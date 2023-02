Bussjåfør reagerer på Kompani Lauritzen-klipp

Lørdag hadde TV 2-programmet Kompani Lauritzen premiere. I starten av episoden blir deltakerne kjørt med buss til Setnesmoen leir.

Deltakerne snakker om forventinger for oppholdet og hva som venter dem når de kommer frem.

Selv om bussturen virker harmonisk, er det én ting som gjør Ketil Karlsen sint og provosert.

KRITISK: Bussjåfør Ketil Karlsen kritiserer beltebruken til Kompani Lauritzen-deltakerne. Foto: Privat

– En del av deltakerne har belte på seg, mens noen hadde det ikke. Det gir en dårlig signaleffekt.

Karlsen er selv bussjåfør og presiserer at han uttaler seg som privatperson i denne saken.

– Jeg er veldig opptatt av beltebruk i buss. Vi sliter hver dag med å få barn til å bruke bussbelte. Vi har et ansvar og risikerer å få bot hvis barn ikke bruker belte.

– Vi har erfart at det har blitt bedre, men fortsatt må man minne folk på å ha belte på.

Produksjonen burde tatt grep

Karlsen sier kjendisene skal være forbilder.

– Jeg synes det sender et like dårlig signal som med flytevest i båt. Det er faktisk en grunn til at det er påbudt.

Han mener bussjåføren burde stanset og latt være å kjøre videre til alle hadde belte på, eller at produksjonen til TV 2 burde grepet inn.

– Vi har ikke ansvar for dem over 15 år, men det er viktig å gjøre folk oppmerksom på beltebruk.

Innrømmer glipp

TV 2 har søndag ettermiddag tatt kontakt med TV 2-pressekontakt Jens Petter Dahl, som svarer på vegne av redaksjonen bak Kompani Lauritzen.

«Deltakerne var i en hektisk innspillingsfase», sier Dahl, «og da hviler det et ekstra ansvar på oss å passe på at de bruker belte. Redaksjonen skulle ha grepet inn.»

GLIPP: Pressesjef Jan-Petter Dahl i TV 2 forklarer sikkerhetsbelte-glippen. Foto: Håvard Solem/ TV 2

– Hvorfor grep ikke redaksjonen inn?

– Fordi man overså det. Hvis vi hadde registrert det, hadde vi fulgt det opp.

Men nye rutiner for å følge opp det allerede tydelige lovverket, planlegger de ikke.

– Man kan ikke lage rutiner for alt. Men alle skal bruke belte, sier Dahl, som for øvrig er helt enig med sjåfør Ketil Karlsen.

– Som yrkessjåfør har han et kjempegodt poeng. Vi oppfordrer alle til å bruke sikkerhetsbelte.

– Skal brukes

– Reglene for bruk av belte gjelder også buss, men forutsetter da at det finnes belte i bussen, sier Bård Morten Johansen. Han er fagsjef i trafikksikkerhet hos Trygg Trafikk.

Reglene gjelder uavhengig av om du sitter i en minibuss, stor buss, bybuss eller turistbuss.

TRYGG TRAFIKK: Fagsjef Bård Morten Johansen presiserer at regler for beltebruk, også gjelder i buss. Foto: Trygg Trafikk

«Så lenge det finnes belter, skal de brukes», ifølge Johansen.

– Buss er buss!

Ifølge fagsjefen er problemet som oftest at folk ikke opplever skaderisikoen som like reell når de sitter i en buss; statistisk sett er dette riktig.

– Men rundvelt, og ikke bare bråstopp, forårsaker ulykker i buss, og rommet i bussen er stort. Bruker ikke folk belte, blir de slengt rundt i rommet, hvor de skader seg selv og andre.

Deltakerne har selv ansvar

– Redaksjonen bak Kompani Lauritzen sier de har ansvaret for de deltakerne som ikke brukte belte. Stemmer det?

– Nei, det er det nok ikke. Detter er et personlig ansvar når du er voksen. Enten du har førerkort eller ei.

Videre poengterer han at det er fint om redaksjonen tar et etisk ansvar.

– Å informere deltakerne om at de må ha på belte, ville jo vært det svakeste og mykeste tiltaket.

Men det vil jo dra sikkerhetsrutinene i riktig retning, understreker han.

– Jeg regner jo med at sikkerhetsrutiner er noe redaksjonen er flink på, med tanke på alle øvelsene og oppdragene deltakerne gjennomfører over tid. Den enkleste saken i verden burde jo være å få denne gjengen til å bruke belte.