Budsjettsamtalene løftet til høyeste nivå

SV og regjeringspartiene sitter tirsdag kveld sammen på Statsministerens kontor for å forsøke å lande en budsjettavtale.

Statsbudsjettet for 2023

FORHANDLINGER. Jonas Gahr Støre (Ap), Audun Lysbakken (SV) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) er koblet inn i forhandlingene om statsbudsjettet. Her er de avbildet i forbindelse med en tidligere anledning. Foto: Torstein Bøe / NTB Foto: Torstein Bøe

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og SVs partileder Audun Lysbakken er nå koblet inn igjen i forhandlingene om statsbudsjettet for 2023.

Det får TV 2 opplyst av informerte kilder mandag ettermiddag.

Planen er at samtalene skal fortsette på Statsministerens kontor utover kvelden og natta. Hvis de tre partiene lykkes i å komme til enighet, kan en budsjettavtale bli presentert for stortingsgruppene tirsdag morgen.

Men det er fortsatt høyst usikkert om dette vil lykkes.

– Det er fortsatt en lang vei å gå før vi klarer å bli enige, sa SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes til TV 2 etter et forhandlingsmøte tidligere mandag.

To spor

De tre partilederne deltok også i helgen i forhandlingene, men samtalene ble flyttet tilbake til Stortinget mandag formiddag.

Etter det TV 2 får opplyst, går forhandlingene nå i to parallelle spor.

De tre partilederne konsentrerer seg ifølge TV 2s opplysninger om de store politiske spørsmålene. Samtidig foregår et mer detaljorientert arbeid mellom Fylkesnes, finanskomiteens leder Eigil Knutsen (Ap) og Senterpartiets finanspolitiske talsperson Geir Pollestad.

BUDSJETTSAMTALER: Finanskomiteens leder Eigil Knutsen (Ap) har ledet forhandligene om statsbudsjettet for 2023 sammen med Senterpartiets parlamentariske leder Geir Pollestad og SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes. Men de siste dagene er også partilederne blitt koblet inn. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Vi har god tone. Det er framdrift. Men store spørsmål er fortsatt uavklart, som går til kjernen av det vi er opptatt av. Det handler om folks økonomi i en tøff tid, det handler om miljø, klima og natur, og det handler om bistand, sa Fylkesnes til TV 2 mandag formiddag.

Knutsen bekrefter at store spørsmål gjenstår.

– Det er mulig å få til enighet. Men det fordrer at vi jobber godt og kommer hverandre i møte. Så vi får se i møtene utover dagen.

Fristen nærmer seg

Etter det TV 2 får opplyst, er det allerede flyttet på milliarder i samtalene.Blant temaene som skal ha vært spesielt vanskelige, er oljepolitikk og skatt.

Samtidig nærmer Stortingets formelle frister seg med stormskritt.

De tre partiene har allerede overskredet fristen for å få presentert en budsjettenighet i finanskomiteens budsjettinnstilling. Denne fristen gikk reelt ut tirsdag i forrige uke, og fredag ble innstillingen avgitt uten enighet.

Det betyr at enigheten må legges fram som et såkalt løst forslag når budsjettet kommer opp til behandling i plenum under finansdebatten torsdag denne uka.

Etter det TV 2 kjenner til, er det så langt ikke gjort noe framstøt for å få finansdebatten utsatt, men dette kan i prinsippet fortsatt skje.

Blir datoen for finansdebatten stående, er aller siste frist for å legge fram en budsjettenighet torsdag morgen klokka 8.30.

Ifølge Fylkesnes er det for tidlig å si om finansdebatten må forskyves.

– Vi jobber på, og målet er selvfølgelig å rekke finansdebatten. Men det avhenger av at vi har en avtale.



– Er det sannsynlig med en avtale i dag?



– Nei, det ser jeg ikke som særlig sannsynlig. Man vet aldri, plutselig kan ting forløse seg. Men slik jeg vurderer tempoet de siste dagene, så er det fortsatt så stor avstand at det er vanskelig å se for seg en enighet i dag.