Bergensere jubler og fortviler over et valgresultat som igjen setter fyr på krangelen om 100 meter bybane på Bryggen.

På Bryggen i Bergen jobber stillasarbeidere for å fikse fasaden på en forretning som selger strikkegensere og suvenirer til turister som besøker verdensarven.

Christian Kleppe (44) vil ikke ha bybane over Bryggen, og var blant de mange som stemte fram INP til fire mandater i Bergen. Fintelling gjenstår for å se det endelige resultatet.

– Jeg her helt imot bybane på Bryggen. Helt fullstendig!



Odd-Arne Dahle (46) leverer varer på Bryggen og er avhengig av bil. Han bor i Åsane, men vil ikke ha bane dit.

VARELEVERING: Odd-Arne Dahle frykter butikker må stenge om ikke de får kjøre frem med varer. Foto: Robert Reinlund / TV 2

– Jeg har ikke behov for det. Det er jo kaos! Det blir vanskelig å kjøre over her for å levere varer.



BYBANETILHENGER: Sølvi Johnsen (76) husker da hun tok trikken og ønsker skinner tilbake. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Det vil derimot Sølvi Johnsen (76) som husker hvordan hun som barn tok trikken til Fløibanen. Siden 1965 har det ikke vært skinner på bryggesiden.

– De skulle ha beholdt trikken. Jeg synes ikke det er noe fint at det er busser og biler som kjører her. Jeg vil ha bane her. Det må bli en god by å bo i.

Hildegunn Foldnes (53) pakker ned bord og stoler og stenger fiskerestauranten for vinteren. Nå drar sesongarbeiderne tilbake og hun får ikke tak i nok folk til å betjene kundene. Foldnes har solgt fisk på Fisketorget i 25 år og jubler over valgresultatet. Hun ga sin stemme til FrP.

– Jeg er veldig glad for utfallet. Jeg håper på omkamp. Jeg håper vi slipper bane på Bryggen og Torget.



GLEDE: Hildegunn Foldnes (53) jubler over at FrP økte oppslutningen. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Hun snakker mye med turistene og mener byen vil miste noe av attraksjonen dersom det blir skinner.

– Jeg råder de til å bygge tunnel. De har tunnelbane andre steder i verden så det kan vi også få.

Hun synes Bergen har for liten bykjerne til at areal skal brukes til omfattende skinner.

SKUFFET: Eli Fossdal Vaage skulle ønske politikerne brukte mer tid på klimasaker. Foto: Robert Reinlund / TV 2

På andre siden av veien er Eli Fossdal Vaage (39) er svært skuffet over utfallet av kommunevalget. Vaage mener det er langt viktigere og større saker å ta hensyn til og ber politikerne tenke på miljøet. Hun stemte Rødt.

– Jeg er egentlig ganske skuffet. Det er deprimerende at så mange tenke på små, lokale saker. Spesielt etter en sånn sommer. Det brenner i Europa og så stemmer vi på at vi ikke skal ha en bybane der?

Hundre meter på Bryggen splitter by og byråd enda en gang, 12 år etter striden om traseen til Åsane begynte, 23 år etter at Bergen vedtok å bygge bybane.