Bygda rystet etter volden mot Tor Inge: – Alle bryr seg

– Vi krysser både fingre og tær, og håper at han våkner og er seg selv igjen.

Det sier Herman Holgersen når TV 2 møter han utenfor det lokale speiderhuset i den lille bygda Veavågen på Karmøy.

Han har kjent Tor Inge Dahl mesteparten av livet, og bruker ord som «god, «raus» og «fargeklatt» til å beskrive kameraten.

Lørdag ble Dahl, som også har en funksjonsnedsettelse, slått ned om lag 100 meter utenfor omsorgshjemmet der han bor. En mindreårig gutt er siktet for kroppsskade, men nekter straffskyld.

59-åringen ligger nå i koma på Haukeland sykehus i Bergen etter å ha fått indre blødninger i hjernen, og har ennå ikke våknet.

I KOMA: Tor Inge Dahl har ennå ikke våknet etter han ble fraktet til Haukeland sykehus lørdag. Foto: privat

Herman Holgersen forteller at «alle» i bygda vet hvem Tor Inge Dahl er.

– Alle lurer på hvordan det går med ham. Det er mange som er bekymret. Han er så god at alle bryr seg, forteller han.

TV 2 har også vært i kontakt med familien til Tor Inge Dahl. De ønsker ikke å uttale seg noe mer om saken foreløpig.



– Jeg har snakket mye med familien. De har det tøft, og lever i spenning om hvorvidt han kommer til å våkne, sier Holgersen.

Hundrevis av tomflasker

En av tingene Tor Inge Dahl er kjent for i Veavågen, er at han ofte banker på dørene til naboene for å samle inn panteflasker. Pengene derfra har 39-åringen brukt til å støtte sine mange hjertesaker opp gjennom årene.

Én av disse hjertesakene har vært å sende penger til Ukraina, noe Dahl har gjort de 10 siste årene, ifølge Holgersen.

Han drar opp garasjeporten til speiderhuset, der det åpenbarer seg et fjell av plastposer – fylt med hundrevis av tomflasker.

MYE PANT: Speiderleder Magne Hovden viser frem tomflaskene. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Tomflaskene kom inn mandag kveld fra folk i nærområdet som ville vise omtanke til 39-åringen i koma, forteller Holgersen.

Nå er tanken videre at flaskene skal pantes, og at Tor Inge Dahl selv skal få velge hva pengene skal brukes til når han våkner opp igjen.

– Hvordan ville han ha reagert på tomflaskene?

– Han hadde vært skikkelig over seg. Det er i hans stil dette her. Hadde det vært blomster så hadde han ristet på hodet, men dette hadde han satt pris på, svarer kameraten.

– Jeg hadde kanskje sett for meg et par sekker med flasker som skulle bli levert inn, men jeg har ikke ord for dette her. Det viser hvor samlet denne bygda er, og hvor mye Tor Inge betyr for bygdefolket, sier Holgersen.

ARRANGERTE SAMLING: Holgersen var med på å arrangere en samling for folket i Veavågen mandag kveld. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Hundrevis av folk

Mandag ble det arrangert en samlingsstund på speiderhuset i Veavågen for å vise støtte til 39-åringen i koma.

Magne Hovden, som er gruppeleder for speiderne på Veavågen skole, forteller at opptil 500 personer fra nærområdet dukket opp i løpet av kvelden.

– Det var ikke mengden man var ute etter her, men det var å vise oppmerksomhet og omtanke. Det har folk absolutt vist, sier speiderlederen.

– Vi hadde masse folk oppi salen her, der vi drakk kaffe og slo an en prat. Det var mye gode samtaler og diskusjoner, legger han til.

OMTANKE: Magne Hovden mener at nærmiljøet har vist stor omtanke etter voldshendelsen. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Hvordan tar folk i Vea dette?

– Det varierer litt, men det er mange som er sjokkerte, svarer speiderlederen.

En video av voldshendelsen, som TV 2 også har sett, er i ettertid blitt spredt på sosiale medier.



– Mange forteller at det skjer en del ting i helgene på bygda, og det har vi hørt før også. Men nå har det gått for langt, sier Hovden.

Holdningsskapende arbeid

TV 2 har også vært i kontakt med Jarle Nilsen (Ap), som er ordfører i Karmøy kommune.

– For det første så er dette en grusom handling, og vi ønsker ikke at den typen voldshendelser skal skje i vår kommune. Det skal være trygt og godt for våre fastboende, sier han.

Ordføreren forteller at kommunestyret har engasjert seg både politisk og administrativt i forbindelse med saken, og at de bruker ressurser til å gjennomføre holdningsskapende arbeid opp mot ungdomsmiljøet.

– Kan du si mer konkret hva dette går ut på?

– Vi har et veldig godt og tett samarbeid med frivillige organisasjoner i nærmiljøet, og forsøker å engasjere foreldrene til å blant annet være natteravner, sier han.

Nå håper ordføreren at Tor Inge Dahl blir frisk så kjapt som mulig.

– «Alle» her kjenner Tor Inge, og jeg kjenner han faktisk selv. Jeg håper at han kommer tilbake til Veabygda snart.