Butikkene er like – kun én står i fare for å stenge

Same lov, same konsept. Likevel står kun éin av butikkene i fare for å måtte stenge.

Marte Drejer Haldorsen opna bruktbutikken Kirppis i 2020. Det gjekk over all forventning.

– Mest overveldande var den positive responsen frå folk. Dei kom bort og takka oss for konseptet, seier Haldorsen.

Kirppis har løyve for å drive bruktsal med dispensasjon frå oppbevaringsplikta, ein regel om å oppbevare varer i to veker før dei blir lagt ut for sal.

Å få denne var uproblematisk.

- Vi meiner at slik vi driv så er lova si hensikt oppfylt.

UPROBLEMATISK: Marte Drejer Haldorsen møtte ingen motstand i søknad om dispensasjon hos Møre og Romsdal politidistrikt. Foto: Per-Kristian Bratteng/Møre og Romsdal fylkeskommune

Slik gjekk det ikkje for bruktbutikken Loppeliten.

No ventar Loppeliten på svar på søknad om gradert dispensasjon frå oppbevaringsplikta. I mellomtida held butikken open.

Solgte for ein halv million

Hanne Wollan, sambuaren Mikkel Kemp Vilhelmsen og gründerspiren Andrea Christina Nordvik står bak bruktbutikken Loppeliten.

FRUSTRERT: Hanne Wollan (t.v) og Andrea Christina Nordvik er frustrert over situasjonen sin. Foto: Penelope Larsen/ TV 2

Konseptet går ut på at kundene kan leige ein hylleplass i butikken for å selje barneklede og utstyr dei ikkje har bruk for lengre.

Loppeliten selde varer for ein halv million kroner berre i august.

No heng framtida til butikken i ein tynn tråd.

Haldorsen i Kirppis undrer seg over kvifor butikken Loppeliten, med tilsynelatande samme konsept, ikkje får unntak frå same regel.

Ein ting skil dei to bruktbutikkene: Dei ligg i forskjellig politidistrikt.

– Vi har full sympati for den nyoppstarta butikken, seier Haldorsen.

Men saka angår også Kirppis.

Dei er nemleg i ferd med å opna fleire butikker i andre deler av landet.

Og uten å vere trygge på at deira butikk kan få dispensasjon andre stadar i landet, sett dette ein stoppar for butikkene dei er i ferd med å etablere.

Opp til politidistriktet

Oppbevaringsplikta skal førebyggje sal av stolne gjenstandar og gjere det enklare for politiet å spore tjuvegods.

Reglane gjer det umogleg for Loppeliten å drive konseptet sitt.

HASTAR: Loppeliten fekk avslag då dei sende søknad om dispensasjon. No håpar dei Vest politidistrikt vil snu. Foto: Penelope Larsen/ TV 2

I forskriften står det at politiet kan gjere unntak frå desse krava.

Men kva gjer at det eine politidistriktet nektar å gjere unntak?

Seksjonssjef Liv Aasberg Corneliussen i juridisk forvaltningsseksjon i Politidirektoratet forklarar til TV 2:

– Det er i utgangspunktet ikkje ein vid åtgang til å gje dispensasjon frå denne hovudregelen, men det kan bli gitt. Ein dispensasjon frå oppbevaringsplikta må ha si bakgrunn i politifagleg vurderingar ut i frå politidistriktets utfordringar.

– Loven har gått ut på dato

Jarle Hammerstad, leiar for bransjepolitikk i Virke, meiner loven bør endrast eller fjernast heilt.

Dei har lenge jobba for forandring i loven.

HÅPAR PÅ ENDRING: Jarle Hammerstad meiner brukthandellova er antikvarisk. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Loven tilhøyrer ei anna tid.

Han forklarar at det er eit aukande antal bedrifter med same problemstilling som bruktbutikken Loppeliten.

– Det var ein lov som blei laga for å motverke heleri. Arbeidet bør bli målretta mot bransjar der heleri er ei utfordring, som bruktbilsal, seier Hammerstad.

Men det er håp i sikte for bedrifter som ønske å drive med brukthandel.

– I løpet av hausten har vi forventningar om at regjeringa vil endre eller oppheve loven, forklarar Hammerstad.

Dette føreslo også Solberg-regjeringa i 2019.