Budsjettfrist sprekker: – Det blir jobbing gjennom helgen

Torsdag er det løpende møter mellom de tre partiene i statsrådssalen på Stortinget.

Uten støtte fra SV har Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke flertall for budsjettet.

Finanskomiteen skal formelt avgi sin budsjettinnstilling fredag. Men det kan allerede nå fastslås at innstillingen ikke kommer til å inneholde noen budsjettavtale, fastslår Senterpartiets finanspolitiske talsperson Geir Pollestad.

Han forklarer at komiteens interne frist for å legge ny politikk inn i innstillingsteksten utløpte allerede på mandag. Torsdag møttes finanskomiteen på nytt for å legge siste hånd på verket, og det eneste som skjer på fredag, er ifølge Pollestad at komiteen holder et Teams-møte for å godkjenne innstillingen.

– Så den fristen som er i morgen, er det helt åpenbart at vi ikke når, sier Pollestad til TV 2.

OPTIMIST: Finanspolitisk talsperson Geir Pollestad er Senterpartiets mann i budsjettforhandlingene på Stortinget. Han er optimistisk til utsiktene for enighet. Foto: Marte Christensen / TV 2

Ny frist torsdag neste uke

Neste målstolpe er finansdebatten torsdag neste uke. Ettersom komitéinnstillingen nå legges fram uten enighet, må budsjettavtalen legges fram som et løst forslag i salen.

Fristen for å rekke dette er klokka 8.30 samme dag som debatten holdes.

Flere kilder sier til TV 2 at det er risiko for at finansdebatten må utsettes fordi forhandlingene går så langsomt. Men hittil har finanskomiteen ikke gjort noe framstøt overfor presidentskapet for å få flyttet på fristen.

SVs forhandlingsleder Torgeir Knag Fylkesnes har fortsatt håp om å komme i mål til torsdag.

– Utgangspunktet er at finansdebatten skal gå som normalt. Det er fortsatt en helg, og det er 24 timer i døgnet. Vi kommer antakelig til å jobbe dag og natt nå framover for å komme i mål, sier han.

Også Pollestad har tro på enighet i tide til at finansdebatten kan holdes torsdag.

– Det har vi god tro på at vi skal nå. Men det blir jobbing gjennom helgen, sier Pollestad.

FORHANDLINGSLEDER: Torgeir Knag Fylkesnes er SVs forhandlingsleder på Stortinget. Han sier budsjettforhandlingene i høst er den langsomste forhandlingsprosessen han har vært med på siden regjeringsskiftet i fjor høst. Nå vil han ta helgen til hjelp for å komme videre i diskusjonene. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Fordeling, miljø og bistand

Fylkesnes peker på tre hovedområder der SV krever større innrømmelser fra regjeringen før en avtale kan komme på plass. Det ene er fordeling og velferd, der SV mener det må gjøres mer for å hjelpe folk og bedrifter som nå står i en vanskelig økonomisk situasjon. Det andre er miljø, der SV vil ha sterkere grep for å få klimautslippene ned. Og det tredje er bistand, der SV blant annet har tatt til orde for at et nytt humanitært fond på 33 milliarder kroner. Dette skal finansieres ved hjelp av superprofitten Norge nå opplever på salg av gass.

Ifølge Fylkesnes er det fremdeles stor distanse på alle disse tre områdene.

– Ser du lyset i enden av tunnelen?

– Ikke helt ennå. Men jeg er optimist.

Pollestad mener forhandlingene beveger seg i riktig retning, men bekrefter at de har et stykke igjen.

– Vi vet at for å få flertall så må vi gi noe. Vi har på mange felt en felles forståelse av hva behovene er, og det er veldig mange av SVs satsinger som vi også syns er fornuftige, sier han.

– Men det er en del av inndekningene som er mer krevende for oss. Det er det som er diskusjonen.