Buss veltet i Lofoten – 14 til sykehus

Bussen hadde 36 «godt voksne» personer om bord da den skled av av veien og veltet på Vestvågøy i Lofoten. Flere personer var fastklemt.

– Det er kommet til sammen 14 pasienter til sykehuset. Ulik skadestatus, men ingen kritisk eller livstruende skadd, skriver Nordlandssykehuset på sine nettsider.

Sykehuset har avsluttet katastrofestab og holder pårørendesenteret åpent inntil videre.

Redningshelikopter avlyst

Nordland politidistrikt meldte om hendelsen via Twitter klokken 19.48. Redningshelikopter fra Bodø og Tromsø ble sendt ut til ulykkesstedet.

Klokken 11.38 oppdaterte politiet via Twitter at seks skadde skulle fraktes med ambulanse til sykehuset i Gravdal. Innsatsleder Ruben Evjen opplyste til TV 2 en halvtime senere at det korrekte tallet er syv.

– Jeg har fått opplyst at syv er sendt til sykehus, sier Evjen.

Luftambulansen ble avlyst og SAR Queen ble omdirigert til sykehuset. Skadeomfanget er noe uklart.

– Det jeg har fått beskjed om, er at det er personer som er kritisk skadd. Hva de mener med kritisk, om det er knekt arm eller lignende, kan jeg ikke si noe om. Men de er kjørt til sykehus, sier Evjen.

Operasjonsleder Ivar Bo Nilsson sier til TV 2 i 13.35-tiden at ingen av dem som er kjørt til Gravdal sykehus, vil bli fraktet videre derfra.

FLERE TIL SYKEHUS: Det var 36 om bord i bussen da den veltet. Foto: Karin Helena Pettersson Skarby

Krisestab

– Vi har satt krisestab og følger opp dette på vanlig måte. De som er lite skadde og ikke skadde vil bli tatt med til rådhuset. Der tar vi imot de i kantinen og ivaretar dem på beste måte, sier ordfører Anne Sand (Sp) til TV 2.

– Vi har fått opplyst at det skal være italienske turister og til dels godt voksne folk, sier Sand.

Nordland politidistrikt bekrefter dette på Twitter. Turfølget er fra Italia, mens bussen er fra Litauen.

– Har dere mange turister på denne tiden av året?

– Jeg vil ikke si mange i forhold til det vi har i sommersesongen, men det blir flere og flere også på denne tiden av året, sier ordføreren.

ULYKKESSTEDET: Flere utrykningskjøretøy er på plass. Foto: Karin Helena Pettersson Skarby

Det skal ha vært dårlig vær i området.

– Det er bestilt berging til bussen. Eiendelene er tatt hånd om og alle passasjerene er tatt hånd om, sier operasjonsleder Nilsson.

Politiet vil se på hvorvidt det skal gjøres førerkortbeslag.

– Vi er i ferd med å slippe denne saken til lokalt tjenestested, som overtar etterforskningen.