Bybanen utsettes: – En fallitterklæring

Det blir ingen Bybane til Åsane de kommende seks årene. Byrådet i Bergen får selv «skylden» for at regjeringen utsetter gigantprosjektet.

Saken oppdateres.

Det blir ikke satt av penger til bygging av bybane til Åsane de neste seks årene. Det kommer fram i Nasjonal transportplan (NTP), som regjeringen presenterer fredag.

«Samferdselsdepartementet vil vurdere videre arbeid med riksveiutbyggingen og statlig bidrag til Bybanen til Åsane når den lokale utredningen for bybanen er ferdig og behandlet i bystyret i Bergen,» står det i NTP-meldingen.

Dermed ble det som fryktet for opposisjonen i byen, som i fjor høst ble vitne til at Høyre gikk imot sitt eget valgløfte, og gikk inn for omkamp om bybaneplanen.

Stridens kjerne: I over ett tiår har Bergen vært delt i om det skal bygges skinnegående transport langs verdensarven på Bryggen.

BYUTVIKLINGSBYRÅD: Christine Kahrs (H). Foto: Frode Hoff / TV 2

– Ikke klart hva som skal bygges

Høyre lovet å ikke gjøre noe med den vedtatte reguleringsplanen. Et knapt flertall i bystyret vedtok i fjor sommer at banen skulle gå over bakken, langs Bryggen.

Etter valget endte likevel byens største parti å danne allianse med «tunnelpartiene», partier som hadde gått til valg på å gjennomføre nok en utredning om et tunnelalternativ.

Den nye tunnelutredningen er nettopp regjeringens begrunnelse for hvorfor prosjektet nå utsettes til andre planperiode i NTP, etter 2030.

– Det er et faktum av at en ikke har klart for seg hva som skal bygges. Utredningen til byrådet må vi ta på alvor. Det er ikke gitt hvilke kostnader det er snakk om, og dermed hva vi skal finansiere 70 prosent av, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til Bergensavisen onsdag.

Til dette svarer byutviklingsbyråd Christine Kahrs (H):

– Vi har tidligere forklart samferdselsministeren og hans stab. Formålet med tunnelutredningen er å gi økt trygghet for valg av trasé, noe som har vært etterspurt de siste tre valgene i Bergen, sier hun.

HVOR SKAL DEN GÅ? Etter over ett tiår med strid, er det ennå ikke klart hvor bybanen til Åsane skal gå Foto: Frode Hoff / TV 2

– Omkamp ødelegger

KrFs gruppeleder i Bergen Joel Ystebø, er er skuffet.

– Vi ser konsekvensene av byrådet sitt valg, sier han til TV 2.

I fjor høst var han, sammen med Venstre, i byrådsforhandlinger med Høyre og nåværende byrådsleder Christine Meyer. Forhandlingene ble brutt, da verken Venstre eller KrF kunne risikere at bybaneplanene ble satt i fare.

Nå sitter Høyre i byråd med Senterpartiet og Frp, med støtte fra INP, Bergenslisten og Pensjonistpartiet.

– Vi mener det er veldig trist at det ble sånn. Det var nettopp derfor vi ikke kunne fortsette forhandlingene. Vi visste at en omkamp kunne ødelegge prosjektet. Det er en helt uansvarlig måte å styre byen på.

SKUFFET: KrFs Joel Ystebø. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– En fallitterklæring

– Det er opplagt at byrådet burde håndtert dette annerledes. De burde ikke tatt den omkampen, fortsetter Ystebø.

Samtidig mener KrF-toppen at også regjeringen har et ansvar her.

– Byrådet har sagt at de bygger prosjektet, med det samme de får pengene. Det er en fallitterklæring av Ap, som har vært så investert i bybaneprosjektet.

USIKKER FRAMTID: Kontorlokalene til Bybanen Utbygging, hvor de ansatte går en usikker framtid i møte. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Store konsekvenser

Utsettelsen får konsekvenser for mange, også arbeidstakere.

Det er i dag en prosjektgruppe på 37 mennesker som jobber med utbyggingen av bybanen.

Fylkesordfører Jon Askeland (Sp) er fredag klokkeklar overfor TV 2:

– Vi må få NTP-midler til bygging i første perioder, ellers så er den brutale virkeligheten at da forsvinner veldig mange av de dyktige folkene, sier Askeland.

– Vi trenger 2–4 milliarder for videre utbygging. Det er kritisk viktig, fortsetter han.

– En feilslutning

Sp-toppen er positiv til nyheten som meldes om regjeringen i første periode prioriterer forlengelsen og utbedringen av den svært viktige Fløyfjellstunnelen. Dette må også på plass for at bybaneprosjektet skal kunne realiseres.

Samtidig er viktig at dette gjøres samtidig med bybaneutbyggingen, mener Askeland.

–Det er rett og slett en feilslutning å begynne å gi penger til forlengelsen av Fløyfjellstunnel uten å gi penger til Bybanen. Det må komme penger til begge deler, ellers har du bommet på hovedprosjektet.

Han viser også til at utbyggingen av Sotrasambandet og Norhordalandstunnelsen vil føre til økt biltrafikk inn mot Bergen sentrum.

Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Vi får et bykaos om vi ikke parallelt bygger opp kollektivkapasiteten. Det er saken.

MDG er positive

MDGs Thor Haakon Bakke fryktet det verste da Høyre gikk til omkamp om bybanetraseen, men er fredag langt mer positiv.

– Dette er egentlig de beste nyhetene vi kunne håpet på. Det eneste som gjenstår er at Høyre sier ja takk til titalls statlige milliarder, så vi kan starte bygging i 2025, og spise skillingsboller i Åsane utpå 2030-tallet.

Han viser til at Høyre gikk til valgt på å gå videre med den vedtatte reguleringsplanen, og at det finnes et flertall i bystyret for å fortsette byggeplanene langs brygga dette i bystyret

– Sier byrådet nei til staten kaster de milliarder ut av vinduet. Det vil være en hån mot klima, miljø, næringsliv og innbyggere.

Partileder Arild Hermstad er enig:

– Dette gir et veldig godt grunnlag for å bli enige på Stortinget om en klima- og miljøvennlig løsning for Åsane og Bergen. Bybanen har en ferdig og kvalitetssikret plan, og regjeringen sier at pengene finnes. MDGs dør står på vidt gap for å støtte Nygård for å få byggingen i gang neste år, og vi håper at byrådet og Bergen ser sitt snitt til å ta imot pengene og komme i gang med Norges beste kollektivprosjekt, sier MDG-lederen i en kommentar til TV 2.