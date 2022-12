– Burde tillate at kundelisten blir åpen

TV 2 kunne fredag melde at det er hemmelig hvem statsminister Jonas Gahr Støres nye statssekretær Kristoffer Thoner, har jobbet for som konsulent i McKinsey. Thoner har også tidligere vært reporter for TV 2.

Kundelisten Thoner hadde som konsulent blir holdt hemmelig på grunn av selskapets regler.

Det reagerer nå parlamentarisk leder i Senterpartiet på.

– Dette handler ikke bare om den personen som har listen, men også den tidligere arbeidsgiveren som må anerkjenne at det er behov for en større grad av åpenhet her i det norske demokratiet, enn for eksempel i USA, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad til TV 2, og utdyper:

– Når en tidligere arbeidstaker blir folkevalgt eller går inn i en politisk rolle, burde de tillate at kundelisten blir åpen for offentligheten.

– Viktig for å sikre legitimiteten

I 2014 fremmet representanter fra Ap, Sp og SV et forslag til lov om opplysningsplikt. Forslaget gikk blant annet inn for at Kongen i statsråd skulle kunne pålegge regjeringsmedlemmene og statssekretærene å registrere sine tidligere oppdragsgivere der vedkommende har arbeidet med å fremme politiske eller næringsmessige interesser.

Arnstad var en av forslagsstillerne, og er fortsatt svært opptatt av tematikken.

– Hvorfor er denne åpenheten spesielt viktig her i Norge?

– Det er både for å sikre legitimiteten til den det gjelder, og sikre at det ikke oppstår noen interessekonflikter.

– Vanskelig situasjon

Til TV 2 har Støre uttalt at han ikke vet hvilke kunder, og eventuelle bindinger Thoner har hatt i jobben som konsulent.

– Det er strenge habilitetsregler, og jeg vet at Kristoffer Thoner vet veldig godt at hvis han på noen måte skulle komme i nær kontakt med folk han har hatt kundeforhold til før, så gjelder det habilitetsregler, sier Støre.

Arnstad vil ikke svare direkte på om statsminister Jonas Gahr Støre har gjort det vanskelig for seg selv med denne ansettelsen.

– Arbeiderpartiets vurderinger overlater jeg til Arbeiderpartiet selv, sier Arnstad og legger til:

– Dette setter Thoner i en vanskelig situasjon, fordi selv om han ønsker å være åpen så er det ikke mulig på grunn av hans tidligere arbeidsgiver.

McKinsey har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelse om saken.

Tidligere kundeliste-saker Da Sylvi Listhaug (Frp) ble landbruksminister etter å ha kommet fra First House i 2013, fikk departementsråden se kundelisten hennes. Dette skjedde ikke da Listhaugs partifelle Tor Mikkel Wara ble justis- og beredskapsminister i 2018. Ida Lindtveit Røse (KrF) ba First House om å offentliggjøre kundelisten hennes da hun vikarierte for Kjell Ingolf Ropstad som barne- og familieminister i 2020. Kundelisten ble dermed offentliggjort. Mathias Fischer, som ble utnevnt til statssekretær i Klima- og miljødepartementet i 2020, hadde bakgrunn fra TRY Råd. Der var kundelistene åpne.

Vil vurdere egen habilitet

Statssekretæren har selv påpekt at han er pålagt taushetsplikt om hvilke klienter han har jobbet med hos sin tidligere arbeidsgiver.

«Det jeg kan si, er at jeg det siste året har vært involvert i arbeid med tre ulike klienter, to i utlandet og én med hovedkontor i Norge. Prosjektene har vært innen media, underholdning, e-handel og telekom. Prosjektene har alle vært basert i USA og i Europa.» , skriver Thoner i et skriftlig svar til TV 2.

Han viser til at han vil vurdere sin habilitet fra sak til sak.

«Jeg har snakket om habilitetsreglene med embetsverket på Statsministerens kontor, og jeg har opplyst om hvilke områder prosjektene jeg har jobbet med handlet om.»

Saken oppdateres