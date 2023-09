Buster ble forgiftet: –Forferdelig trist og tragisk

Det var i begynnelsen av september i 2022 hundeeier Ole Eriksen på Koppang i Innlandet fant hunden Buster (9) skadet i hundegården.

– Jeg gikk ut for å mate hundene på morgenen og da så jeg det rant sikkel ut av munnen på Buster. Da tok jeg å spylte munnen hans, men jeg skjønte raskt at dette var mer enn jeg kunne håndtere, så jeg ringte dyrlegen, sier Ole Eriksen til TV2.



Østlendingen fortalte om tiltalen i denne saken først.

Plumbo

BLODIG: Buster hadde store etseskader i munn og svelg etter å ha fått i seg det som trolig var Plumbo. Foto: Privat

I hundegården fant han to halve brødskiver som inneholdt små metallbiter. Dette mistenkte hundeeieren var rester av avløpsåpneren Plumbo.

– Jeg tok brødskivene med meg til dyrlegen som sjekket med en ph-test. Den viste veldig høy basisk verdi. Dyrlegen ringte også til produsenten. Jeg er sikker på at var Plumbo, sier Eriksen.



Hos dyrlegen ble det konstatert at Buster hadde så store etseskader i munn og svelg at han måtte avlives. Den andre hunden, Mimmi, som også var i hundegården, fikk også forgiftningsskader, men berget livet

OVERLEVDE: Hunden Mimmi, som her ligger på benken hos dyrlegen, slapp fra forgiftningen med mindre skader i halsen. Foto: Privat

Ga hundene forgiftet mat

Noen dager etter hendelsen erkjente én person å stå bak forgiftningen. Nå har politiet i Innlandet tatt ut tiltale mot en 26 år gammel kvinne som de mener sto bak denne og flere andre lovbrudd.

I saken som gjelder Buster tiltales hun for brudd på dyrevelferdsloven der det står at dyr skal behandles godt og beskyttes mot unødige påkjenninger. Ifølge grunnlaget for tiltalen skal hun har gitt forgiftet mat til to hunder slik at de ble påført skader, og at Buster måtte avlives.

Har bevis

Politiet opplyser at tiltalte har forklart seg om hendelsen og omstendighetene rundt den, uten at de ønsker å utdype dette.

– Det sentrale i selve saken er at hundene har blitt forgiftet og at vi mener det kan føres bevis for det, skriver politiadvokat Ragnhild Hjermstad ved Innlandet politidistrikt, i en SMS til TV2.

Flere lovbrudd

Kvinnen er også tiltalt for en rekke andre lovbrudd. Hun skal ha deltatt på flere innbrudd og tyverier, samt ulovlig oppbevart en kniv og et elektrosjokkvåpen på offentlig sted. Alle lovbruddene skal ha skjedd i Østerdalen. Strafferammen for hundeforgiftningen er fengsel i inntil tre år.

JAKTKAMERATER: Dette bildet ble tatt da Ole Eriksen og hunden Buster var på rådyrjakt cirka en måned før hunden ble fogiftet. Foto: Privat

Ble skremt

For Ole Eriksen og familien går nå livet videre og han har fortsatt hunder ute i hundegården.

– Ja, nå er det jo over ett år siden dette skjedde. Og mine hunder liker å være utendørs. Men like etter at det skjedde var jo alle i huset redde. Det var jo en forferdelig trist og tragisk opplevelse for oss, forteller Eriksen.