Bygda våknet til sjokket: «Hva er det som skjer? Vet du hvem det er?»

– Det har vært en veldig spesiell og tøff dag. I tillegg er det lite informasjon å gi ut, så jeg skjønner det kan være frustrerende for mange, sier ordfører Hege Beate Myrseth Rollmoen (Ap) til TV 2.

Både politi og Spesialenheten, som nå har ansvar for etterforskningen, har så langt vært svært sparsommelige med opplysninger om den dødelige politiskytingen.

Den drepte var en lokalt tilhørende mann i 40-årene, og politiet rykket ut til eiendommen hans etter at en ambulanse ba om assistanse på et oppdrag. Betjentene opplevde situasjonen som «livstruende», og bilder fra stedet viser at minst 16 skudd ble avfyrt.

– Vi har godt samarbeid med politiet, men de har lite informasjon å gå ut med, sier ordfører Rollmoen.

TØFF DAG: Ordfører Hege Beate Myrseth Rollmoen har knapt vært utenfor kontoret, og beskriver dagen som tøff for alle de tusen innbyggere i Lavangen. Foto: Daniel Berg Fosseng

Blid og positiv

Bernhardt Halvorsen er gårdbruker og tidligere ordfører i Lavangen. Han kjente godt til den nå avdøde sambygdingen.

– Han var blid og positiv med mange baller i lufta, forteller Halvorsen, som sier bygda våknet til sjokk og vantro til nyheten om at en mann var drept av politiet.

– Tidlig i morges begynte det å komme inn meldinger på telefonen, og ikke minst spørsmål. «Hva er det som skjer? Vet du hvem det er?». Det tok ikke lang tid før vi fant ut av hvem det var, så små forhold er det her ute, forteller Halvorsen.

TRAGISK: Gårdsbruker og tidligere ordfører Bernhardt Halvorsen forteller om en bygd i vantro og sjokk etter den dødelige politiskytingen. Foto: Daniel Berg Fosseng

– Drastisk

Han beskriver utfallet som tragisk.

– Det er litt av et sjokk for alle som bor her. Det er drastiske tiltak som er gjort av politiet, og aksjonen fikk et fatalt utfall. Dessverre måtte de ta til våpen og et menneske måtte forlate oss, sier gårdsbrukeren.

I kveld vil Lavangen holde kirken være åpen for alle som ønsker det. Ordfører Rollmoen leder også det psykososiale kriseteamet i bygda.

– Hva som skjer utenfor disse dørene vet jeg ikke så mye om, for jeg har knapt vært utenfor kontoret i dag, sier ordføreren, som understreker at bygda er preget.

ÅSTEDET: Dramatiske bilder fra åstedet viser at minst 16 skudd ble avfyrt. Foto: Daniel Berg Fosseng

– Det er en liten kommune hvor alle kjenner alle. Vi har det vondt.

– Fatale følger

Leder i Ambulanseforbundet, Ola Yttre, er opprørt fordi opptrening for slike oppdrag eller hendelser ikke blir prioritert.

Yttre sier ambulansepersonellet fikk beskjed om at nærmeste politi er fire timer unna. Etter hvert fikk de beskjed om at det ville ta kortere tid før politi ville være framme.

– Dette kunne fått større fatale følger dersom det ikke var erfarne folk som fikk oppdraget.

– De aktuelle ambulansearbeiderne har lang tid i bransjen, de klarte å oppfatte situasjonen, de vurderte det derfor som farlig å reise inn til stedet. Derfor reiste de ikke inn.

Han sier man som ung og uerfaren kanskje ville reist inn for å hjelpe til.

– Dette er situasjoner vi kommer mer og mer opp i og som ambulansefolk ikke er godt nok trent på.

TV 2 har spurt innsatsleder Sander Dale Kittelsen om det stemmer at ambulansearbeiderne valgte å ikke gå inn til stedet.

– Nøyaktig hva som har skjedd i forkant av politiets ankomst vet jeg ikke. De ba om bistand i forbindelse med oppdraget. Politiet kom til stedet og så har den situasjonen oppstått slik at politiet må løsne skudd.