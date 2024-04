Butikk helte salmiakk på mat i søppelet: – Hårreisende

SALMIAKK I SØPLA: En ansatt på en Kiwi-butikk i Oslo helte salmiakk i søpla for å hindre dumpsterdiving. Butikken skal nå låse søpla, men den sto fortsatt tilgjengelig da TV 2 var på stedet. Foto: Martin Leigland / TV 2

De siste årene er dumpsterdiving – å hente mat fra butikkers søppel – blitt et fenomen. Aktivister sier det er bedre for miljøet enn at maten skal kastes.

Mange butikker har innført grep og låst av områder. Nylig ble det omtalt i sosiale medier at en Kiwi-butikk i Oslo hadde helt salmiakk på søppelet.

Regionsjef Stian Gregersen i Kiwi bekrefter at det stemmer.

– Dette er selvsagt ikke en del av våre rutiner, og det er første gang vi hører om det, sier Gregersen til TV 2.

DUMPSTERDIVING: Flere velger å plukke mat fra søpla til butikker. Da TV 2 var på Kiwi-butikken, lå det flere matprodukter i søpla. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Hårreisende

Matsvinn-talsperson Ingrid Kleiva Møller i miljøorganisasjonen Fremtiden i våre hender reagerer.

– Jeg synes det er høres helt hårreisende ut. Problemet er ikke at folk går i containere og henter mat, men at butikkene ikke har krav på seg om ikke å kaste fullt spiselig mat, sier Møller til TV 2.

Miljøorganisasjonen har en egen infoside med tips til folk som vil stupe ned i containerne på jakt etter mat.

REAGERER: Ingrid Kleiva Møller er fagansvarlig for bærekaftig mat i Fremtiden i våre hender. Foto: Knut Neerland / Fremtiden i våre hender

Kiwi: – Feil vurdering

Gregersen sier at Kiwi ikke tillater at noen henter ut mat fra søppelet til butikkene. Det begrunner han med matsikkerhet.

– Medarbeideren brukte et middel som lukter svært sterkt, så ikke noen skulle ta dårlig mat. Dette var selvsagt feil vurdering, og det blir fulgt opp internt, sier Gregersen.

REGLER: Kiwi tillater ikke dumpsterdiving. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Regionsjefen sier det har vært en utfordring med dumpsterdiving i den aktuelle butikken, og at de nå har bestilt en lås til containerne.

– Maten i containerne våre er kastet av en grunn, og vi vil ikke risikere at noen skal bli syke av å spise den. Vi oppfordrer heller kundene til å følge med i nedprisingsdisken. Man finner mest mat i disse diskene rett før stengetid eller rett etter åpning, sier Gregersen.

– Folk blir provosert

Fremtiden i våre hender sier denne saken viser hvorfor det er viktig å få på plass en ny matkastelov. Regjeringen skal komme med et lovforslag, og loven skal etter planen tre i kraft allerede i år.

– Det er vanskelig å skjønne hvorfor det er et problem for butikkene. Det er mat som ikke burde ha blitt kastet i utgangspunktet. Når så mye mat kastes, viser det at dagligvarekjedene ikke har gjort en god nok jobb, sier Møller.

Hun kjenner ikke til historier om folk som er blitt syke etter å ha spist containermat.

– Når butikkene kaster så mye mat, forstår jeg godt at folk reagerer. Det er også flere enn vanlig som kjenner på dårlig råd nå, så jeg forstår at mange blir provosert over at så mye mat havner i søppelet.

I Norge ble det i 2021 kastet 450.000 tonn mat i Norge, viste en rapport fra Mattilsynet. Rundt halvparten av dette kastes av folk hjemme.

KASTES: Det kastes enorme mengder mat i Norge hvert år - mesteparten av det er vanlig husavfall, mens matbutikkene også kaster mye. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Politiet: Ikke nødvendigvis ulovlig

Et spørsmål mange stiller seg på nett, er om det egentlig er lov å ta mat fra søppelet til matbutikker. Flere viser til at søppel ikke er eierløst, og at det kan omtales som tyveri.

Politiet har tidligere sagt at dumpsterdiving i seg selv ikke trenger å være straffbart.



TV 2 har stilt Oslo-politiet spørsmål om hvordan de vurderer slike saker. Pressesjef Unni Grøndal sier at det vil være en konkret vurdering fra sak til sak.



– Det kan etter omstendighetene dreie seg om skadeverk, innbrudd, forsøpling, tyveri eller lignende ut ifra situasjon, tid og sted, og hva som er tilfelle i slike saker, sier Grøndal.

Dersom Kiwi setter lås på containeren, vil det altså være ulovlig å åpne den og ta søppelet.

Forsøpling

Blant det politiet i så fall vurderer, er om containeren står i det offentlige rom, eller inne på et privat område som er avlåst eller sperret av.

– En annen side er også at slik «gjennomgang» av hva som finnes i en container, fort kan medføre forsøpling i området, noe som vil være i strid med blant annet politivedtektene, sier Grøndal.

– Så hva gjør politiet hvis de ser noen som er i ferd med å rote rundt i en container?

– Det blir en skjønnsmessig vurdering av om det er nødvendig å gripe inn med hjemmel i politiloven, om eventuelt vilkårene for å iverksette etterforskning er oppfylt eller om det etter forholdene ikke er nødvendig å gjøre noe fra politiets side, sier Grøndal.

Dette sier de andre kjedene



TV 2 har også vært i kontakt med Coop og Rema 1000. Begge kjedene opplyser at de ikke ønsker dumpsterdiving, men at de ikke har regler om det.

– Vi er opptatt av risikoen som er knyttet til å spise mat som er kastet. De som plukker matvarer ut av avfallet har ingen mulighet til å bedømme om varene fortsatt er trygge å spise, da de ikke kjenner årsaken til at de blitt kastet, sier kommunikasjonsrådgiver Knut Lutnæs i Coop til TV 2.

Rema 1000s kvalitetssjef Lydia Lineikro sier at mat som kastes er mat som kan være utrygg.



– Mat som ligger i våre matavfallscontainere eller andre avfallscontainere bør derfor ikke spises, da man ikke har kontroll på mattryggheten. Vi ønsker ikke at utrygg mat havner i kjøleskapet til folk, sier hun.

TV 2 har ikke fått svar fra Mattilsynet på spørsmål om kommentar til saken.