Innbyggjarar på Husnes synes det er ubehageleg at den spesielle smuglinga kan ha skjedd mange gangar før.

Politiaksjonen natt til torsdag førre veke var stor på mange måtar.

Seks utanlandske statsborgarar er sikta for grov narkotikakriminalitet etter at politiet fann godt over 100 kilo kokain i ein bil ståande på kaien til Hydro-fabrikken på Husnes.

– Vi er svært nøgde om vi gjer funn av 1 kilo kokain, så dette beslaget er vi veldig, veldig nøgde med, seier områdeleiar Bård Ynnesdal i Tolletaten til TV 2.

Tolletaten har i årevis mistenkt at slik type smugling skjer i norske industrihamner, men det er første gong dei treffer blink og dokumenterer det.

Politiet og Tolletaten meiner narkotikaen var festa under sjølinja på eit bulkskip som kom direkte frå Brasil til Husnes.

Same natt som aksjonen meiner dei at ein eller fleire av personane gjennomførte eit dykk ved skipet for å hente kokainen og legge den i bilen der politiet beslagla stoffet.

– Skikkeleg ubehageleg

I kvinnheradsk målestokk er også aksjonen uvanleg kost. Husnes har litt over 2000 innbyggjarar.

Likevel sikrar industrihamna kort veg til og frå resten av verda, med mange skip som kjem med råstoff og reiser igjen med aluminiumsprodukt frå Hydro.

Det historiske narkobeslaget beviser at det også kjem stoff til bygda.

Innbyggjarane TV 2 møter på Husnes er først og fremst takksame for at det er gjort arrestasjonar i saka.

– Men det er forferdeleg skummelt at dette er avdekka her. Det gjer meg uroa for det som skjer langs kysten vår. At folk som kanskje er tilknytta ein internasjonal dopingliga har funne fram til bygda vår, er skikkeleg ubehageleg, seier Husnes-bebuar Siv Teigen til TV 2.



SJOKKERT: Innbygger Siv Teigen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Også varaordførar Leif Sverre Enes (H) synest saka er svært spesiell. Han er imponert over aksjonen til politiet og Tolletaten som avslørte eit så «enormt beslag».

– Her har vi med profesjonelle kjeltringar å gjera. Desse folka skyr ingen middel.

Ikkje overraska

Reidar Oldersæter har tidlegare jobba på Hydro Husnes.

– Eg blei veldig overraska over kor stor verdi funnet har. Ein gateverdi på totalt 100 millionar kroner er enormt med pengar. Då forstår eg godt at folk prøver alle moglege måtar å smugle det inn på.

Oldersæter seier båtane kjem inn frå Sør-Amerika med råstoff til aluminiumsfabrikken rett som det er.

– Så vi burde kanskje ikkje vere så overraska.

FUNN: Båten «Nordloire» ved kaien på Hydro Husnes, som politiet meiner hadde kokain festa på undersiden av skroget. Foto: Jonn Karl Sætre / Kvinnheringen

Har skjedd før og vil skje igjen

Han får støtte av Ynnesdal i Tolletaten.

Dei har mistenkt denne smuglarmetoden lenge, særleg fordi dei ser det skjer fleire andre stader i Europa.

Men dei har til no ikkje gjort funn på kontrollane sine. Og dei har heller ikkje kapasitet til å sjekke alt av skip som kjem frå sydlegare land og inn til norske industrihamner.

HUSNES: Langs vestlandskysten er det fleire industrihamner Tolletaten mistenker blir brukt til å føre inn narkotika frå Sør-Amerika til Noreg og Europa. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Eg har jobbet sopass lenge at eg veit det er stor risiko for at det er stang ut når vi kontrollerar. Vi er eigentleg ikkje sikre før vi står med narkotikaen i handa, seier Ynnesdal.



Han ramsar opp andre industrihamner på Vestlandet som Karmøy, Høyanger, Årdal og Sunndalsøra der denne smuglingsmetoden kan vera i bruk.

– Vi har omtrent 70 anløp årleg av skip frå Sør-Amerika til desse hamnene. Denne måten å innføra narkotika til landet vårt på, har heilt sikkert skjedd før og det vil skje igjen.

FORNØYD: Områdeleir Bård Ynnesdal i Tolletaten. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Nektar straffskuld

Dei seks pågrepne i saka er alle utanlandske statsborgarar.

Fredag vart dei varetektsfengsla i fire veker. Alle skal vere frå Albania, skriv BA.

BT melder at ein av dei pågrepne driv dykkarfirma i heimlandet.

– Alle nektar straffskuld. Men kva dei har forklart i avhøyr vil eg ikkje å gå i detalj om, seier politiadvokat Jørgen Henriksen i Vest politidistrikt.