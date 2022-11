Bygd terroriseres av hakkespetter

Innbyggerne i Skjåk fortviler over hakkespetter som ødelegger både kirken og husene i bygda. Nå er det gitt tillatelse til at åtte av fuglene kan skytes.

– Du ser det der helt oppi hjørnet der, det er helt nytt, det har ikke jeg sett før, sier kirketjener Amund Hånsnar og peker på et trehvitt hull i treskjæringene på fasaden på Nordberg kirke i Skjåk.

Med den dobbeltløpede hagla i hånda teller en av sambygdingene, bonde Torstein Morken, opp de siste ukenes hull i låveveggen på gården.

– Her ser du, her er det ett, to, tre ...

Han slutter ikke å telle før han kommer til ni ferske hull.

– Det er nok slik at plutselig så er det individ som finner ut at nå skal det ødelegge låven din, sier Morken fortvilet.

FERSKE HULL: Hakkespettene gjør stor skade på Nordberg Kirke i Skjåk. Foto: Harald Christian Eiken

Aldri vært borti lignende

Både bonden og kirketjeneren forteller at mange i bygda har opplevd hakkespettskader. Flere har forsøkt å skremme bort fuglene ved å henge opp blå plast, sette opp elektronisk skremmeutstyr og rett og slett bare jage dem. Men skadene fortsetter.

Nå har naturforvalteren i Skjåk kommune, Tor Taraldsrud, gitt hele åtte skadefellingstillatelser på hakkespettene som terroriserer bygdefolket.

UØNSKET BESØK: Bonde Torstein Morken har fått tillatelse til skadefelling av hakkespetten som hakker hull i låven hans. Foto: Harald Christian Eiken / TV 2

Han sier til avisa GD at han aldri har vært borti lignende.

– Det er jo litt spesielt, det er uvanlig mange nå, sier naturforvalter Taraldsrud til TV 2 om hakkespettplagen. Han kan ikke si noe om årsaken til at hakkespettene plutselig har begynt å skade bygningene i kommunen.

– Men vi ser at det er en stor bestand, spesielt flaggspett. Og det er særlig flaggspetten som er plagsom.

GA FELLINGSTILLATELSE: Naturforvalter Tor Taraldsrud i Skjåk har gitt åtte fellingstillatelser på hakkespett. Foto: Harald Christian Eiken / TV 2

Ikke skyte hull i kirka

Med skadefellingstillatelsen i boks studerer kirketjener Amund Hånsnar fasaden på kirken gjennom kikkertsiktet på salongriflen sin. Han planlegger hvordan han skal få best mulig skuddvinkel hvis han skulle klare å ta en av hakkespettene på fersken mens den hakker løs.

FLAGGSPETT: Det er slike flaggspetter som nå hjemsøker fjellbygda Skjåk. Her fotografert ved en annen anledning. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Jeg kan ikke skyte rett på, så det blir hull i kirka. Jeg må passe på både det og bakgrunnen, må ta den litt fra sida, sier Hånsnar. Han tror det er mer enn en hakkespett som er på ferde.

– Jeg vet ikke hvor mange det er. Jeg har nå bare sett en om gangen, men det er sannsynligvis en hel familie, sier han og plukker opp en fjær etter synderen.

TESTER SKUDDVINKEL: Kirketjener Amund Hånsnar forbereder seg på å skyte hakkespetten. Foto: Harald Chr. Eiken / TV 2

– Her er det DNA, ja.

Han sier det kan bli store kostnader forbundet med å reparere kirken.

– Det er mange hull der oppi. Det er kostbart, vet du. Man må ordne med spesielle folk til å gjøre det, det er ikke hvem som helst som kan reparere her. Du må ha godkjenning, sier Hånsnar.

HAKKESPETTFJÆR: Amund Hånsnar samler bevis etter skadeverket. Foto: Harald Christian Eiken / TV 2

Har laget reparasjonssett

Bonden Torstein Morken har, klok av skade, produsert opp en mengde paneler som reparasjonssett til låven sin.

– Så når de kommer disse hullene så har jeg ferdigmalte plater, plankebiter som jeg skrur på. Så ser det i hvert fall ikke så rufsete ut, sier han.

REPARASJONSSETT. Torstein Morken har ferdigmalte plankebiter han kan skru fast over hakkespetthullene. Foto: Harald Christian Eiken / TV 2

Han har én teori om hvorfor hakkespettene går løs på låven:

– Jeg tror det rett og slett er ekko den er ute etter, for det er en tom låve, det er god ekkovirkning i den, ja.

Kirketjener Hånsnar er mer usikker på hvorfor kirken får gjennomgå av hakkespettene.

– Hvorfor gjør den dette?

– Nei, jeg vet ikke, det er en hobby, sikkert.

Ikke tro på omskolering

Naturforvalter Tor Taraldsrud er usikker på om det er nok å skyte de åtte hakkespettene det nå er gitt skadefellingstillatelse på.

– De er jo revir-hevdende, så skyter du den så blir det et ledig revir, da kommer det kanskje igjen en ny en.

REPARERT: Torstein Morken reparerer hullene etter hakkespetten fortløpende. Foto: Harald Christian Eiken / TV 2

Bonde Torstein Morken har likevel tro på at den dobbeltløpede hagla er løsningen.

– For jeg har ikke tro på noe omskoleringskurs for hakkespett, langt mindre forbedringsanstalt, sier Morken.