Butikker i krise tar strømgrep: – Folk får kjøle ned ølen sin hjemme

Når strømregningen går fra 29 000 til 150 000 kroner, må lokale nærbutikker kjempe for å overleve. Regjeringen håper en ny tiltakspakke skal treffe dem.

MØRKT: Det er varmt i ølskapet til Gunn Olson på Spar Bømlo. Ekstremt høye strømpriser gjør at butikken har tatt flere grep for å få ned utgiftene. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Ekteparet Gunn og Roy Olson har drevet nærbutikk på Bømlo i nesten tretti år.

Nå er de i en krise de aldri har opplevd før.

– August måned var helt ekstrem. Vanligvis får vi en strømregning på 29 000 kroner, men nå var den femdoblet til 150 000 kroner. Slik er det for dagligvarebransjen i disse dager, sier Roy.

Styrelederen trekker frem et papir der han har skriblet ned siste års strømutgifter. Utgiftene for årets åtte første måneder overstiger hele 2021 med god margin.

Og nå går vi inn i de kalde vintermånedene.

– Det er en kjempeutfordring, for vi har ikke økonomi til å dekke det inn. Derfor må vi gjøre grep for å spare strøm der vi kan, sier Roy.

BEKYMRET: – Det er klart jeg frykter for driften, sier Gunn Olson ved Spar Bømlo. Hun har drevet butikk store deler av livet, men aldri opplevd tilstander som nå. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Slik sparer de

Ølskapet i butikken var det første som ble skrudd av.

– Folk får bare kjøle ned ølen sin hjemme. Vi har ikke fått noen klager på det hittil. De skal ikke drikke det på vei hjem uansett, sier Gunn og ler lett.

I tillegg har butikken skiftet ut samtlige lyspærer med LED, fjernet frysere, bestilt dører til fruktdisken, og installert tidsbrytere på kjøleskap slik at de slår seg av kl. 20.00 og på igjen kl. 08.00 om morgenen.

Butikken har også slått av kjøleanlegget. Det går fint i de kalde månedene, men når våren og sommeren kommer, må det slås på igjen.

– Sjokoladen kan nesten ikke smelte i butikken. Alle de elektriske apparatene produserer ganske mye varme her inne, sier Gunn.

– Da forsvinner samfunnet

Den lokale Spar-butikken på Bømlo er ikke alene om å slite.

HÅPER: Styreleder Roy Olson bønnfaller regjeringen om strømstøtte. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

TV 2 har snakket med flere dagligvarekjeder som har fått gigant-strømregninger i fanget, uten å få særlig støtte fra regjeringen.

Mange dagligvarebutikker er bedrifter som driver med høy omsetning og lav margin, og havner ikke i kategorien som utløser strømstøtte fra staten.

Det ønsker Roy en endring på.

– De bør jo gå inn og gi strømstøtte til småbedrifter, særlig i distriktene. Hvis nærbutikkene legger ned, slik mange står i fare for å gjøre, så er det klart at mange vil få atskillig lengre reisevei for å handle.

– Hvor viktig er nærbutikken for ei bygd?

– Den er alfa og omega for om folk skal bo der eller ikke. Hvis butikken forsvinner, så forsvinner samfunnet. Det eldes ut helt naturlig, og vårt distrikt kommer bare til å bli et feriested hvis det skjer, sier Roy.

LITEN KOMMUNE: Bømlo er en idyllisk vestlandskommune som ligger i en av de tre dyre strømregionene i Norge. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Kommunen: Ønsker støtte

Ordfører Sammy Olsen (Sp) i Bømlo føler med de lokale småbedriftene.

I likhet med næringslivet, sliter også kommunen med skyhøye strømregninger.

Det siste året ligger kommunen an til å doble strømutgiftene fra 10 til 20 millioner kroner, og også de har satt i gang et skred av sparetiltak.

– Det er helt nødvendig, og viser at vi har vært bortskjemte med veldig billig strøm. Når den nå blir dyrere, må vi finne alternativer som ikke gjør altfor mye skade, sier Olsen.

Han mener også regjeringen bør gi strømstøtte til småbedrifter som dagligvarekjedene.

– Regjeringen må ta kritikk på at de har brukt altfor lang tid på å finne støtteordninger til bedrifter og mindre selskap. Jeg vet det er veldig komplisert og at de sliter med det, men jeg håper det kommer på plass, sier han.

BØNN: Bømlo-ordfører Sammy Olsen (Sp) sier både kommuner og næringsliv kjenner på strømkrisen om dagen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Statsråden: – Gjør inntrykk på meg

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier han er fullt klar over nærbutikkene sin betydning i lokalsamfunnet, og vet hvor viktige de er.

– Disse fortellingene gjør dypt inntrykk på meg. Vi er helt avhengige av å kunne ha distriktsbutikkene rundt om i hele landet, og derfor er det så viktig at vi kommer i gang med fastprismarkedet slik at flest mulig av dem kan få mer forutsigbarhet for strømkostnadene, sier Vestre.

Regjeringen har nylig fremmet et forslag for Stortinget om at både privatkunder og bedrifter skal kunne få gunstige fastprisavtaler med kraftselskapene.

Det vil kunne gi billigere strøm enn ved vanlige fastprisavtaler, som normalt sett ligger høyere i pris i bytte mot forutsigbarhet.

– Den tiltakspakka vi nå har lagt fram sammen med NHO, LO og Virke vil komme om lag 20 000 av de mest strømutsatte bedriftene til gode allerede i høst. Der er 3000 millioner kroner som skal betales ut til bedriftene, og det er jeg helt sikker på vil hjelpe dem, sier Vestre.

TILTAKSPAKKE: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier regjeringen vet verdien av lokale nærbutikker, og at de ønsker å hjelpe dem. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Til lokale kjøpmenn som sliter med høye strømregninger, oppfordrer næringsministeren om å søke energitilskuddsordningen og ta kontakt med sine lokale kraftselskap for å få best mulig fastpristilbud.

– Flere av dem sier bygder kan dø ut uten butikk. Har du en melding til dem?

– Ja, det kan vi ikke risikere. De er nerven i lokalsamfunnene våre, og det at folk har en butikk å gå til der de kan treffe folk og bidra til økonomisk aktivitet er noe av det som gjør det godt å bo i landet vårt. Dette er en kvalitet i Norge vi må ta vare på, og derfor håper vi at strømpakka vi nå har lagt frem vil treffe flest mulig av butikkene våre, sier Vestre.

– Mange vil ikke overleve vinteren

TV 2 har tidligere snakket med Kjøpmannshuset, som drifter og forvalter et vell av nærbutikker innenfor Spar- og Joker-konseptet.

De bekreftet at mange kjøpmenn nå er i en tøff økonomisk situasjon.

– Det er nok dessverre slik at det er mange nærbutikker som ikke vil overleve vinteren med de strømprisene vi opplever nå, sa kommunikasjonssjef Hanne Evensen.

Ifølge henne er det mange butikker som ikke kvalifiserer til strømstøtte.

– Ettersom strømprisene har økt langt mer de siste tre månedene enn de gjorde i årets seks første måneder, faller de fleste av våre butikker utenfor ordningen, seier Evensen.