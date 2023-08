Buss kjørte av veien i Oslo – to kritisk skadd

KRASJET: Flere personer er skadd etter at en buss kjørte inn i Vahl skole på Tøyen i Oslo Foto: Annika Byrde/NTB

Tolv personer er skadd etter at en buss kjørte av veien og krasjet inn i en skole på Tøyen i Oslo. Bussjåføren har status som mistenkt.

Politiet fikk onsdag kveld melding om en buss som hadde kjørt av veien og inn i Vahl skole på Tøyen i Oslo. Tolv personer er skadd.

To anses som kritisk skadd, og en av disse måtte frigjøres fra bussen. Én betegnes som alvorlig skadd. Seks er sendt til sykehus.

Torsdag morgen sier krimleder Jørn Espen Nilsen til TV 2 at bussjåføren er mistenkt for brudd på vegtrafikklovens paragraf 3.

Den handler om at man skal ferdes aktsomt og hensynsfullt på veiene.

– Har det blitt gjennomført avhør av bussjåføren?

– Det ble forsøkt, men helsetilstanden førte til at det ikke lot seg gjøre. Det er noe politiet vil følge opp på dagtid sier Nilsen.

Politiet har to hovedprioriteringer torsdag, forteller krimlederen. Det er tekniske undersøkelser av bussen som er tauet bort og avhør av bussjåføren.

Roser publikum

Det var like etter klokken 22 onsdag kveld at politiet fikk melding om hendelsen fra en sivil patrulje som var i nærheten.

– Det er per nå heldigvis ingen som er omkommet, og det tror vi heller ikke det kommer til å bli. Men det er litt for tidlig å konkludere med det de som er mest alvorlig skadd, sa innsatsleder på stedet, Svend Bjelland, til TV 2.



Det var innledningsvis usikkert om de tolv skadde var om bord, eller om det var personer som har blitt truffet av bussen.

Politiet opplyste senere at elleve av de skadde var om bord, mens én på utsiden fikk i seg noe røyk.

– Har vitner på stedet eller sjåføren gitt forklaring til politiet?

– Jobben med vitneavhør er i gang, men jeg kjenner foreløpig ikke til hva som har blitt sagt. Vi har all grunn til å tro at dette var en ulykke, og ikke en tilsiktet handling, sa politiets operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter til TV 2.



Flere av passasjerene ble hjulpet ut av publikum som kom til stedet.

– Jeg vil rose publikum for å trå til i en sånn type hendelse. Det er særs viktig at de gjør den innsatsen de gjør når de kommer fram til et sånt sted, sier innsatsleder helse, Bjørn Nuland.

Vitne: – Mye blod

Abdi Fatah Mohamed Aden var inne og så på fotballkamp like ved ulykkesstedet da han hørte noe skje utenfor.

– Da jeg kom ut så jeg at mange var skadde, og kom ut av bussen, sier han til TV 2

– En av dem hadde mye blod kommende ut av munnen, og hun hadde mistet tenner, tror jeg.

FØRSTEHJELP: Abdi Fatah Mohamed Aden løp for å hente førstehjelpsutstyr da han så de skadde. Foto: Maren Rise / TV 2

Aden forteller at han løp for å hente førstehjelpsutstyr.

– Jeg fikk først panikk, men så tenkte jeg at jeg måtte være til stede og hjelpe dem.

Han fortsatte å hjelpe de skadde fram til nødetatene kom til stedet.

– Det var forferdelig. Det var mange som var skadde. Unge kvinner og unge menn, sier han.

Tauet bort

Klokken 02.39 natt til torsdag opplyser politiet at de er ferdige på stedet.

Brannvesenet var til stede med sju biler, opplyste vaktkommandør ved 110-sentralen Eirik Fredriksen til TV 2 onsdag kveld.

– Vi har beredskap med tanke på brann, og vi bistår helse med de som er skadd, sa Fredriksen.

KJØRT INN I SKOLE: Bussen kjørte inn i Vahl skole i Oslo. Tolv personer er skadd. Foto: Maren Rise / TV 2

Politiet vil ta vitneavhør og undersøke om det finnes video fra hendelsen. Havarikommisjonen og ulykkesgruppen hos Statens vegvesen varslet.



Ruter: Jobber med å få oversikt

– Det eneste jeg kan si er at det dreier seg om en av våre busser, på linje 390. Utover det, når det gjelder skadeomfang, henviser jeg til politiet, sier pressevakt Knut Martin Løken i Ruter.

Han legger til at de nå jobber hardt med å få oversikt over situasjonen, og ivareta både bussjåføren og andre involverte.