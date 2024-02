Budsjettet sprenger rekorden: – Kraftig hopp

Vi planlegger rekorddyr sommerferie her til lands. Det kan tyde på at mange ser lyst på fremtiden, mener økonom.

For ett år siden vekket det oppsikt blant ekspertene at nordmenn trosset dyrtid, og planla tidenes dyreste sommerferie.

I år er nordmenns budsjett for sommerferien nok en gang rekordhøyt, og hele 18 prosent høyere enn i fjor.

– Det er nesten ikke til å tro. Det er et kraftig hopp, og langt over prisstigningen, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1 til TV 2.

– I ferd med å nå slutten

Det er Respons Analyse som har undersøkt nordmenns feriebudsjett, på vegne av Sparebank 1.

Undersøkelsen viser at de av oss som har et feriebudsjett, planlegger å bruke over 22.000 kroner på sommerferien.

Det er hele 3000 kroner mer enn i fjor, da tallet var 19.000 kroner i tilsvarende undersøkelse.

OVERRASKET: Forbrukerøkonom Magne Gundersen er overrasket over at feriebudsjettet har økt såpass voldsomt. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Gundersen er overrasket over at økningen er så stor, men tror de fleste holder seg innenfor det de har råd til.

– Jeg frykter ikke at folk ferierer seg fra gård og grunn. Folk er mindre bekymret for privatøkonomien sin fremover, og man ser at vi er i ferd med å nå slutten av dyrtiden, sier han.

– Vi er lei

Gundersen mener det særlig er tre årsaker til at mange planlegger en spesielt dyr sommerferie i år.



Det første han peker på er at mange nå ser mer positivt på sin økonomiske fremtid, selv om renta fortsatt er høy og mye er dyrt.

– Nå ser vi at prisene ikke stiger like mye og raskt som før, og det ser ut som rentetoppen er nådd, sier han.

I tillegg mener Gundersen at mange nordmenn er gode til å spare gjennom året, og dermed har penger å bruke når sommerferien kommer.

– Også regner man med å få litt lønnstillegg i løpet av året, og vi vet vi får feriepenger.

Den tredje årsaken mener Gundersen er det norske været og klimaet – spesielt i år.

– Vi har lagt bak oss mange uker med kulde og snø, og er lei. Vi trenger noe å se frem til, mener han.

– Stor reiselyst

Gundersen mener den høye pengebruken tyder på at mange tenker seg til utlandet. Det samme inntrykket har reiseselskapet TUI.



De har solgt 11 prosent flere reiser for månedene juni, juli og august, sammenlignet med på denne tiden i fjor.

– Det er helt klart stor reiselyst og interesse for å komme til utlandet denne sommeren blant nordmenn, sier pressetalsperson Mikkel Hansen i TUI til TV 2.

Ifølge Hansen er det både dyre og rimeligere reiser som bestilles, men de fleste går for de rimeligere alternativene.



PÅ REISEFOT: Reiseselskapet TUI har solgt 11 prosent flere reiser i sommermånedene i år enn i fjor. Foto: Peter Nicholls / Reuters / NTB

Overraskende reisemål



Hansen sier det er klassiske reisemål som Kreta, Rhodos og Kypros som topper listene, men trekker frem noen mindre vanlige reisemål med stor økning.

– Det er noen overraskelser blant de mindre destinasjonene, som tyder på at flere nordmenn har mot til å utforske nye steder i sommer, sier Hansen.



Blant annet har reiser til Montenegro blitt mer enn doblet. Også Kroatia, Kos, Italia og det spanske fastlandet har hatt betydelig økning.

– I tillegg ser vi flere som velger å reise til populære vinterdestinasjoner om sommeren, kanskje fordi de kan få en bedre pris. Dette er for eksempel Thailand og Tanzania.

Menn vil bruke mest

Ifølge undersøkelsen spiller flere faktorer inn på hvor mye penger vi bruker på sommerferie.

Blant annet er det en større andel menn enn kvinner i de fire høyeste prisgruppene. Det samme gjelder de godt voksne.

– Én ting er at menn tjener mer, også tror jeg kvinner generelt er litt mer forsiktige og nøkterne, sier Gundersen.

Han påpeker samtidig at det kan være forskjell på hvor mye man sier man skal bruke, og hvor mye man faktisk ender opp med å bruke.