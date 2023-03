Bussjåfør drakk fra vinflaske før han kjørte videre

Benjamin ble redd da han så sjåføren drikke fra flasken. – Et meget dårlig og lite gjennomtenkt valg, svarer busselskapet.

Benjamin Stormark og samboeren sperret øyene opp da de satt og ventet på bussen.

Foran dem satt nemlig en bussjåfør i førersetet og drakk fra en vinflaske.

– Vi tenkte at dette ikke ser bra ut, sier Stormark til TV 2.

Bergensavisen omtalte saken først.

REAGERER: Benjamin Stormark fra Bergen likte ikke det han så da han ventet på bussen. Foto: Privat.

Kjørte videre

Hendelsen skjedde på Lagunen i Bergen onsdag forrige uke.

Stormark forteller at han aldri har sett noe lignende fra en bussjåfør.

– Jeg fikk en dårlig følelse i magen. Jeg hadde ikke gått på den bussen hvis vi måtte ta den. Jeg hadde heller ventet en time på neste buss.

Stormark og samboeren tok bilde av sjåføren. Like etter kjørte han bussen vekk fra terminalen, med passasjerer om bord.

– Jeg håper inderlig det var vann eller saft. Men igjen, det ser ikke bra ut på en sånn flaske. Du sitter ikke i uniform og drikker fra en vinflaske, sier Stormark.

Da samboerne kom hjem kontaktet de Skyss, som driver kollektivtrafikken i Bergen.

«Vi beklager hendelsen og forstår godt at dette var en skremmende opplevelse» sto det i svaret fra Skyss.

Det er busselskapet Tide som kjører buss i området, og Skyss opplyser til TV 2 at saken er sendt videre til dem.

BUSS: Bussene i Bergen driftes av selskapene Skyss og Tide. Bussen på bildet er ikke den aktuelle bussen. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

– Meget dårlig valg

Regionsjef i Tide, Jørgen Haukås forteller at de mandag har snakket med den aktuelle bussjåføren.

– Sjåføren har forklart at han var tom for rene drikkeflasker hjemme, og at han hadde fylt vann på en ren vinflaske, sier han til TV 2.

Han understreker at selskapet ikke synes noe om påfunnet.

– Dette syns vi var et meget dårlig og lite gjennomtenkt valg. Vi har selvfølgelig stor forståelse for at Stormark reagerte på det han så, fortsetter Haukås.

Benjamin Stormark forteller at han er glad for at Tide avviser at det var vin i flasken. Han håper det likevel ikke skjer igjen.

– Jeg har vist bildet til venner. Selv om det er vann hadde de aldri gått på bussen. Jeg kjenner flere som hadde vært veldig utrygge hvis de hadde opplevd noe sånt.

Regionsjefen forteller at Tide har nulltoleranse for ruspåvirket kjøring, og at alle bussene i Bergen er utstyrt med alkolåser.

– Kollektivreisende i Bergen skal være trygge på at de blir fraktet fra A til B på en trygg og god måte, sier han.

Nå skal Tide følge opp saken internt. Det er uklart hvilke konsekvenser det vil få for sjåføren.