Buss veltet i Lofoten – syv til sykehus

En turistbuss med 36 «godt voksne» personer har sklidd av veien og veltet på Vestvågøy i Lofoten.

Flere personer var fastklemt, meldte Nordland politidistrikt via Twitter klokken 10.48.

Kritisk skadd

Redningshelikopter fra Bodø og Tromsø ble sendt ut til ulykkesstedet.

Klokken 11.38 oppdaterer politiet via Twitter at seks skadde fraktes med ambulanse til sykehuset i Gravdal. Innsatsleder Ruben Evjen opplyser til TV 2 en halvtime senere at det skal være snakk om syv.

– Jeg har fått opplyst at syv er sendt til sykehus, sier Evjen.

Luftambulansen ble avlyst og SAR Queen ble omdirigert til sykehuset.

Skadeomfanget er noe uklart.

– Det jeg har fått beskjed om, er at det er personer som er kritisk skadd. Hva de mener med kritisk, om det er knekt arm eller lignende, kan jeg ikke si noe om. Men de er kjørt til sykehus.

FLERE TIL SYKEHUS: Det var 36 om bord i bussen da den veltet. Foto: Karin Helena Pettersson Skarby

Krisestab

– Vi har satt krisestab og følger opp dette på vanlig måte. De som er lite skadde og ikke skadde vil bli tatt med til rådhuset. Der tar vi imot de i kantinen og ivaretar dem på beste måte, sier ordfører Anne Sand (Sp) til TV 2.

– Vi har fått opplyst at det skal være italienske turister og til dels godt voksne folk, sier Sand.



Det skal være dårlig vær i området.

– Vi har etablert kriseledelsen. En del av det er psykososialt kriseteam, opplyser kommunedirektør Morten Dyrstad til TV 2.

Klokken 11.30 hadde ennå ingen av de involverte kommet frem til rådhuset.

ULYKKESSTEDET: Flere utrykningskjøretøy er på plass. Foto: Karin Helena Pettersson Skarby

– Det er ikke vår buss, men vi har en buss som er der med en annen gruppe, sier Bernt Windstad i Lofoten Tours til TV 2.

Etter det TV 2 erfarer, er det en utenlandsk turistbuss.

