oppå fjellet er et boligområde. Her er det foreløpig vurdert at det ikke er nødvendig med evakuering, sier operasjonslederen.



De ansatte er samlet, og vil få støtte og bistand fra helse.



Politiet fikk meling om hendelsen klokken 04:35 torsdag morgen.